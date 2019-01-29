МЗКТ. От тягачей до шантажа





Как отметил глава ГВПК, технологический потенциал МЗКТ позволяет ему выступать на рынке в качестве не только производителя СКШТ, но и поставщика готовых вооружений на собственной колесной базе.





Речь идет о самоходных артсистемах, колесных танках и другой боевой технике. По словам Головченко, современный тренд — это уход от гусениц, перевод систем вооружения на колесный ход» (naviny.by). «Провал проекта Камcкого автозавода «Платформа-О» позволяет Минскому заводу колесных тягачей сохранить статус главного поставщика шасси для российских мобильных ракетных комплексов.Как отметил глава ГВПК, технологический потенциал МЗКТ позволяет ему выступать на рынке в качестве не только производителя СКШТ, но и поставщика готовых вооружений на собственной колесной базе.Речь идет о самоходных артсистемах, колесных танках и другой боевой технике. По словам Головченко, современный тренд — это уход от гусениц, перевод систем вооружения на колесный ход» (naviny.by).

«Очень похоже на то, что, опаздывая к завершению дележа оборонного пирога, руководство КамАЗа и его лобби в руководстве ВПК пытается вскочить в последний вагон уходящего поезда, спихнув с подножки конкурента под благородным предлогом импортозамещения. Соображения военной и экономической целесообразности при этом отходят на второй план» (naviny.by).

«По сведениям ресурса, также планируется заменить и минские шасси, на которых базируются комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитные ракетные системы С-300 и С-400. Только не КамАЗами, а колесными шасси Брянского автомобильного завода. Даже несмотря на то, что такая замена будет стоить в разы дороже, чем покупка всего МЗКТ на любых условиях. Логика таких действий проста: лишь бы Беларуси не достался «кусок нашего пирога» (naviny.by).

И вот только уже сейчас, когда решение об уходе от Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) как от поставщика тягачей для ракет стало вполне очевидным и наглядным, вот только сейчас (!) в Минске начались какие-то телодвижения. Когда, собственно говоря, решать что-то стало уже совсем поздно. Т.е. решение уже принято (и уже давно!), под него выделены деньги, проект реализуется… и вот уже на финальной стадии «любимый и дорогой контрагент» начинает дёргаться.Как признают эксперты, «МЗКТ нарабатывал свои технологии десятилетиями, в это предприятие были вложены гигантские средства ещё во времена Советского Союза, а затем и в постсоветское время». И ведь не поспоришь! МЗКТ — это результат гигантских вложений в советскую и постсоветскую эпоху. Этобелорусское предприятие ни разу — ничего даже близкого РБ не смогла создать за почти три десятилетия независимости.Все разговоры о «белорусских тягачах» очень сильно напоминают разглагольствования об «украинских транспортных самолётах» — после окончательного разрыва с Россией всякое авиапроизводство на Украине закончилось. Насовсем. Вообще, в целом (если кто может, опровергайте на конкретных примерах) хайтековое производство на Украине и в Белоруссии без России невозможно практически никак. Нет таковых примеров.Не стал «Airbus» сотрудничать с «Антоновым», не стал, только часть технологий увёл. На этом сотрудничество и завершилось. Можно долго спорить, хороший или нет хай-тек в России и хай-тек ли он вообще, но вот других вариантов на постсоветском пространстве не предлагает вообще никто. То есть совсем. После трёх десятилетий деградации и полного разрыва с Россией любое высокотехнологичное производство на Украине или умерло, или загибается.То же самое касается Белоруссии: единственная возможность сохранения хоть какого-то хай-тека заключалась в очень тесной кооперации с Россией. Нет, не было и не будетдругих возможностей, «индустриализация по-китайски» — очень яркий тому пример. Беларусь при этом «влетела» на очень большие деньги, никаких современных производств и никакого серьёзного притока валюты от них не получив. А так — да, Китай позиционировался как очень серьёзная «альтернатива» России. И что? И где современная продукция, которую можно продать на экспорт? В Европу, например, где она?Что построила в Беларуси Европа за без малого три десятилетия? Как-то мило забывается, что время-то летит, а воз и ныне там. То есть постоянно и настойчиво рисуются некие «сказочные фигвамы» грядущего процветания после «разворота к Европе». Ну, и?.. Где, собственно говоря, результат? Чтобы прокормить «европейскую Беларусь» после её западной переориентации, потребуется невероятное количество крупных, мелких и средних производств всего чего угодно, ориентированных на Запад. Иначе начнётся голод. Да и жильё будет нечем отапливать.И где всё это производство? Или это будет «свёрстано» за пару месяцев? МЗКТ же это действительно уникальный завод, вот только никаких особых заслуг Беларуси в этом нет. И чтобы он не только оставался на плаву, но и развивался, в него необходимо постоянно вкладывать миллиарды и миллиарды рублей. Иначе всё плохо. И вот тут начинается самое интересное: деньги-то российские, а завод только и исключительно белорусский! И вопрос тут в следующем: зачем тебе финансировать производство, которое ты практически никак не контролируешь?Как известно, даже в условиях конфликта на Донбассе и крайне напряжённых отношений РФ и НАТО, не говоря уже о невероятно плохих отношениях между Россией и Украиной, МЗКТ продолжает поставки своих тягачей ВСУ… Если кто не в курсе, то украинцы вовсю «косплеят» Вернера фон Брауна и планируют ракетный обстрел Москвы. Так вот неизвестно, каков уровень их ракетных технологий, но известно, что базу для их ракет предоставит МЗКТ.То есть главная проблема «конкурента» не в том, что он конкурент, а в том, что он готов работать с «самым широким кругом покупателей». Не зря же в большинстве стран военное производство всегда «закрытое» и это совсем не случайно! Да и ограничения на поставку современных вооружений весьма серьёзные, и это тоже не случайно.Беда белорусского «конкурента» в том, что он готов продавать продукцию кому угодно и сливать военные технологии тому же Китаю или Украине. Что по понятным причинам устроить МО России никак не может. То есть отказ от тягачей МЗКТ — это как раз соображения исключительно военной целесообразности. Нельзя иметь абсолютно критичное для обороноспособности России производство на предприятии, которое ты не контролируешь.Кстати, весьма характерный для взаимоотношений России с Белоруссией момент: белорусыпытаются навязать «сотрудничество» исключительно на своих условиях. То есть да, давайте, заказывайте тягачи у нас, но завод мы вам не продадим, а продукцию будем продавать всем, кто заплатит (в том числе Украине). А технологии будем (с гордостью!) сливать Китаю. После вполне предсказуемого отказа от такого «сотрудничества» начинается громкая и продолжительная истерика и забрасывание грязью России.Почему-то авторы подобных инсинуаций не учитывают главный и основной момент: поставки шасси с БАЗа или КамАЗа гарантированы на сто процентов и политические риски там полностью отсутствуют. Там не надо ни о чём «договариваться на высшем уровне» и ни о чём вести переговоры. По понятным причинам МЗКТ этого гарантировать не может от слова совсем. То есть и у БАЗа, и у КамАЗа есть просто-напросто гигантское конкурентное преимущество: полное отсутствие «политических форс-мажоров».Это, простите меня, объективный факт. И БАЗ, и КамАЗ расположены в России, МЗКТ, увы, за границей. А отношения между Россией и Белоруссией сложно назвать дружескими. Тут уже не так важно, кто прав, а кто виноват, важен сам фактор наличия политического риска в случае контракта с МЗКТ. Что резко обесценивает все его конкурентные преимущества.В принципе, в белорусской прессе периодически в комментариях проскальзывает этот самый момент, что в случае отсутствия договорённостей по каким-то там, важным для РБ вопросам, «внезапно могут прекратиться поставки тягачей». То есть это предприятие вполне себе рассматривает как средство политического давления. Но тут не бывает два горошка на ложку. Если вы уже пытаетесь использовать предприятие в целях политического шантажа, то его продукция (будь она хоть золотой) становится куда менее интересна потребителю. Не зря же сам Лукашенко упомянул относительно недавно о беседе с Путиным насчёт МЗКТ. Им что, заняться больше нечем? Да нет — тот самый «политический шантаж».Ну и вопрос «доступа иностранцев»: на территории России он решается очень просто, а вот РБ в последнее десятилетие активно «сближается со всем миром». И, как уже было сказано, готова сотрудничать с кем угодно и продавать продукцию МЗКТ направо и налево, что, безусловно, опять же таки, для российского заказчика абсолютно неприемлемо.То есть проблема «белорусского конкурента» заключается как раз в специфике рынка (это ни разу не поставка легковых авто) — он принципиально не может обеспечить ту же надёжность поставок и ту же конфиденциальность, что и российский производитель. Как известно, при выборе поставщика даже гораздо менее стратегических товаров, зачастую надёжность и конфиденциальность поставкиважнее цены.И именно эти «показатели» для МЗКТ абсолютно провальные. Надёжность — никакая, а насчёт конфиденциальности, так отношения России и РБ резко ухудшились после слива последней всей информации об учениях Запад-2017 НАТО. Какая секретность? Вы о чём? А при производстве стратегических вооружений это принципиально.То есть проблема не в том, что кому-то «жаль куска пирога» для Беларуси, проблема в том, что существуют серьёзные сомнения в способности Беларуси этот кусок «отработать». Да, в современном мире даже при контракте на обычные, невоенные товары, разные там «дополнительные условия» иногда важнее самого «железа». То есть деньги платятся чуть ли не за воздух (с точки зрения обывателя).И в случае тягачей для ракет (в способности МЗКТ собрать которые, по понятным причинам, никто не сомневается) дело как раз вот в этих «дополнительных условиях», обеспечить которые белорусское госпредприятие не может чисто теоретически. И даже больше: не хочет обеспечивать. И даже так: демонстративно не желает это делать.Резюме. У любого российского производителя тягачей будет просто гигантское преимущество, лежащее отнюдь не в сфере техники, а именно в нематериальной сфере. Тягачами для СЯС нельзя торговать точно так же, как пирогами с мясом (хот-догами) или стиральными машинами: товар абсолютно другой, товар очень политический. Если, конечно, официальный Минск ставил перед собой задачу именно торговли теми самыми тягачами, хотя есть серьёзные сомнения, что как раз Минск интересовали не столько и не только сами тягачи (или прибыль от их продажи), сколько именно и конкретно возможность шантажа ими.Просто масса интереснейших России заводов была «сохранена», то есть обанкрочена, но не продана «восточному соседу», однако никто в Беларуси особо по этому поводу не переживает, хотя новых современных производств в большом количестве как-то не наблюдается. Заводы белорусские: хотим — продаём, не хотим — закрываем. А тут такой небывалый интерес к одному, не самому прибыльному производству. Причина одна — политическая. Почему Лукашенко и упомянул в конце прошлого года этот заводик (один завод, по меркам Белоруссии-1991 — просто несерьёзно!) на острых переговорах с Путиным. Намёк понятен — попытка обозначить серьёзную угрозу. Ну и бронебойный ответ — спасибо, но от вашей замечательной продукции мы будем потихоньку уходить.