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Только вертолёт поможет ей: 40 млн помощи на концерт Пугачёвой от оборонки

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Негативную реакцию в Сети вызвал материал о том, что на подготовку юбилейного концерта Аллы Пугачёвой средства собираются с оборонных предприятий. По сообщениям СМИ, госкоропрация Ростех обратилась к холдингу «Вертолёты России» с просьбой о выделении внушительной суммы спонсорской помощи для проведения концертного мероприятия в Государственном Кремлёвском дворце.

Отмечается, что речь идёт о сумме в 40 млн рублей. Адресатом финансовой помощи является ИП Пугачёва Алла Борисовна. Контактным лицом – помощник Пугачёвой Елена Чупракова.


Только вертолёт поможет ей: 40 млн помощи на концерт Пугачёвой от оборонки


Г-жа Чупракова подтвердила, что опубликованное в СМИ письмо является подлинным. Она отметила, что компания выступает в качестве спонсора концерта Аллы Пугачёвой:
Да, они являются нашими спонсорами, о чем свидетельствуют логотипы на афишах. Любое шоу стоит очень дорого, поскольку расходы большие.


Концерт намечен на 17 апреля.

Скандал возник вокруг не столько из-за самого факта спонсорской помощи, сколько в связи с тем, насколько эта помощь адекватна ситуации. На это обратили внимание и сотрудники предприятий холдинга. Несколько таких заявлений публикует на своих страницах «Ридус». В частности, человек, работающий на предприятии холдинга, пишет о том, что людей сокращают на фоне направления миллионов на концерты. Другой пользователь отметил, что за такие деньги певица должна как минимум вылететь на сцену на вертолёте.

А это комментарий Ростеха:
Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады, её песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством.


При этом билеты были раскуплены ещё в декабре в кассах Кремлёвского дворца, а теперь продаются за огромные суммы на сайтах перекупщиков (самая низкая цена у перекупщиков была в районе 10 тысяч рублей, но и эти билеты раскуплены).

В сети уже пошутили, слегка перефразировав песню Валерия Леонтьева: "Наверное, только вертолёт поможет ей..."
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