На Украине заявили об исчезновении капитана российского судна "Норд"

Возможны какие-либо провокации со стороны украинских правохранителей или радикалов, но это уже за гранью разумного

На Украине пропал без вести незаконно удерживаемый на территории страны капитан российского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко. Об этом заявил руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", представители которого осуществляют защиту российских моряков и представляют их интересы в суде, на своей странице в Facebook Как сообщает Могильницкий, российский гражданин Владимир Горбенко, являющийся капитаном рыболовецкого судна "Норд", захваченного украинскими пограничниками и незаконно удерживаемый на территории Украины, в субботу около полудня пропал из дома без вести и с этого момента его никто не видел. Все попытки родственников и адвокатов связаться с ним не имели успеха.Глава адвокатского объединения не исключает, что за пропажей Горбенко могут стоять украинские правоохранители или представители праворадикальных организаций.- написал Могильницкий, добавив, что надеется на помощь людей, владеющих информацией о возможном месте нахождения Владимира Горбенко.При этом он упомянул, что Горбенко уже похищали сотрудники Службы безопасности Украины, когда его увезли с борта задержанного судна в неизвестном направлении.Напомним, что капитана незаконно задержанного судна "Норд" обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела было назначено на 1 февраля этого года.