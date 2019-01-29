Российское покорение Арктики 2.0

На снимке - дизель-электрический ледокол «Илья Муромец»

Арктический регион – это место, где Россия присутствует уже не одно столетие. Со стратегической точки зрения, русская Арктика является одним из стратегически важных регионов нашей страны.Сегодня российские власти активно занимаются увеличением динамики задействования ресурсов Арктики. Однако такая активность России не по нраву Западу. Не секрет, что «сообщество развитых государств» во главе с США негативно относится к планам Москвы по развитию как Северного морского пути, так и Арктики в целом.Кроме того, ряд прибрежных арктических государств не скрывают своего желания обладать колоссальными ресурсами, которые имеются в Заполярье.Россия решила не откладывать освоение макрорегиона в долгий ящик. Сама начатая Россией работа в Арктике вполне может быть названа "Покорением Арктики 2.0".В специальном репортаже Дмитрия Прокушева «Наша Арктика. Второе дыхание» представлены рассуждения на тему того, почему Запад крайне отрицательно относятся к активному развитию нашей страной арктического региона, а также о том, кто конкретно желает откусить кусок побольше от глобального арктического пирога. Кроме того, в материале о том, почему у Соединённых Штатов имеются существенные проблемы с ледокольным флотом и с самим строительством ледоколов.