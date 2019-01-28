МВД РФ: Боевики ИГ могут проникать в Россию через Таджикистан

В районе афганско-таджикской границы зафиксировано сосредоточение значительной массы боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД.Согласно информации, представленной замминистра МВД, в последнее время зафиксирована активная переброска боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в район таджикской границы. Переброска проводится неизвестными вертолетами с территории Пакистана. В МВД не исключают, что в приграничных к Таджикистану районах готовится масштабная провокация с возможным выдавливанием через границу значительного количества беженцев. Не исключено, что вместе с беженцами на территорию Таджикистана проникнут представители террористических группировок с целью дальнейшего проникновения в Российскую Федерацию, что может привести к негативным последствиям.В МВД предлагают более внимательно проверять приезжающих в Россию из Таджикистана и Узбекистана, несмотря на то, что в последнее время они стали "более законопослушными". Также предлагается более внимательно следить за пропагандой всяческих идеологий террористического толка, которые ввозят приезжие из стран Центральной Азии. Согласно данных МВД, террористы в качестве исполнителей в большинстве случаев привлекают именно выходцев из Таджикистана и Узбекистана.