Князь Ярослав Всеволодович. Часть 1. Первые шаги

Использованная литература:

ПСРЛ, Тверской летописный сборник, Псковские и Новгородские летописи.

А.Р. Андреев. Великий князь Ярослав Всеволодович Переяславский. Документальное жизнеописание. Историческая хроника XIII века.

А.В. Валеров. «Новгород и Псков: Очерки политической истории Северо-Западной Руси XI—XIV веков».

А.А. Горский. «Русские земли в XIII—XIV веках: пути политического развития».

А.А. Горский. «Русское Средневековье».

Ю.А. Лимонов. «Владимиро-Суздальская Русь: очерки социально-политической истории».

Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. «Выбор имени у русских князей в X—XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики».

В.Н.Татищев «История Российская».

И.Я. Фроянов. «Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть».

В.Л. Янин. «Очерки истории средневекового Новгорода».

Ярослав Всеволодович, князь переяславский, переяславль-залесский, новгородский, великий князь киевский и владимирский – личность примечательная во всех отношениях. Решительный и агрессивный, энергичный и предприимчивый, непримиримый к врагам, верный по отношению к союзникам, в достижении поставленных целей он всегда проявлял последовательность и настойчивость, а в нужных случаях – гибкость и умение искать и находить необходимые компромиссы. В современной историографии Ярослав Всеволодович часто остается в тени своего сына – Александра Невского, хотя его личные заслуги перед русским государством, на мой взгляд, никак не меньше. В определенной степени эта статья может расцениваться как попытка восстановить «историческую справедливость» по отношению к одному из выдающихся деятелей русской истории.Ярослав родился 8 февраля 1190 или 1191 г. в Переяславле-Залесском. Путаница с годом рождения князя объясняется особенностями летописного летоисчисления – не всегда понятно, каким счетом пользовался конкретный летописец – мартовским (новый год начинался 1 марта), ультрамартовским (новый год – 31 марта) или сентябрьским (новый год – 1 сентября), мы, для удобства изложения, будем считать годом рождения Ярослава 1190 г.Отцом Ярослава был великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо, а матерью княгиня Мария Шварновна, дочь, как предполагается, «князя чешского». Ярослав был внуком Юрия Долгорукого, правнуком Владимира Мономаха и представлял собой десятое поколение рюриковичей.Точно известна дата княжеского пострига Ярослава – 27 апреля 1194 года, прошедшего в стольном Владимире.Всего у Ярослава было одиннадцать братьев и сестер, однако два брата (Борис и Глеб) умерли до его рождения. На четыре года старше Ярослава был его брат Константин, на два – Юрий. Владимир, Святослав и Иван были младше соответственно на два, шесть и семь лет. Старшая сестра Ярослава Верхуслава была замужем за князем Ростиславом Рюриковичем, из могучей и в то время очень активной династии смоленских ростиcлавичей.Чтобы лучше понять условия и обстановку, в которой рос юный княжич, необходимо коротко разъяснить, что, по мнению наиболее авторитетных исследователей, представляло собой древнерусское государство на рубеже XII – XIII вв. Все мы слышали о «феодальной раздробленности», но не все представляют как именно эта «раздробленность» проявлялась на Руси.Итак, к концу XII в. древнерусское государство состояло фактически из семи независимых территориальных образований – с севера на юг их перечисление будет выглядеть следующим образом: Новгородское княжество, Смоленское и Владимиро-Суздальское княжества, Черниговское княжество, Волынское, Киевское и Галицкое княжества. Некоторые исследователи включают в этот ряд Полоцкое и Рязанское княжества, но следует отметить, что фактически государственным суверенитетом они не обладали – Полоцкое княжество подвергалось серьезному давлению со стороны Литвы и зависело от Смоленска, а рязанские князья находились под сильным влиянием Владимиро-Суздальского княжества, управляемого тяжелой рукой Всеволода Большое Гнездо.В четырех из этих семи княжеств имелись свои местные династии – Владимиро-Суздальском, Смоленском, Волынском и Черниговском. Владимиро-Суздальское княжество управлялось юрьевичами – потомками Юрия Долгорукого, младшего сына Владимира Мономаха, Смоленское – ростиславичами, потомками Ростислава Мстиславича, третьего сына Мстислава Великого, являвшегося, в свою очередь, старшим сыном Мономаха, Волынское – изяславичами, потомками Изяслава Мстиславича, второго сына Мстислава Великого. Черниговское княжество управлялось ольговичами – потомками Олега Святославича, внука Ярослава Мудрого, двоюродного брата Владимира Мономаха.Три княжества – Новгородское, Киевское и Галицкое своими династиями не обзавелись, превратившись в «коллективные» владения рюриковичей, на которые мог претендовать представитель любой ветви династии. Таким образом, Новгородское, Киевское и Галицкое княжества являлись вечным предметом раздоров князей, которые, опираясь на свои домениальные владения, по очереди пытались завладеть тем или иным «общим» столом. Из «коллективных» владений самым значимым (да и самым значимым на Руси в целом) был Киев, являвшийся общерусским центром, Новгород и Галич – богатейшие торговые города – являлись, хоть и крупными, но все же региональными центрами с развитыми демократическими институтами – советом боярско-олигархической верхушки и вечем, существенно ограничивающими княжескую власть.К концу XII в. Всеволоду Большое Гнездо удалось закрепить за собой Новгород, волынский князь Роман Мстиславич прочно удерживал Галич, а за Киев шла непрекращающаяся борьба между всеми более-менее значимыми князьями, в результате чего на киевском столе побывали в разное время представители всех княжеских династий. Киевляне настолько привыкли к постоянной смене власти, что относились ко всем перипетиям политической борьбы с некой индифферентностью и какой-либо собственной воли, в отличие от Новгорода и Галича, совершенно не проявляли.По правилам тогдашней политической игры (если слово «правила» применимо к политике в принципе), князья не претендовали на родовые владения друг друга. Было совершенно немыслимо, чтобы представитель, например, изяславичей, попытался занять стол в Черниговском княжестве, домениальном владении ольговичей. Бывали случаи, когда усобицы вспыхивали между представителями одной династии и соседи вмешивались, помогая тому или иному претенденту занять тот или иной стол, но попыток отторгнуть от одной родовой земли какой-либо удел в пользу другой практически не было. «Каждый да держит отчину свою».Всеволод Большое Гнездо в рассматриваемый период был, наверное, самым сильным князем на Руси, распространив свое влияние на Рязань, Новгород и Киев, где сидел его ставленник – двоюродный племянник и зять князь Ростислав Рюрикович.В 1201 г. свой первый удел получает одиннадцатилетний сын Всеволода Ярослав, которого отец отправил княжить в Переяславль (Переяславль-Русский или Южный, ныне г. Переяслав-Хмельницкий, Украина). В этом южном городе, на границе со степью, постоянно подвергающемся половецким набегам, прошли отроческие годы Ярослава – с 1201 по 1206 гг.В 1204 г., четырнадцати лет от роду, Ярослав в составе коалиции южнорусских князей (Рюрик Ростиславич Киевский, Роман Мстиславич Галицкий, оба со своими сыновьями, и другие князья, полный перечень которых летописи не приводят) совершил свой первый военный поход во главе собственной дружины в половецкую степь. Поход оказался успешным, а в 1205 году Ярослав, вероятно, чтобы закрепить мирные намерения сторон, обозначившиеся в результате этого похода, женился на дочери половецкого хана Юрия Кончаковича, внучке того самого хана Кончака, героя «Слова о полку Игореве».В 1205 г. в результате гибели князя Романа Мстиславича Галицкого, на юге Руси началась новая усобица за его наследство и в первую очередь, за Галицкое княжество. Претендентов на владение богатым Галичем было много, в их списке некоторое время фигурировал и Ярослав, которого пригласил на галицкий стол никто иной, как преследовавший свои интересы в этой игре, венгерский король Андраш II. Однако занять галицкий стол у Ярослава не получилось, его, себе на беду, опередили ольговичи – сыновья Игоря Святославича (опять вспомним «Слово о полку Игореве») Владимир, Роман и Святослав. Правили они в Галиче так, что двоих последних – Романа и Святослава – галичане в 1211 г. казнили на глазах всего города путем повешения (!), что даже по тем временам считалось несколько чересчур. Усобица за Галич продлится еще почти сорок лет с одним коротким (1219 – 1226 гг.) перерывом на время правления Мстислава Удатного, не прервавшись даже во время монгольского нашествия, и прекратится только в 1245 г. после того как Даниил Галицкий разгромит под Ярославом объединенное польско-венгерское войско, ведомое сыном Михаила Черниговского Ростиславом. А пока, в 1205 г. Ярослав с середины пути был вынужден вернуться в свой Переяславль-Южный.В 1206 г. киевский стол в очередной раз захватили ольговичи и князь Всеволод Чермный вежливо «попросил» Ярослава покинуть территорию Переяславля, заменив его на этом столе своим сыном Михаилом (будущим Михаилом Черниговским, погибшим в ставке хана Бату в 1245 г. и впоследствии канонизированным). Так состоялось первое столкновение интересов Ярослава и Михаила, которые в течение следующих почти сорока лет будут непримиримыми врагами, не взирая ни на какие перемены на политической арене древнерусского государства.В начале 1207 г. Ярослав с молодой женой приезжает к отцу во Владимир и как раз успевает к большому походу, который организовал его отец, объявив всем, что идет против ольговичей на Чернигов. Однако когда армия была собрана, Всеволод неожиданно направил ее к Рязани, так как получил сведения, о том, что рязанские князья собираются «отложиться» от него и «заложиться» за ольговичей. Рязань была приведена к покорности, шестеро рязанских князей были пленены и доставлены во Владимир. В 1208 г. наместником Всеволода в Рязани стал Ярослав.В Рязани Ярослав впервые проявил свой жесткий и решительный характер. Вероятно, он в чем-то сильно ущемил, или попытался ущемить рязанский нобилитет, так что не прошло и года, как в 1209 г. в Рязани поднялось восстание, людей Ярослава похватали и заковали «в железа», сам Ярослав сумел вместе с семьей скрыться из города и подать весть отцу. Всеволод отреагировал немедленно – организовал поход, в ходе которого Рязань была сожжена. Рязанские князья были окончательно приведены к покорности и им было разрешено вернуться в свое разоренное княжество.Поход на Рязань 1209 г. имел одно очень неприятное для Всеволода последствие. В походе по приказу Всеволода участвовали, в том числе и новгородские дружины во главе с посадником Дмитром Мирошкиничем, поддерживавшим в Новгороде интересы суздальской партии. В ходе осады Пронска, предшествующей взятию Рязани, Дмитр бы тяжело ранен и через некоторое время скончался во Владимире. По окончании похода Всеволод отпустил новгородскую дружину «с честью» домой вместе с телом посадника. В отсутствие же Дмитра его политические противники в Новгороде сумели склонить вече на свою сторону, что было сделать тем более легко после получения известия о смерти Дмитра. В Новгороде вспыхнул мятеж, князя Святослава Всеволодовича младшего брата Ярослава, исполнявшего там обязанности наместника, новгородцы взяли под стражу, и позвали к себе на княжение торопецкого князя Мстислава Мстиславича Удатного, представителя смоленских ростиславичей. Прозвище «Удатный» означает не «Удалой», как иногда можно встретить в литературе, а «Удачливый», то есть, «везучий».Мстислав не умедлил как с принятием решения, так и с действиями. С малой дружиной он быстро, изгоном, захватил Торжок южный пригород Новгорода, взяв под стражу тамошнего посадника – сторонника суздальской партии, укрепил город и быстро отправился в Новгород собирать войска, так как понимал, что противостояние с могучим Всеволодом Большое Гнездо неизбежно. Мстислав Удатный был опытным воином, давно вошедшим в пору мужества – в 1209 г. ему должно было быть около тридцати пяти лет (точная дата его рождения неизвестна), за его плечами были многочисленные походы и битвы, это был очень опасный противник.Однако ему повезло и в этот раз. Всеволод занемог и вместо себя в поход на Торжок отправил трех своих старших сыновей – Константина, Юрия и Ярослава, узнав же об активных приготовлениях Мстислава к войне, решил не рисковать и предложил ему мир, по условиям которого новгородское княжение оставалось за Мстиславом, плененный Святослав Всеволодович возвращался вместе с семьей к отцу, а задержанные во владимирском княжестве новгородские купцы возвращались «с товаром» в Новгород. Фактически Всеволод признал свое поражение в борьбе за Новгород, как он надеялся, временное. Однако возобновить борьбу за влияние в этом своевольном и капризном, но очень богатом городе, владевшим, фактически, всей заморской торговлей, ему было уже не суждено. Дело покорения Новгорода и удержания его в орбите древнерусского государства продолжит уже его третий сын – Ярослав.В 1212 г. Всеволод Большое Гнездо, предчувствуя свою скорую кончину, разделил свое княжество по обыкновению, на уделы. Константину, старшему, достался Ростов, Юрию – Суздаль, Ярославу – Переяславль-Залесский, Святославу – Юрьев-Польский (от слова «поле», а не «Польша», то есть, город «среди полей»), Владимиру – Москва, Ивану – Стародуб (именно от князя Ивана Всеволодовича пойдет династическая линия князей стародубских, из которой выйдет знаменитый князь Дмитрий Пожарский). Вероятно, по замыслу Всеволода, после его смерти старший сын Константин должен был получить главный город княжества Владимир, во втором по значимости Ростове должен был сесть Юрий и все остальные братья передвинуться по лестнице наследования, как это и было заведено по лествичному праву. Однако, Константин, еще при жизни отца, воспротивился его воле и заявил, что из Ростова он не уйдет, желая, таким образом сосредоточить в своих руках владение двумя самыми главными городами Владимиро-Суздальской земли. Всеволод пытался лично поговорить со старшим сыном, для чего вызвал его из Ростова во Владимир, однако, Константин, сославшись на болезнь к отцу не приехал. Разгневанный Всеволод лишил Константина старшинства среди братьев и завещал великий владимирский стол второму сыну Юрию, в обход старшего. Константин, однако, не смирился.Так между братьями возник конфликт, разгореться и разрешиться которому было суждено уже после смерти их отца, случившейся в апреле 1212 года.Продолжение следует…