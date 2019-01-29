Проект «Чаборз». Багги для спецназа из Чечни
Спецподразделениям, призванным решать особые задачи, нужны специфические вооружения и техника. В частности, они нуждаются в особом транспорте с рядом характерных особенностей. Несколько лет назад в нашей стране был разработан новый транспорт для спецподразделений, позволяющий в минимальное время добираться в заданные районы по маршрутам любой сложности. Силами нескольких предприятий были разработаны и поставлены в серию перспективные многоцелевые вездеходы-багги под общим названием «Чаборз». На данный момент в серийном производстве находятся два образца этой линейки.
Новый класс
На вооружении российской армии и силовых структур состоит множество образцов автомобильной техники разного назначения. Впрочем, некоторые классы техники, представляющие определенный интерес, до недавнего времени не были охвачены и не вносили свой вклад в обороноспособность. В середине текущего десятилетия появилась и вскоре была реализована идея создания многоцелевой машины класса «багги», приспособленной для использования в спецподразделениях.
Первые новости о перспективной технике относятся к 2015-16 годам. Тогда стало известно, что Российский университет спецназа (г. Гудермес) и компания «Ф-МотоСпорт» (г. Фрязино) работают над новым проектом багги для армии и других структур. В 2016 году был построен и представлен публике первый образец такой машины, на тот момент носивший название «Алабай». Вскоре проект получил развитие и приобрел нынешний вид. Кроме того, ему присвоили новое имя. Теперь отечественные багги известны под именем «Чаборз» (чечен. «Медведь-волк»).
В начале 2017 года на предприятие «Чеченавто» из Фрязино прибыли первые комплекты агрегатов для сборки новых багги. Двум автостроительным компаниям удалось наладить совместное производство автомобилей по схеме крупноузловой сборки. В дальнейшем чеченские автостроители смогли освоить изготовление ряда агрегатов и увеличили свое участие в производстве. На сегодняшний день в производстве машин «Чаборз» участвует несколько заводов. Часть агрегатов изготавливает «Чеченавто», ряд узлов поступает с предприятия «Ф-МотоСпорт», а силовые агрегаты поставляет «АвтоВАЗ».
В настоящее время в семейство многоцелевых багги входит два образца техники. Это автомобили «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6». Две машины отличаются друг от друга габаритами и характеристиками грузоподъемности. В частности, они способны перевозить разное количество людей. Число мест для посадки бойцов отражается в обозначениях техники. Машина типа М-3 берет на борт водителя и двух пассажиров, тогда как М-6 несет пять человек и водителя.
«Чаборзы» двух моделей производятся небольшой серией и поставляются спецподразделениям из состава различных силовых структур. По очевидным причинам, первыми такую технику получил спецназ, работающий на Северном Кавказе. Новые машины используются в качестве транспортного средства высокой проходимости, обеспечивающего доставку людей и грузов в удаленные и труднодоступные районы.
Технические особенности
По имеющимся данным, багги «Чаборз М-3» разработан на базе машины FunCruiser Lite от компании «Ф-МотоСпорт». Конструкция базового образца была доработана в соответствии с требованиями и пожеланиями будущих эксплуатантов, что привело к появлению перспективной военной машины. В дальнейшем развитие исходной конструкции продолжилось. Трехместную машину перестроили и усилили, в результате чего появился новый образец – «Чаборз М-6». Два представителя нового семейства имеют заметные отличия, но в их основе лежат общие идеи.
Обе отечественные машины имеют традиционную для багги архитектуру. Их основой являются сварные рамы из труб, на которых устанавливаются все необходимые агрегаты. При этом рамы машин двух типов заметным образом отличаются, что связано с разными требованиями и возможностями. Носовая часть рамы имеет крепления для агрегатов передней оси; далее находится кабина с местами водителя и пассажира. За кабиной внизу располагается силовой агрегат. Над ним может быть организовано посадочное место (М-3) или целая грузовая платформа (М-6). Большие размеры машины М-6 также позволили предусмотреть место для стрелка. Непосредственно за кабиной имеется некое подобие боевого отделения с кольцевой турелью.
Характерной особенностью машин «Чаборз» является отсутствие какой-либо защиты. Такая техника не предназначена для работы на переднем крае, а ее основной задачей является быстрая доставка личного состава в нужный район. Защита была принесена в жертву высокой подвижности. При этом именно высокие ходовые характеристики могут стать основной защитой машины в боевой обстановке.
На багги «Чаборз М-3» изначально использовался двигатель ВАЗ-21126 мощностью 100 л.с. При помощи трансмиссии и коробки передач от автомобиля «Гранта» производства «АвтоВАЗ» крутящий момент двигателя передается на задний ведущий мост. Любопытно, что готовые коробки передач перед установкой на багги проходят некоторую доработку. Кроме того, серийную трансмиссию дополняют дисковым самоблокирующимся дифференциалом.
Применение полного привода не предусматривается. Причиной такого решения стали необходимость облегчения машины, а также возможность получения желаемых характеристик даже при приводе 4х2. Более крупная машина «Чаборз М-6» для получения желаемых характеристик нуждается в двигателе мощностью не менее 150 л.с. В прошлом упоминалась возможность создания новых силовых установок. В частности, не исключалась разработка электротрансмиссии.
Оба моста автомобилей «Чаборз» имеют независимую подвеску на поперечных (передняя ось) и продольных (задняя) рычагах с наклонной либо вертикальной пружиной. Такая подвеска отличается сравнительно большими ходами и способна отрабатывать различные неровности, обеспечивая мягкий ход и преодоление препятствий. Передняя ось оснащена управляемыми колесами. Система рулевого управления построена на агрегатах автомобиля ВАЗ «Калина». Задний мост соединен с трансмиссией и обеспечивает движение машины.
По желанию заказчика, багги «Чаборз» могут выпускаться в арктической версии. В таком случае передние колеса заменяются лыжами, а вместо задних монтируются гусеничные тележки. Такая перестройка ходовой части некоторым образом сокращает ряд основных характеристик, но резко повышает проходимость. С лыжно-гусеничным шасси багги обеспечивает решение задач на заснеженной местности.
В обоих вариантах проекта предусматривается использование двухместной кабины. Традиционно для багги, такая кабина не имеет полноценных бортов, крыши и остекления. От внешних факторов водителя и пассажира прикрывают только наклонный металлический щиток, небольшое ветровое стекло и бортовые панели небольших габаритов. Левое кресло предназначается для водителя; перед ним находятся все необходимые приборы и органы управления. Справа располагается стрелок. На приборной панели, по желанию заказчика, может устанавливаться различное оборудование – от радиостанции до «тактического» компьютера.
Автомобиль «Чаборз М-3» имеет ряд узнаваемых черт. Так, над кабиной устанавливается дуга безопасности с подкосами. Над двигателем предусматривается небольшая платформа с металлическим ограждением. На платформе монтируется кресло для пассажира, а ограждение имеет вертлюжную установку для вооружения. Во время езды водитель и пассажиры должны использовать пятиточечные ремни безопасности.
«Чаборз М-6» не оснащается верхней дугой безопасности, что связано с особенностями установки вооружения. На его удлиненной раме, непосредственно за кабиной, находится кольцо для турели. Под ним предусмотрена площадка для стрелка и два кресла. Кормовую часть рамы занимает увеличенная грузовая площадка с бортами большей высоты. Образуемый ими объем можно использовать для перевозки грузов или людей. На площадке имеются складные сиденья. При необходимости, на ней можно перевозить четырех лежачих раненых на носилках.
Оба автомобиля могут перевозить груз не только на соответствующих площадках. Конструкция машины позволяет подвешивать рюкзаки и т.п. снаружи. Крюки и ремни при этом зацепляются за трубчатые элементы рамы. Благодаря этому багги может перевозить не только нескольких бойцов, но и их «багаж».
Вооружение и способы его установки у двух машин заметно отличаются. Так, на багги типа М-3 предусматривается монтаж двух установок под оружие. Первый набор креплений находится на переднем пассажирском месте. Там монтируется пулемет ПКМ или «Печенег»; обеспечивается обстрел крупного сектора передней полусферы. Вторая установка располагается сзади, на ограждении пассажирского места, и может использоваться как с пулеметом, так и с автоматическим гранатометом. Применение личного оружия на ходу затруднено.
«Чаборз М-6» имеет схожий набор вооружения, но оно размещается иным образом. Тоже используется передняя пулеметная установка в кабине. Второй пулемет (в том числе крупнокалиберный) или гранатомет находится на верхней кольцевой установке. Бойцы-пассажиры на задней площадке имеют возможность использования личного оружия.
Трехместный автомобиль марки «Чаборз» имеет длину 3,1 м при ширине 1,9 м и высота 1,5 м. Сухая масса – всего 820 кг. Максимальная полезная нагрузка достигает 400 кг; при этом полная масса машины доходит до 1270-1300 кг. Высокая удельная мощностью обеспечивает максимальную скорость до 130 км/ч. Машина способна подниматься на склоны крутизной не менее 50° и двигаться с креном до 45°. Возможно преодоление различных препятствий, в том числе неглубоких бродов.
Шестиместный «Чаборз М-6» имеет длину 4,3 м при ширине и высоте 1,9 и 1,8 м соответственно. За счет изменения конструкции и применения более мощного двигателя полезная нагрузка увеличена практически вдвое, до 750-800 кг. При этом основные ходовые характеристики остаются на уровне менее грузоподъемного образца.
На службе
Еще в 2017 году «АвтоВАЗ», «Ф-МотоСпорт» и «Чеченавто» совместными усилиями запустили серийную сборку новейших багги. Вскоре серийные машины начали поступать в спецподразделения из состава разных структур, дислоцирующиеся на Северном Кавказе. По известным данным, новая техника двух типов уже имеется у Российского университета спецназа, Центра специального назначения Федеральной службы безопасности и спецподразделений Росгвардии. Уже сформирован достаточно крупный парк техники, и организации-эксплуатанты могут отправлять на одну операцию до 8-10 машин.
В октябре 2017 года багги семейства «Чаборз» впервые использовались в рамках крупных учений. Маневры под названием «Бой в городе» прошли в Северной Осетии и предназначались для отработки взаимодействия разных силовых структур при ведении боевых действий в городских условиях. Против условного противника использовались боевые бронированные машины, артиллерия и авиация. Для быстрого перемещения по полю боя спецназ применил автомобили «Чаборз».
Весной 2018 года Росгвардия провела уникальные учения в условиях Арктики. На Земле Франца-Иосифа прошли автопробег и отработка боевых действий. В качестве основного транспорта бойцы использовали багги чеченской сборки в арктическом исполнении. Машины переставили с колесного хода на лыжно-гусеничный. Техника показала требуемые характеристики и подтвердила свою работоспособность даже в сложнейших условиях.
Как сообщается, буквально за пару лет службы перспективные автомобили-багги «Чаборз» двух типов подтвердили свои характеристики и продемонстрировали широкие возможности. Эта техника оказалась надежным и удобным транспортом для спецподразделений, решающих особые задачи в сложных условиях. На практике показана способность машин перевозить людей и грузы в горной, пустынной и заснеженной местности.
В эксплуатации уже находится значительное количество машин семейства «Чаборз» и, насколько известно, их производство продолжается. Новая техника поставляется различным спецподразделениям, нуждающимся в особом транспорте. С этой точки зрения проект можно считать успешным. Существующую конструкцию невоенного назначения удачно переработали и поставили в серию в интересах силовых структур. Теперь машины повышенной проходимости помогают в работе спецназу.
В то же время, очевидно, что спрос на такую технику ограничен. Автомобили с высокой подвижностью, но без какой-либо защиты могут найти применение только в ряде подразделений специального назначения и т.п. структурах. Прочие подразделения сухопутных войск или иных видов вооруженных сил попросту не нуждаются в такой технике, поскольку предъявляют к своим машинам иные требования. Тем не менее, это говорит не о недостатках «Чаборза», а о специфике применения техники и связанных с нею ограничениях.
Достигнутые успехи отечественных багги семейства «Чаборз» показывают, что войскам и силовым структурам нужны не только боевые бронированные машины. Для решения ряда задач необходима другая техника, в том числе и легкие автомобили повышенной проходимости. Машины двух моделей, М-3 и М-6, уже служат в нескольких структурах и дают им необходимые возможности. Кроме того, ведется работа по развитию конструкций и расширению круга решаемых задач. Все это, в целом, позволяет оценивать технику проекта «Чаборз» как успешную, хотя и узкоспециализированную.
По материалам сайтов:
https://ruspetsnaz.ru/
https://vpk.name/
https://tvzvezda.ru/
https://sputnik-ossetia.ru/
https://drive2.ru/
https://autoreview.ru/
Новый класс
На вооружении российской армии и силовых структур состоит множество образцов автомобильной техники разного назначения. Впрочем, некоторые классы техники, представляющие определенный интерес, до недавнего времени не были охвачены и не вносили свой вклад в обороноспособность. В середине текущего десятилетия появилась и вскоре была реализована идея создания многоцелевой машины класса «багги», приспособленной для использования в спецподразделениях.
Первые новости о перспективной технике относятся к 2015-16 годам. Тогда стало известно, что Российский университет спецназа (г. Гудермес) и компания «Ф-МотоСпорт» (г. Фрязино) работают над новым проектом багги для армии и других структур. В 2016 году был построен и представлен публике первый образец такой машины, на тот момент носивший название «Алабай». Вскоре проект получил развитие и приобрел нынешний вид. Кроме того, ему присвоили новое имя. Теперь отечественные багги известны под именем «Чаборз» (чечен. «Медведь-волк»).
В начале 2017 года на предприятие «Чеченавто» из Фрязино прибыли первые комплекты агрегатов для сборки новых багги. Двум автостроительным компаниям удалось наладить совместное производство автомобилей по схеме крупноузловой сборки. В дальнейшем чеченские автостроители смогли освоить изготовление ряда агрегатов и увеличили свое участие в производстве. На сегодняшний день в производстве машин «Чаборз» участвует несколько заводов. Часть агрегатов изготавливает «Чеченавто», ряд узлов поступает с предприятия «Ф-МотоСпорт», а силовые агрегаты поставляет «АвтоВАЗ».
В настоящее время в семейство многоцелевых багги входит два образца техники. Это автомобили «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6». Две машины отличаются друг от друга габаритами и характеристиками грузоподъемности. В частности, они способны перевозить разное количество людей. Число мест для посадки бойцов отражается в обозначениях техники. Машина типа М-3 берет на борт водителя и двух пассажиров, тогда как М-6 несет пять человек и водителя.
«Чаборзы» двух моделей производятся небольшой серией и поставляются спецподразделениям из состава различных силовых структур. По очевидным причинам, первыми такую технику получил спецназ, работающий на Северном Кавказе. Новые машины используются в качестве транспортного средства высокой проходимости, обеспечивающего доставку людей и грузов в удаленные и труднодоступные районы.
Технические особенности
По имеющимся данным, багги «Чаборз М-3» разработан на базе машины FunCruiser Lite от компании «Ф-МотоСпорт». Конструкция базового образца была доработана в соответствии с требованиями и пожеланиями будущих эксплуатантов, что привело к появлению перспективной военной машины. В дальнейшем развитие исходной конструкции продолжилось. Трехместную машину перестроили и усилили, в результате чего появился новый образец – «Чаборз М-6». Два представителя нового семейства имеют заметные отличия, но в их основе лежат общие идеи.
Обе отечественные машины имеют традиционную для багги архитектуру. Их основой являются сварные рамы из труб, на которых устанавливаются все необходимые агрегаты. При этом рамы машин двух типов заметным образом отличаются, что связано с разными требованиями и возможностями. Носовая часть рамы имеет крепления для агрегатов передней оси; далее находится кабина с местами водителя и пассажира. За кабиной внизу располагается силовой агрегат. Над ним может быть организовано посадочное место (М-3) или целая грузовая платформа (М-6). Большие размеры машины М-6 также позволили предусмотреть место для стрелка. Непосредственно за кабиной имеется некое подобие боевого отделения с кольцевой турелью.
Характерной особенностью машин «Чаборз» является отсутствие какой-либо защиты. Такая техника не предназначена для работы на переднем крае, а ее основной задачей является быстрая доставка личного состава в нужный район. Защита была принесена в жертву высокой подвижности. При этом именно высокие ходовые характеристики могут стать основной защитой машины в боевой обстановке.
На багги «Чаборз М-3» изначально использовался двигатель ВАЗ-21126 мощностью 100 л.с. При помощи трансмиссии и коробки передач от автомобиля «Гранта» производства «АвтоВАЗ» крутящий момент двигателя передается на задний ведущий мост. Любопытно, что готовые коробки передач перед установкой на багги проходят некоторую доработку. Кроме того, серийную трансмиссию дополняют дисковым самоблокирующимся дифференциалом.
Применение полного привода не предусматривается. Причиной такого решения стали необходимость облегчения машины, а также возможность получения желаемых характеристик даже при приводе 4х2. Более крупная машина «Чаборз М-6» для получения желаемых характеристик нуждается в двигателе мощностью не менее 150 л.с. В прошлом упоминалась возможность создания новых силовых установок. В частности, не исключалась разработка электротрансмиссии.
Оба моста автомобилей «Чаборз» имеют независимую подвеску на поперечных (передняя ось) и продольных (задняя) рычагах с наклонной либо вертикальной пружиной. Такая подвеска отличается сравнительно большими ходами и способна отрабатывать различные неровности, обеспечивая мягкий ход и преодоление препятствий. Передняя ось оснащена управляемыми колесами. Система рулевого управления построена на агрегатах автомобиля ВАЗ «Калина». Задний мост соединен с трансмиссией и обеспечивает движение машины.
По желанию заказчика, багги «Чаборз» могут выпускаться в арктической версии. В таком случае передние колеса заменяются лыжами, а вместо задних монтируются гусеничные тележки. Такая перестройка ходовой части некоторым образом сокращает ряд основных характеристик, но резко повышает проходимость. С лыжно-гусеничным шасси багги обеспечивает решение задач на заснеженной местности.
В обоих вариантах проекта предусматривается использование двухместной кабины. Традиционно для багги, такая кабина не имеет полноценных бортов, крыши и остекления. От внешних факторов водителя и пассажира прикрывают только наклонный металлический щиток, небольшое ветровое стекло и бортовые панели небольших габаритов. Левое кресло предназначается для водителя; перед ним находятся все необходимые приборы и органы управления. Справа располагается стрелок. На приборной панели, по желанию заказчика, может устанавливаться различное оборудование – от радиостанции до «тактического» компьютера.
Автомобиль «Чаборз М-3» имеет ряд узнаваемых черт. Так, над кабиной устанавливается дуга безопасности с подкосами. Над двигателем предусматривается небольшая платформа с металлическим ограждением. На платформе монтируется кресло для пассажира, а ограждение имеет вертлюжную установку для вооружения. Во время езды водитель и пассажиры должны использовать пятиточечные ремни безопасности.
«Чаборз М-6» не оснащается верхней дугой безопасности, что связано с особенностями установки вооружения. На его удлиненной раме, непосредственно за кабиной, находится кольцо для турели. Под ним предусмотрена площадка для стрелка и два кресла. Кормовую часть рамы занимает увеличенная грузовая площадка с бортами большей высоты. Образуемый ими объем можно использовать для перевозки грузов или людей. На площадке имеются складные сиденья. При необходимости, на ней можно перевозить четырех лежачих раненых на носилках.
Оба автомобиля могут перевозить груз не только на соответствующих площадках. Конструкция машины позволяет подвешивать рюкзаки и т.п. снаружи. Крюки и ремни при этом зацепляются за трубчатые элементы рамы. Благодаря этому багги может перевозить не только нескольких бойцов, но и их «багаж».
Вооружение и способы его установки у двух машин заметно отличаются. Так, на багги типа М-3 предусматривается монтаж двух установок под оружие. Первый набор креплений находится на переднем пассажирском месте. Там монтируется пулемет ПКМ или «Печенег»; обеспечивается обстрел крупного сектора передней полусферы. Вторая установка располагается сзади, на ограждении пассажирского места, и может использоваться как с пулеметом, так и с автоматическим гранатометом. Применение личного оружия на ходу затруднено.
«Чаборз М-6» имеет схожий набор вооружения, но оно размещается иным образом. Тоже используется передняя пулеметная установка в кабине. Второй пулемет (в том числе крупнокалиберный) или гранатомет находится на верхней кольцевой установке. Бойцы-пассажиры на задней площадке имеют возможность использования личного оружия.
Трехместный автомобиль марки «Чаборз» имеет длину 3,1 м при ширине 1,9 м и высота 1,5 м. Сухая масса – всего 820 кг. Максимальная полезная нагрузка достигает 400 кг; при этом полная масса машины доходит до 1270-1300 кг. Высокая удельная мощностью обеспечивает максимальную скорость до 130 км/ч. Машина способна подниматься на склоны крутизной не менее 50° и двигаться с креном до 45°. Возможно преодоление различных препятствий, в том числе неглубоких бродов.
Шестиместный «Чаборз М-6» имеет длину 4,3 м при ширине и высоте 1,9 и 1,8 м соответственно. За счет изменения конструкции и применения более мощного двигателя полезная нагрузка увеличена практически вдвое, до 750-800 кг. При этом основные ходовые характеристики остаются на уровне менее грузоподъемного образца.
На службе
Еще в 2017 году «АвтоВАЗ», «Ф-МотоСпорт» и «Чеченавто» совместными усилиями запустили серийную сборку новейших багги. Вскоре серийные машины начали поступать в спецподразделения из состава разных структур, дислоцирующиеся на Северном Кавказе. По известным данным, новая техника двух типов уже имеется у Российского университета спецназа, Центра специального назначения Федеральной службы безопасности и спецподразделений Росгвардии. Уже сформирован достаточно крупный парк техники, и организации-эксплуатанты могут отправлять на одну операцию до 8-10 машин.
В октябре 2017 года багги семейства «Чаборз» впервые использовались в рамках крупных учений. Маневры под названием «Бой в городе» прошли в Северной Осетии и предназначались для отработки взаимодействия разных силовых структур при ведении боевых действий в городских условиях. Против условного противника использовались боевые бронированные машины, артиллерия и авиация. Для быстрого перемещения по полю боя спецназ применил автомобили «Чаборз».
Весной 2018 года Росгвардия провела уникальные учения в условиях Арктики. На Земле Франца-Иосифа прошли автопробег и отработка боевых действий. В качестве основного транспорта бойцы использовали багги чеченской сборки в арктическом исполнении. Машины переставили с колесного хода на лыжно-гусеничный. Техника показала требуемые характеристики и подтвердила свою работоспособность даже в сложнейших условиях.
Как сообщается, буквально за пару лет службы перспективные автомобили-багги «Чаборз» двух типов подтвердили свои характеристики и продемонстрировали широкие возможности. Эта техника оказалась надежным и удобным транспортом для спецподразделений, решающих особые задачи в сложных условиях. На практике показана способность машин перевозить людей и грузы в горной, пустынной и заснеженной местности.
В эксплуатации уже находится значительное количество машин семейства «Чаборз» и, насколько известно, их производство продолжается. Новая техника поставляется различным спецподразделениям, нуждающимся в особом транспорте. С этой точки зрения проект можно считать успешным. Существующую конструкцию невоенного назначения удачно переработали и поставили в серию в интересах силовых структур. Теперь машины повышенной проходимости помогают в работе спецназу.
В то же время, очевидно, что спрос на такую технику ограничен. Автомобили с высокой подвижностью, но без какой-либо защиты могут найти применение только в ряде подразделений специального назначения и т.п. структурах. Прочие подразделения сухопутных войск или иных видов вооруженных сил попросту не нуждаются в такой технике, поскольку предъявляют к своим машинам иные требования. Тем не менее, это говорит не о недостатках «Чаборза», а о специфике применения техники и связанных с нею ограничениях.
Достигнутые успехи отечественных багги семейства «Чаборз» показывают, что войскам и силовым структурам нужны не только боевые бронированные машины. Для решения ряда задач необходима другая техника, в том числе и легкие автомобили повышенной проходимости. Машины двух моделей, М-3 и М-6, уже служат в нескольких структурах и дают им необходимые возможности. Кроме того, ведется работа по развитию конструкций и расширению круга решаемых задач. Все это, в целом, позволяет оценивать технику проекта «Чаборз» как успешную, хотя и узкоспециализированную.
По материалам сайтов:
https://ruspetsnaz.ru/
https://vpk.name/
https://tvzvezda.ru/
https://sputnik-ossetia.ru/
https://drive2.ru/
https://autoreview.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Российский университет спецназа / ruspetsnaz.ru, vk.com/ruspetsnaz_ru
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