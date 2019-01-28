В программе МС-21 дополнительно профинансируют импортозамещение

Но нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение, и самолет будет действительно очень хороший.

Председателем правительства РФ озвучено решение о финансовой поддержке программы создания среднемагистрального авиалайнера МС-21. По словам Дмитрия Медведева, крайне важно добиться того, чтобы производство этих новейших российских самолётов осуществлялось в первую очередь на основе российских материалов и комплектующих.Программу дополнительного импортозамещения при создании МС-21 пришлось обсуждать в связи с порцией американских санкций, поставивших под вопрос поставки композитных материалов для крыла авиалайнера. Контракты на эти поставки были заключены с японскими и американскими фирмами. Японское правительство (к слову о заключении мирного договора с этой страной) и эту порцию санкций поддержало.Дмитрий Медведев отметил, что кабмин профинансирует проект создания МС-21 на 1,6 млрд рублей в текущем году.Примечательно, что часть этой суммы пойдёт на оплату ранее взятых у банков кредитов для реализации проекта. Кроме того, частично сумма будет потрачена на тренажёры для пилотов гражданской авиации, которые будут выполнять полёты на МС-21. Также планируется создать склад запасных частей для авиалайнеров этого проекта.Медведев:Однако наиболее важное направление - создание собственного производства высокотехнологичных композитов для авиатехники - военной в том числе.На сегодняшний день в формате лётных сертификационных испытаний задействованы два самолёта МС-21-300. В начале этой весны на испытания будет выведен третий самолёт.