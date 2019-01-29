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Российское покорение Арктики 2.0

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Арктический регион – это место, где Россия присутствует уже не одно столетие. Со стратегической точки зрения, русская Арктика является одним из стратегически важных регионов нашей страны.

Российское покорение Арктики 2.0

На снимке - дизель-электрический ледокол «Илья Муромец»



Сегодня российские власти активно занимаются увеличением динамики задействования ресурсов Арктики. Однако такая активность России не по нраву Западу. Не секрет, что «сообщество развитых государств» во главе с США негативно относится к планам Москвы по развитию как Северного морского пути, так и Арктики в целом.

Кроме того, ряд прибрежных арктических государств не скрывают своего желания обладать колоссальными ресурсами, которые имеются в Заполярье.

Россия решила не откладывать освоение макрорегиона в долгий ящик. Сама начатая Россией работа в Арктике вполне может быть названа "Покорением Арктики 2.0".

В специальном репортаже Дмитрия Прокушева «Наша Арктика. Второе дыхание» представлены рассуждения на тему того, почему Запад крайне отрицательно относятся к активному развитию нашей страной арктического региона, а также о том, кто конкретно желает откусить кусок побольше от глобального арктического пирога. Кроме того, в материале о том, почему у Соединённых Штатов имеются существенные проблемы с ледокольным флотом и с самим строительством ледоколов.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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