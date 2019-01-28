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Глава ФСВТС: Россия уходит от доллара в оружейных сделках

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Россия постепенно отходит от использования американской валюты в качестве платежного средства при заключении контрактов в сфере торговли оружием. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрия Шугаева, доллар перестал быть надежной валютой при расчетах. Об этом он заявил в в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Глава ФСВТС: Россия уходит от доллара в оружейных сделках



Как пояснил Шугаев, основной проблемой введенных против России США санкций является проблема взаиморасчетов при заключении сделок в сфере торговли вооружениями, поскольку все сделки, заключенные в долларах, проходят через банки, в той или иной мере контролируемые Соединенными Штатами. В России было принято решение производить взаиморасчеты в национальных валютах, что в настоящее время и реализуется. При этом он отметил, что процесс отказа от доллара, как валюты расчетов, будет продолжен не только в сфере ВТС, но и в других, поскольку американская валюта перестала быть надежной.

Глава ФСВТС подчеркнул, что не смотря на американские санкции, наложенные на многие российские компании и предприятия, производящие вооружения, портфель экспортных оружейных заказов составляет 15 млрд долларов ежегодно уже в течении трех последних лет. Шугаев отметил, что почти половину оружейных контрактов, заключенных с иностранными заказчиками, составляет поставка авиационной техники.
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