Троих раненых украинских моряков перевели из медсанчасти в СИЗО
Трое украинских моряков, получивших ранения при проведении провокации в Керченском проливе, переведены из медсанчасти в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил адвокат одного из арестованных Николай Полозов на своей странице в Facebook.
По словам адвоката одного из арестованных украинских моряков, получившие ранения при задержании в субботу были переведены из медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где находятся все остальные арестованные украинские "военнопленные" (так их называют на Украине - прим. "ВО").
По данному факту некоторые украинские СМИ подняли шум, обвиняя российские власти в негуманном отношении к раненым "военнопленным". Масла в огонь подливают также адвокаты арестованных, заявляя, что перевод моряков был осуществлен в выходной день без уведомления защиты, которая не смогла получить своевременный доступ к подзащитным.
Напомним, что ранения троими украинскими моряками были получены при провокации в Керченском заливе 25 ноября 2018 года, когда два катера и судно ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. В итоге все моряки были задержаны и арестованы, а корабли конфискованы. В Киеве арестованных называют военнопленными, всячески пытаясь надавить на Россию с целью немедленного их освобождения.
По словам адвоката одного из арестованных украинских моряков, получившие ранения при задержании в субботу были переведены из медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где находятся все остальные арестованные украинские "военнопленные" (так их называют на Украине - прим. "ВО").
Раненных украинских "военнопленных" Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку перевели в СИЗО "Лефортово"- подтвердил адвокат Сергей Бадамшин.
По данному факту некоторые украинские СМИ подняли шум, обвиняя российские власти в негуманном отношении к раненым "военнопленным". Масла в огонь подливают также адвокаты арестованных, заявляя, что перевод моряков был осуществлен в выходной день без уведомления защиты, которая не смогла получить своевременный доступ к подзащитным.
Напомним, что ранения троими украинскими моряками были получены при провокации в Керченском заливе 25 ноября 2018 года, когда два катера и судно ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России. В итоге все моряки были задержаны и арестованы, а корабли конфискованы. В Киеве арестованных называют военнопленными, всячески пытаясь надавить на Россию с целью немедленного их освобождения.
- Использованы фотографии:
- https://rus.postimees.ee/
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