СМИ: Прокладка польского газопровода Baltic Pipe зависит от "Газпрома"
Польша, активно выступающая против строительства газопровода "Северный поток-2", в ближайшее время может столкнуться с определенными трудностями при строительстве собственного газопровода Baltic Pipe, пишет газета The Financial Times.
Варшава, реализующая проект газопровода из Норвегии через Данию в Польшу с целью снабжения собственной страны и соседних государств норвежским, а не российским газом, в ближайшем будущем может столкнутся с определенными трудностями, пишет издание. Дело в том, что прокладываемый Польшей по дну Балтийского моря газопровод Baltic Pipe (Балтийская труба) пересечется со строящимся "Газпромом" "Северным потоком-2", против которого активно выступает Польша. По мнению газеты, польским властям, так или иначе, придется вести переговоры с российской компанией по этому техническому вопросу и заключать соглашение. Как поведет себя в данной ситуации российская компания, которой Варшава активно вставляет палки в колеса, неизвестно.
По мнению аналитика по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберта Томашевского, он вполне допускает ситуацию, при которой российский "Газпром" может отсрочить заключение соглашения по польскому газопроводу или сделать этот процесс более длительным.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года польский оператор газа Gaz-System и датский Energinet договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe протяженностью 900 км., который будет поставлять до 10 млрд кубометров газа в год из Норвегии через Данию в Польшу. Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован на 2022 год.
Варшава, реализующая проект газопровода из Норвегии через Данию в Польшу с целью снабжения собственной страны и соседних государств норвежским, а не российским газом, в ближайшем будущем может столкнутся с определенными трудностями, пишет издание. Дело в том, что прокладываемый Польшей по дну Балтийского моря газопровод Baltic Pipe (Балтийская труба) пересечется со строящимся "Газпромом" "Северным потоком-2", против которого активно выступает Польша. По мнению газеты, польским властям, так или иначе, придется вести переговоры с российской компанией по этому техническому вопросу и заключать соглашение. Как поведет себя в данной ситуации российская компания, которой Варшава активно вставляет палки в колеса, неизвестно.
По мнению аналитика по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберта Томашевского, он вполне допускает ситуацию, при которой российский "Газпром" может отсрочить заключение соглашения по польскому газопроводу или сделать этот процесс более длительным.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года польский оператор газа Gaz-System и датский Energinet договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe протяженностью 900 км., который будет поставлять до 10 млрд кубометров газа в год из Норвегии через Данию в Польшу. Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован на 2022 год.
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