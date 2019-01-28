Только вертолёт поможет ей: 40 млн помощи на концерт Пугачёвой от оборонки

Да, они являются нашими спонсорами, о чем свидетельствуют логотипы на афишах. Любое шоу стоит очень дорого, поскольку расходы большие.

Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады, её песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством.