Организации особого назначения, или Что стоит за деятельностью НПО США

В этот понедельник в Нью-Йорке стартовало заседание Комитета ООН по неправительственным организациям, которое продлится до 5 февраля.Несмотря на то, что на данный момент каких-либо значимых заявлений с мероприятия не прозвучало, его повестку можно с уверенностью назвать уже сейчас. Дело в том, что в ходе последних аналогичных форумов, главенствующая роль на которых была отведена США, во главу угла была поставлена деятельность американских и иностранных НПО на территории «неблагонадежных», по мнению Вашингтона, государств. Учитывая же, что с ролью ментора Штаты вряд ли пожелают расстаться, поводов рассчитывать на рассмотрение других насущных проблем в этой области, например, чрезмерное вмешательство НПО в деятельность ряда стран, практически нет.В целом, рассматривая институт современных НПО, необходимо отметить, что в настоящее время эти организации используются США и странами ЕС преимущественно для влияния на внутриполитическую обстановку в некоторых государствах для установления там в долгосрочной перспективе лояльного политического курса. За примерами последствий деятельности связанных с Вашингтоном или Брюсселем фондов далеко ходить не надо: достаточно вспомнить так называемые цветные революции в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также на постсоветском пространстве. При этом кто-то из пополнивших стройные ряды «демократии» уже оправился от шоковой терапии, а кто-то, как например Ливия, Украина и Ирак, продолжает «революционировать», фактически утратив государственность.Как показывает практика, деятельность стремящихся обеспечить «мир во всем мире» НПО, по странному совпадению, осуществляется преимущественно в тех странах, которые являются для американского руководства либо экономическими конкурентами, либо политическими противниками, либо просто богаты природными ресурсами, но, по какой-то неведомой причине не желают допустить к ним зарубежные кампании.С этими целями за океаном ежегодно выделяются миллиардные средства, поступающие для финансирования НПО через «Национальный фонд демократии», ЦРУ, а также многочисленные частные фонды. Для понимания масштабов стремления США «помочь заблудшим» стоит сказать, что только в России на конец 2012 года, который ознаменовался рядом резонансных антиправительственных протестов, функционировало более 600 иностранных НПО, на чье содержание ежегодно поступало более одного миллиарда долларов, из которых порядка 20 миллионов долларов шло через западные дипломатические представительства. Впрочем, случай с Москвой для западных «партнеров» оказался тяжелым, так как уже в 2015 году в стране был принят закон «О нежелательных организациях», который предполагает ужесточение условий работы в России иностранных и международных фондов, получающих финансирование из-за рубежа и под который уже попали 15 структур, в том числе «Национальный фонд в поддержку демократии» и небезызвестный фонд «Открытое общество».Исходя из вышесказанного и учитывая нынешнюю непростую ситуацию в Венесуэле, нетрудно предположить, что в центре внимания в ходе заседания Комитета ООН по НПО окажется именно эта латиноамериканская страна, а международные правозащитные организации со дня на день распространят «чудовищные факты» нарушений прав человека венесуэльскими властями. Остается надеяться, что мировое сообщество еще не забыло трагические последствия недавних «революций достоинства», а сама международная организация не пожелает участвовать в развитии новой.