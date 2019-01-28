США потребовали от ЕС решительных действий против «Северного потока-2»

Мы хотим, чтобы проект был остановлен. Пришло время активных решительных и действий. Россия оказывает вопиющее влияние на наших европейских партнеров,

США потребовали от стран Евросоюза активных и решительных действий, направленных на прекращение строительства «Северного потока-2», пишет Handelsblatt со ссылкой на чиновника Белого дома.заявил чиновник.Он вновь предупредил страны ЕС о зависимости от российского газа. По его словам, как только строительство трубопровода будет закончено, Европа потеряет способность противостоять Москве.Издание отмечает, что противники «Северного потока-2» опасаются масштабных угроз для безопасности ЕС, на фоне которых могут померкнуть конфликт на Украине, отравление с применением ядовитого вещества Срипалей в Солсбери и все вместе взятые хакерские атаки со стороны России.Также существует опасение, что в связи с вводом в строй нового газопровода прекратится транзит российского топлива через территорию Украины, говорится в статье.Напомним, недавно посол США в ФРГ Ричард Гренелл пригрозил крупным немецким компаниям санкциями в случае их участия в проекте «Северный поток-2». При этом посол заявил, что не угрожает бизнесменам, а просто доводит до них официальную политику Вашингтона.В правительстве Германии на это ответили, что никаких юридических оснований для замораживания строительства нет.Глава польского правительства Матеуш Моравецкий также признал, что прокладку газопровода остановить уже невозможно.Кроме того, в прошлом году Ангела Меркель заявила, что Украина не сбрасывается со счетов как «важная транзитная страна». Она пояснила, что Германия намерена обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза не только путем ввода встрой нового газопровода, но и непрерывной поставкой топлива через Украину.