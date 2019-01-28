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В Индии испытали новую ракету NGARM

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В воскресенье портал indiatimes.com сообщил об испытаниях новой ракеты NGARM на полигоне ITR, расположенном в городе Баласор (штат Орисса, Индия).




Ракета класса «воздух-земля», разработанная Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation), была успешно запущена с истребителя Су-30МКИ в минувший четверг. Как утверждают разработчики, новая ракета NGARM является ракетой нового поколения.

«Испытания ракеты, прошедшие 18 января, оправдали все ожидания. Системы самонаведения, навигации и управления, а также аэродинамические свойства ракеты были подтверждены», - заявили в DRDO.

NGARM предназначена для пуска с основных истребителей ВВС Индии - Су-30МКИ и служит для поражения радиолокационных станций и пунктов связи на расстоянии до 100 км. В DRDO утверждают, что ракета способна находить цели с помощью датчика, расположенного на носу ракеты, который улавливает радиочастоты радаров и других устройств слежения.
Использованы фотографии:
twitter.com
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