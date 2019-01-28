В США обеспокоены разработкой в России новой ядерной бомбы

США уязвимы для нового бесконтактного типа войны, поскольку американцы привыкли полагаться на автоматизированные информационные системы и технологии. Американское общество является наиболее технологичным, а посему и наиболее уязвимым,

США уязвимы перед нетипичным ядерным оружием России, Китая, Ирана и КНДР, которое предназначено для нового способа ведения войны, сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на доклад Конгресса США.В исследовании говорится о разработке в указанных странах мощных ядерных бомб, которые с помощью сильнейших электромагнитных импульсов могут вывести из строя всю электронику на огромных территориях.Авторы утверждают, что атаки с использованием такого вооружения включены в военные доктрины и планы вероятного противника. Этот «революционно новый способ» ведения боевых действий они называют «войной шестого поколения», бесконтактной войной и «войной затмения» из-за гибельного влияния на электронику.В докладе отмечается, что новое оружие будет использоваться на большой высоте (30 км и более) и что сам взрыв для людей не будет слишком опасен, однако его электромагнитное излучение уничтожит электронику и отключит электроэнергию, что в итоге приведет к разрушению инфраструктуры как военной, так и гражданской. При этом реальной целью для такого вида оружия может стать территория размером с Северную Америку.Причем боевую систему к месту взрыва может доставить любой подходящий носитель, начиная от метеорологического зонда, заканчивая спутником, в том числе ракетами и самолетами, говорится в докладе.По мнению экспертов, образцы ядерной бомбы способной генерировать электромагнитный импульс, уже имеются в России и Китае и скоро появятся в Северной Корее. У США же такого оружия нет.цитирует издание одного из авторов исследования экс-сотрудника ЦРУ Питера Прая.