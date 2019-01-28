Сирийская армия перебросила в Хаму тяжёлые миномёты М-160
Сирийское военное руководство перебросило к линии соприкосновения в провинции Хама артиллерийское подразделение с тяжелыми минометами М-160, прозванными журналистами «безжалостными секирами», сообщает Российская газета.
Газета отмечает, что если в России это оружие, разработанное 70 лет назад, можно увидеть сегодня только музеях, то в странах Ближнего Востока дивизионные минометы калибра 160 мм продолжают активно использовать.
Из открытых источников известно, что на вооружении сирийской армии стояло около сотни минометов М-160. К началу гражданской войны часть из них находилась на военных складах вместе с внушительным количеством боеприпасов.
Длина миномета – около 5 метров, вес – почти полторы тонны. Особенностью данного изделия является возможность заряжания с казенной части. Дальность стрельбы: минимальная – 750 м, максимальная – более 8 км. Масса фугасной мины – около 41 кг. Скорострельность – до 3 выстрелов в минуту. Боевой расчет – 7 человек.
Минометы могут транспортироваться по шоссе со скоростью до 50 км/час. Что касается сирийских военных, то они традиционно перевозят эти системы на грузовых платформах, умещая на каждом прицепе, как правило, по 3 единицы.
Ранее М-160 вместе с более мощными минометами М-240 применялись в ходе различных антитеррористических операций для поддержки механизированных и танковых подразделений. Как отмечали сирийские СМИ, оружие полностью оправдывает данное ему прозвище.
Газета отмечает, что если в России это оружие, разработанное 70 лет назад, можно увидеть сегодня только музеях, то в странах Ближнего Востока дивизионные минометы калибра 160 мм продолжают активно использовать.
Из открытых источников известно, что на вооружении сирийской армии стояло около сотни минометов М-160. К началу гражданской войны часть из них находилась на военных складах вместе с внушительным количеством боеприпасов.
Длина миномета – около 5 метров, вес – почти полторы тонны. Особенностью данного изделия является возможность заряжания с казенной части. Дальность стрельбы: минимальная – 750 м, максимальная – более 8 км. Масса фугасной мины – около 41 кг. Скорострельность – до 3 выстрелов в минуту. Боевой расчет – 7 человек.
Минометы могут транспортироваться по шоссе со скоростью до 50 км/час. Что касается сирийских военных, то они традиционно перевозят эти системы на грузовых платформах, умещая на каждом прицепе, как правило, по 3 единицы.
Ранее М-160 вместе с более мощными минометами М-240 применялись в ходе различных антитеррористических операций для поддержки механизированных и танковых подразделений. Как отмечали сирийские СМИ, оружие полностью оправдывает данное ему прозвище.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/QalaatAlMudiq
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter