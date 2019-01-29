Академия имени Жуковского и Гагарина: когда караван идёт куда надо



















Товарищ генерал-полковник Зибров лично выслушал всех докладчиков в зале. Понятно, что доклады делались в сокращенной, а не академической форме, тем не менее. Вроде бы остался доволен.





























Товарищ генерал-полковник Зибров лично выслушал всех докладчиков в зале. Понятно, что доклады делались в сокращенной, а не академической форме, тем не менее. Вроде бы остался доволен.

Насчет каравана – это, конечно, небольшое такое лирическое отступление в первых строках. На самом деле тот караван, который ежегодно привозит на рассмотрение в Минобороны кучу проектов и разработок от академии имени Жуковского и Гагарина, никуда не делся.Сегодня, когда наши ВКС нешуточно лихорадит, спокойная и планомерная работа есть показатель того, что далеко не везде «все плохо». И мероприятие, на котором мы побывали, – неплохое такое подтверждение наших слов.Что это было вообще? Можно назвать это выставкой. Финальной. На протяжении года весь личный состав академии, задействованный в научных и прочих разработках, что-то научно разрабатывает. Затем все эти работы рассматривает комиссия (что-то типа ВАК, но на местном уровне), и отбирает самые интересные.Далее устраивается то, куда нас пригласили. Финальный отбор, по результатам которого еще одна комиссия, возглавляет которую начальник академии генерал-полковник Зибров, определяет, кто и куда поедет.Какие-то разработки пойдут на «Армию-…надцать», какие-то на «Интерполитех», а что-то на «Архимед». Это уже решат чуть позже.Вот этот агрегат вообще родился из двух флакончиков с нанопастой для восстановления.То есть, скатавшись на выставку, изобретение получило продолжение в виде целой установки для восстановления ТНВД дизельных моторов БЕЗ снятия оных с машины. То есть в полевых условиях. Об этой установке мы расскажем более подробно, потому что (!) возможна при определенных условиях и ее гражданская вариация.Вообще, все было как-то слишком быстро сделано. Нам бы, конечно, было бы интересно опросить и поговорить со всеми участниками, но вот формат выставки, к сожалению, этого не предусматривал. Правильнее было назвать все это не "День инноваций", а как-то иначе.Но со своим уставом в чужой монастырь (а Академия — это ого-го какой монастырь) не ходят, поэтому то, о чем мы успели поговорить с разработчиками, мы расскажем в отдельных репортажах. Про остальные разработки придется узнавать на "АРМИИ" или "Интерполитехе".Что мы увидели, если коротко (а было именно коротко)? Мы увидели финальную часть (полтора десятка) новых разработок слушателей и учащихся Академии. То есть самое интересное.Это говорит о чем? Это говорит о том, что работа идет. И идет, как мы понимаем, в нужном направлении. И даже выходя за рамки ВКС, о чем говорит эта установка для дизелей.У нас сегодня выдаются на-гора тонны критики. И не всегда эта критика такая уж беспочвенная. Есть за что. И Академии тоже доставалось в свое время.Но вот какое дело: Академия, особенно если она Академия именно с большой буквы (уверены, что нас поддержат, что это так и есть), даже пройдя столь нелегкий путь этих проклятых "реорганизаций" и прочего, осталась "на крыле".Ведь суть настоящей Академии именно в том, что не только учить, не только давать что-то наработанное и отработанное, но и идти вперед, находя и разрабатывая это самое новое.Когда Академию имени Жуковского сперва слили с Академией имени Гагарина, а потом выставили из Москвы в Воронеж, казалось многим, что — все. Два таких заведения просто превратятся в что-то такое, провинциально-заштатное и просто перестанут быть именно тем. чем должны были быть — высшей ступенью в развитии военного специалиста.С огромным удовольствием констатируем тот факт, что нет, деградации не наблюдается. И более того, как сказал генерал-полковник Зибров, слушатели академии разрабатывают и представляют на суд комиссий больше различных проектов, чем профильные заведения, которые должны этим заниматься.Сегодня обстановка такова, что самая главная проблема что ВКС в частности, что всех вооруженных сил в общем — это специалисты с большой буквы. Мозги современной армии. Потому у нас столько технического брака в ежедневной жизни ВС.И здесь не может не радовать то, что конкретно в Академии имени Жуковского и Гагарина смогли сохранить и (очень надеемся) смогут приумножить тот объем знаний и возможностей, который был наработан за все время работы этих учебных заведений.