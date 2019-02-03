Нейтронное оружие. Характеристики и легенды
Известно несколько основных разновидностей ядерного оружия, и одним из них является нейтронное (ERW в англоязычной терминологии). Концепция такого вооружения появилась еще в середине прошлого века и затем в течение нескольких десятилетий доводилась до применения в реальных системах. Были получены определенные результаты, но после развитие нейтронного оружия фактически остановилось. Имевшиеся образцы были сняты с вооружения, а разработка новых не осуществлялась. Почему особое вооружение, некогда считавшееся перспективным и необходимым армиям, достаточно быстро сошло со сцены?
История и концепция
Автором идеи нейтронного оружия, а именно нейтронной бомбы считается американский физик Сэмюэл Т. Коэн из Ливерморской национальной лаборатории. В 1958 году он предложил оригинальный вариант ядерного боеприпаса со сниженной мощностью подрыва и повышенным выходом нейтронов. Согласно расчетам, подобное устройство могло показывать определенные преимущества перед «традиционными» ядерными бомбами. Оно получалось менее дорогим, более простым в эксплуатации и при этом способным показывать необычные результаты. В английской терминологии подобная концепция обозначается как Enhanced Radiation Weapon («Оружие с повышенным излучением»).
Тактический ракетный комплекс армии США MGM-52 Lance - первый в мире носитель нейтронной боевой части. Фото US Army
Концепция нейтронной бомбы / ERW предусматривает изготовление ядерного боеприпаса сокращенной мощности с отдельным блоком, служащим источником нейтронов. В реальных проектах в этой роли чаще всего использовался один из изотопов бериллия. Подрыв нейтронной бомбы осуществляется обычным путем. Ядерный взрыв провоцирует термоядерную реакцию в дополнительном блоке, и ее результатом становится выброс потока быстрых нейтронов. В зависимости от конструкции боеприпаса и других факторов, в виде нейтронов может выделяться от 30 до 80% энергии термоядерной реакции.
Поток нейтронов может быть использован для поражения тех или иных целей. Прежде всего, ERW рассматривалось в качестве более эффективного средства поражения живой силы противника. Также в ходе исследований были найдены другие сферы его применения, в которых такое оружие показывало преимущества перед прочими вооружениями.
Ливерморская национальная лаборатория продолжала теоретическую работу по теме ERW в течение нескольких лет. В 1962 году состоялись первые испытания опытного боеприпаса. Позже появился проект заряда, пригодного для реального применения. С 1964 года велось проектирование боевых частей для баллистической ракеты MGM-52 Lance. Годом позже стартовала разработка боеголовки для противоракеты комплекса Sprint. Также предлагались иные проекты нейтронных боезарядов разного рода различного назначения. К середине семидесятых годов США запустили серийное производство нескольких новых боевых блоков типа ERW, предназначенных для ракет ряда типов.
Достаточно быстро стало ясно, что применение нейтронного заряда в атмосфере серьезно ограничивает радиус поражения ввиду поглощения и рассеивания частиц воздухом и водяным паром. В связи с этим создание мощного нейтронного боеприпаса для применения «по земле» было нецелесообразным, и серийные изделия такого рода имели мощность не более 10 кт. В то же время, весь потенциал нейтронного оружия можно раскрыть в космосе. Так, для противоракетной обороны создавались боевые части мощностью в несколько мегатонн.
По известным данным, в нашей стране работы по теме нейтронного оружия велись с начала семидесятых годов. Первые испытания бомбы нового типа состоялись в конце 1978 года. Затем разработка боеприпасов продолжилась и привела к появлению нескольких новых изделий. Насколько известно, СССР планировал использовать нейтронные боеприпасы в качестве тактического ядерного оружия, а также на ракетах-перехватчиках противоракетной обороны. Эти планы были успешно реализованы.
Согласно открытой информации, в конце шестидесятых аналогичный проект появился у Франции. Затем к разработке нейтронного оружия присоединились Израиль и Китай. Предположительно, со временем на вооружении этих государств появились те или иные боеприпасы с повышенным выходом быстрых нейтронов. Впрочем, по известным причинам, некоторые из них не спешили раскрывать информацию о своих вооружениях.
С определенного времени ведущие страны вместе с нейтронной бомбой разрабатывали другой вариант подобного оружия – т.н. нейтронную пушку. Эта концепция предусматривает создание генератора быстрых нейтронов, способную излучать их в указанном направлении. В отличие от бомбы, «разбрасывающей» частицы во все стороны, пушка должна была стать оружием избирательного действия.
Старт ракеты-перехватчика Sprint - носителя нейтронной БЧ. Фото US Army, 28 окт 1970 г.
В начале восьмидесятых годов нейтронное оружие стало одним из поводов для ухудшения отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Москва указывала на негуманный характер такого вооружения, а Вашингтон говорил о необходимости симметричного ответа на советскую угрозу. Подобное противостояние продолжалось в течение нескольких следующих лет.
После распада СССР и окончания Холодной войны США приняли решение отказаться от нейтронных вооружений. В других странах, по разным данным, подобные изделия сохранились. Впрочем, согласно некоторым источникам, от нейтронных бомб отказались почти все страны-разработчики. Что касается нейтронных пушек, то подобное оружие так и не вышло за пределы лабораторий.
Сферы применения
Согласно известным заявлениям и легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием: она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем может присвоить жестокий и циничный противник. Тем не менее, в реальности все было иначе. Высокая эффективность и ценность нейтронного оружия для армий определялись иными факторами. Отказ от такого оружия, в свою очередь, тоже имел причины, далекие от чистого гуманизма.
Поток быстрых нейтронов в сравнении с поражающими факторами «обычного» ядерного взрыва показывает лучшую проникающую способность и может поражать живую силу противника, находящуюся под защитой построек, брони и т.д. Впрочем, нейтроны сравнительно быстро поглощаются и рассеиваются атмосферой, что ограничивает реальный радиус действия бомбы. Так, нейтронный заряд мощностью 1 кт при воздушном подрыве разрушает постройки и моментально убивает живую силу в радиусе до 400-500 м. На больших расстояниях влияние ударной волны и потока нейтронов сокращается, из-за чего уже на расстоянии 2-2,5 км влияние частиц на человека минимально и не представляет фатальной угрозы.
Таким образом, вопреки устоявшимся стереотипам, поток нейтронов оказывается не заменой прочим поражающим факторам, а дополнением к ним. При использовании нейтронного заряда ударная волна наносит окружающим объектам ощутимый ущерб, и ни о каком сохранении имущества речи не идет. Одновременно с этим специфика рассеивания и поглощения нейтронов ограничивает целесообразную мощность боеприпаса. Тем не менее, и такому оружию с характерными ограничениями нашли применение.
Прежде всего, нейтронный заряд может применяться в качестве дополнения к другому тактическому ядерному оружию (ТЯО) – в виде авиабомбы, боевой части для ракеты или артиллерийского снаряда. От «обычных» атомных боеприпасов такое оружие отличается принципами действия и иным соотношением эффекта от поражающих факторов. Тем не менее, в боевой обстановке и ядерная, и нейтронная бомба способны оказывать необходимое воздействие на противника. При этом последняя в некоторых ситуациях имеет серьезные преимущества.
Еще в пятидесятых и шестидесятых годах прошлого века бронетехника получила системы защиты от оружия массового поражения. Благодаря им танк или иная машина, попав под ядерный удар, могла выдержать основные поражающие факторы – если находилась на достаточном расстоянии от центра взрыва. Таким образом, традиционное ТЯО могло быть недостаточно эффективным против «танковой лавины» противника. Опыты показали, что мощный поток нейтронов способен пройти через бронирование танка и поразить его экипаж. Также частицы могли взаимодействовать с атомами материальной части, приводя к появлению наведенной радиоактивности.
Старт российской ракеты 53Т6 из состава комплекса ПРО А-135. Эта ракета, возможно, оснащается нейтронным боезарядом. Фото Минобороны РФ / mil.ru
Нейтронные заряды также нашли применение в сфере противоракетной обороны. В свое время несовершенство систем управления и наведения не позволяло рассчитывать на получение высокой точности поражения баллистической цели. В связи с этим противоракеты предлагалось оснащать ядерными боевыми частями, способными обеспечить относительно большой радиус поражения. Однако одним из основных поражающих факторов атомного взрыва является взрывная волна, не образующаяся в безвоздушном пространстве.
Нейтронный боеприпас, согласно расчетам, мог показывать в разы большую дальность гарантированного поражения ядерного боевого блока – распространению высокоскоростных частиц не мешала атмосфера. Попадая на делящееся вещество в боеголовке-цели, нейтроны должны были вызывать преждевременную цепную реакцию без достижения критической массы, также известную как «эффект шипучки». Результатом такой реакции является маломощный взрыв с разрушением боезаряда. По мере развития противоракетных систем выяснилось, что поток нейтронов можно дополнить мягким рентгеновским излучением, повышающим общую эффективность боевой части.
Аргументы против
Разработка нового оружия сопровождалась поиском способов защиты от него. По результатам таких исследований, уже в семидесятых-восьмидесятых годах начали внедряться новые методы защиты. Широкое их применение известным образом сказалось на перспективах нейтронного оружия. По всей видимости, именно технические вопросы стали основной причиной постепенного отказа от такого вооружения. В пользу этого предположения говорит тот факт, что изделия типа ERW постепенно вышли из эксплуатации, тогда как противоракеты, по разным данным, до сих пор используют такие боеголовки.
Одной из главных целей для нейтронных бомб была бронетехника, и ее защитили от таких угроз. С определенного времени новые советские танки стали получать специальные покрытия. На внешней и внутренней поверхностях корпусов и башен устанавливались надбои и подбои из специальных материалов, задерживающих нейтроны. Подобные изделия изготавливались с применением полиэтилена, бора и других веществ. За рубежом в качестве средства удержания нейтронов использовались встроенные в броню панели из обедненного урана.
В сфере бронетехники также осуществлялся поиск новых сортов брони, исключающей или сокращающей образование наведенной радиоактивности. Для этого из состава металла удалялись некоторые элементы, способные взаимодействовать с быстрыми нейтронами.
Даже без особой доработки хорошей защитой от потока нейтронов является стационарное сооружение из бетона. 500 мм такого материала ослабляют поток нейтронов до 100 раз. Также достаточно эффективной защитой может быть влажный грунт и другие материалы, применение которых не составляет особой сложности.
Башня основного танка Т-72Б1. Характерные плиты на куполе и люках - противонейтронный надбой. Фото Btvt.narod.ru
По разным данным, не остались без защиты и боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, рискующие столкнуться с нейтронным боезарядом противоракеты. В этой сфере используются решения, аналогичные применяемым на сухопутной технике. Вместе с другой защитой, обеспечивающей стойкость к тепловым и механическим нагрузкам, используются средства поглощения нейтронов.
Сегодня и завтра
По имеющимся данным, тематикой нейтронного оружия занимались всего несколько стран, обладающих развитой наукой и промышленностью. Насколько известно, Соединенные Штаты отказались от продолжения работ по этой тематике в начале девяностых годов. К концу того же десятилетия все запасы нейтронных боезарядов были утилизированы за ненадобностью. Франция, согласно некоторым источникам, тоже не стала сохранять подобное вооружение.
Китай в прошлом декларировал отсутствие необходимости в нейтронном оружии, но при этом указывал на наличие технологий для его скорого создания. Есть ли у НОАК подобные системы в настоящее время – неизвестно. Схожим образом обстоит дело и с израильской программой. Имеются сведения о создании нейтронной бомбы в Израиле, но это государство не раскрывает информацию о своих стратегических вооружениях.
В нашей стране нейтронное оружие создавалось и производилось серийно. По некоторым данным, часть таких изделий до сих пор остается на вооружении. В зарубежных источниках часто встречается версия о применении нейтронного боезаряда в качестве боевой части противоракеты 53Т6 из состава комплекса ПРО А-135 «Амур». Впрочем, в отечественных материалах по этому изделию упоминается только «обычная» ядерная боеголовка.
В целом, на данный момент нейтронные бомбы не являются самым популярным и распространенным видом ядерного оружия. Они не смогли найти применение в сфере стратегического ядерного вооружения, а также не сумели заметно потеснить тактические системы. Мало того, к настоящему времени большая часть такого вооружения, по всей видимости, вышла из эксплуатации.
Есть основания полагать, что в ближайшем будущем ученые ведущих стран вновь вернутся к тематике нейтронного вооружения. При этом теперь речь может идти не о бомбах или боевых частях для ракет, но о т.н. нейтронных пушках. Так, в марте прошлого года заместитель министра обороны США по перспективным разработкам Майк Гриффин рассказал о возможных путях развития перспективных вооружений. По его мнению, большое будущее имеют т.н. вооружения на основе направленной энергии, в том числе источники пучков нейтральных частиц. Впрочем, замминистра не раскрыл какие-либо данные о старте работ или о реальном интересе со стороны военных.
***
В прошлом нейтронное оружие всех основных типов считалось перспективным и удобным средством ведения боевых действий. Однако дальнейшая проработка и освоение таких вооружений была связана с рядом трудностей, накладывавших определенные ограничения на применение и расчетную эффективность. Кроме того, достаточно быстро появились эффективные средства защиты от потока быстрых нейтронов. Все это серьезно ударило по перспективам нейтронных систем, а затем привело к известным результатам.
К настоящему времени – согласно доступным данным – на вооружении остались лишь некоторые образцы нейтронного оружия, причем их количество не слишком велико. Считается, что разработка новых вооружений не ведется. Однако армии мира проявляют интерес к оружию на основе т.н. новых физических принципов, в том числе генераторов нейтральных частиц. Таким образом, нейтронное оружие получает второй шанс, пусть даже и в ином виде. Дойдут ли до эксплуатации и применения перспективные нейтронные пушки – пока говорить рано. Вполне возможно, что они повторят путь своих «собратьев» в виде бомб и других зарядов. Однако нельзя исключать и другой вариант развития событий, при котором они вновь не смогут выйти за пределы лабораторий.
По материалам сайтов:
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
http://ivo.unn.ru/
https://vpk-news.ru/
http://nvo.ng.ru/
https://militaryarms.ru/
https://fas.org/
http://btvt.narod.ru/
http://army.mil/
http://forums.airbase.ru/
http://military.tomsk.ru/blog/topic-875.html
История и концепция
Автором идеи нейтронного оружия, а именно нейтронной бомбы считается американский физик Сэмюэл Т. Коэн из Ливерморской национальной лаборатории. В 1958 году он предложил оригинальный вариант ядерного боеприпаса со сниженной мощностью подрыва и повышенным выходом нейтронов. Согласно расчетам, подобное устройство могло показывать определенные преимущества перед «традиционными» ядерными бомбами. Оно получалось менее дорогим, более простым в эксплуатации и при этом способным показывать необычные результаты. В английской терминологии подобная концепция обозначается как Enhanced Radiation Weapon («Оружие с повышенным излучением»).
Тактический ракетный комплекс армии США MGM-52 Lance - первый в мире носитель нейтронной боевой части. Фото US Army
Концепция нейтронной бомбы / ERW предусматривает изготовление ядерного боеприпаса сокращенной мощности с отдельным блоком, служащим источником нейтронов. В реальных проектах в этой роли чаще всего использовался один из изотопов бериллия. Подрыв нейтронной бомбы осуществляется обычным путем. Ядерный взрыв провоцирует термоядерную реакцию в дополнительном блоке, и ее результатом становится выброс потока быстрых нейтронов. В зависимости от конструкции боеприпаса и других факторов, в виде нейтронов может выделяться от 30 до 80% энергии термоядерной реакции.
Поток нейтронов может быть использован для поражения тех или иных целей. Прежде всего, ERW рассматривалось в качестве более эффективного средства поражения живой силы противника. Также в ходе исследований были найдены другие сферы его применения, в которых такое оружие показывало преимущества перед прочими вооружениями.
Ливерморская национальная лаборатория продолжала теоретическую работу по теме ERW в течение нескольких лет. В 1962 году состоялись первые испытания опытного боеприпаса. Позже появился проект заряда, пригодного для реального применения. С 1964 года велось проектирование боевых частей для баллистической ракеты MGM-52 Lance. Годом позже стартовала разработка боеголовки для противоракеты комплекса Sprint. Также предлагались иные проекты нейтронных боезарядов разного рода различного назначения. К середине семидесятых годов США запустили серийное производство нескольких новых боевых блоков типа ERW, предназначенных для ракет ряда типов.
Достаточно быстро стало ясно, что применение нейтронного заряда в атмосфере серьезно ограничивает радиус поражения ввиду поглощения и рассеивания частиц воздухом и водяным паром. В связи с этим создание мощного нейтронного боеприпаса для применения «по земле» было нецелесообразным, и серийные изделия такого рода имели мощность не более 10 кт. В то же время, весь потенциал нейтронного оружия можно раскрыть в космосе. Так, для противоракетной обороны создавались боевые части мощностью в несколько мегатонн.
По известным данным, в нашей стране работы по теме нейтронного оружия велись с начала семидесятых годов. Первые испытания бомбы нового типа состоялись в конце 1978 года. Затем разработка боеприпасов продолжилась и привела к появлению нескольких новых изделий. Насколько известно, СССР планировал использовать нейтронные боеприпасы в качестве тактического ядерного оружия, а также на ракетах-перехватчиках противоракетной обороны. Эти планы были успешно реализованы.
Согласно открытой информации, в конце шестидесятых аналогичный проект появился у Франции. Затем к разработке нейтронного оружия присоединились Израиль и Китай. Предположительно, со временем на вооружении этих государств появились те или иные боеприпасы с повышенным выходом быстрых нейтронов. Впрочем, по известным причинам, некоторые из них не спешили раскрывать информацию о своих вооружениях.
С определенного времени ведущие страны вместе с нейтронной бомбой разрабатывали другой вариант подобного оружия – т.н. нейтронную пушку. Эта концепция предусматривает создание генератора быстрых нейтронов, способную излучать их в указанном направлении. В отличие от бомбы, «разбрасывающей» частицы во все стороны, пушка должна была стать оружием избирательного действия.
Старт ракеты-перехватчика Sprint - носителя нейтронной БЧ. Фото US Army, 28 окт 1970 г.
В начале восьмидесятых годов нейтронное оружие стало одним из поводов для ухудшения отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Москва указывала на негуманный характер такого вооружения, а Вашингтон говорил о необходимости симметричного ответа на советскую угрозу. Подобное противостояние продолжалось в течение нескольких следующих лет.
После распада СССР и окончания Холодной войны США приняли решение отказаться от нейтронных вооружений. В других странах, по разным данным, подобные изделия сохранились. Впрочем, согласно некоторым источникам, от нейтронных бомб отказались почти все страны-разработчики. Что касается нейтронных пушек, то подобное оружие так и не вышло за пределы лабораторий.
Сферы применения
Согласно известным заявлениям и легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием: она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем может присвоить жестокий и циничный противник. Тем не менее, в реальности все было иначе. Высокая эффективность и ценность нейтронного оружия для армий определялись иными факторами. Отказ от такого оружия, в свою очередь, тоже имел причины, далекие от чистого гуманизма.
Поток быстрых нейтронов в сравнении с поражающими факторами «обычного» ядерного взрыва показывает лучшую проникающую способность и может поражать живую силу противника, находящуюся под защитой построек, брони и т.д. Впрочем, нейтроны сравнительно быстро поглощаются и рассеиваются атмосферой, что ограничивает реальный радиус действия бомбы. Так, нейтронный заряд мощностью 1 кт при воздушном подрыве разрушает постройки и моментально убивает живую силу в радиусе до 400-500 м. На больших расстояниях влияние ударной волны и потока нейтронов сокращается, из-за чего уже на расстоянии 2-2,5 км влияние частиц на человека минимально и не представляет фатальной угрозы.
Таким образом, вопреки устоявшимся стереотипам, поток нейтронов оказывается не заменой прочим поражающим факторам, а дополнением к ним. При использовании нейтронного заряда ударная волна наносит окружающим объектам ощутимый ущерб, и ни о каком сохранении имущества речи не идет. Одновременно с этим специфика рассеивания и поглощения нейтронов ограничивает целесообразную мощность боеприпаса. Тем не менее, и такому оружию с характерными ограничениями нашли применение.
Прежде всего, нейтронный заряд может применяться в качестве дополнения к другому тактическому ядерному оружию (ТЯО) – в виде авиабомбы, боевой части для ракеты или артиллерийского снаряда. От «обычных» атомных боеприпасов такое оружие отличается принципами действия и иным соотношением эффекта от поражающих факторов. Тем не менее, в боевой обстановке и ядерная, и нейтронная бомба способны оказывать необходимое воздействие на противника. При этом последняя в некоторых ситуациях имеет серьезные преимущества.
Еще в пятидесятых и шестидесятых годах прошлого века бронетехника получила системы защиты от оружия массового поражения. Благодаря им танк или иная машина, попав под ядерный удар, могла выдержать основные поражающие факторы – если находилась на достаточном расстоянии от центра взрыва. Таким образом, традиционное ТЯО могло быть недостаточно эффективным против «танковой лавины» противника. Опыты показали, что мощный поток нейтронов способен пройти через бронирование танка и поразить его экипаж. Также частицы могли взаимодействовать с атомами материальной части, приводя к появлению наведенной радиоактивности.
Старт российской ракеты 53Т6 из состава комплекса ПРО А-135. Эта ракета, возможно, оснащается нейтронным боезарядом. Фото Минобороны РФ / mil.ru
Нейтронные заряды также нашли применение в сфере противоракетной обороны. В свое время несовершенство систем управления и наведения не позволяло рассчитывать на получение высокой точности поражения баллистической цели. В связи с этим противоракеты предлагалось оснащать ядерными боевыми частями, способными обеспечить относительно большой радиус поражения. Однако одним из основных поражающих факторов атомного взрыва является взрывная волна, не образующаяся в безвоздушном пространстве.
Нейтронный боеприпас, согласно расчетам, мог показывать в разы большую дальность гарантированного поражения ядерного боевого блока – распространению высокоскоростных частиц не мешала атмосфера. Попадая на делящееся вещество в боеголовке-цели, нейтроны должны были вызывать преждевременную цепную реакцию без достижения критической массы, также известную как «эффект шипучки». Результатом такой реакции является маломощный взрыв с разрушением боезаряда. По мере развития противоракетных систем выяснилось, что поток нейтронов можно дополнить мягким рентгеновским излучением, повышающим общую эффективность боевой части.
Аргументы против
Разработка нового оружия сопровождалась поиском способов защиты от него. По результатам таких исследований, уже в семидесятых-восьмидесятых годах начали внедряться новые методы защиты. Широкое их применение известным образом сказалось на перспективах нейтронного оружия. По всей видимости, именно технические вопросы стали основной причиной постепенного отказа от такого вооружения. В пользу этого предположения говорит тот факт, что изделия типа ERW постепенно вышли из эксплуатации, тогда как противоракеты, по разным данным, до сих пор используют такие боеголовки.
Одной из главных целей для нейтронных бомб была бронетехника, и ее защитили от таких угроз. С определенного времени новые советские танки стали получать специальные покрытия. На внешней и внутренней поверхностях корпусов и башен устанавливались надбои и подбои из специальных материалов, задерживающих нейтроны. Подобные изделия изготавливались с применением полиэтилена, бора и других веществ. За рубежом в качестве средства удержания нейтронов использовались встроенные в броню панели из обедненного урана.
В сфере бронетехники также осуществлялся поиск новых сортов брони, исключающей или сокращающей образование наведенной радиоактивности. Для этого из состава металла удалялись некоторые элементы, способные взаимодействовать с быстрыми нейтронами.
Даже без особой доработки хорошей защитой от потока нейтронов является стационарное сооружение из бетона. 500 мм такого материала ослабляют поток нейтронов до 100 раз. Также достаточно эффективной защитой может быть влажный грунт и другие материалы, применение которых не составляет особой сложности.
Башня основного танка Т-72Б1. Характерные плиты на куполе и люках - противонейтронный надбой. Фото Btvt.narod.ru
По разным данным, не остались без защиты и боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, рискующие столкнуться с нейтронным боезарядом противоракеты. В этой сфере используются решения, аналогичные применяемым на сухопутной технике. Вместе с другой защитой, обеспечивающей стойкость к тепловым и механическим нагрузкам, используются средства поглощения нейтронов.
Сегодня и завтра
По имеющимся данным, тематикой нейтронного оружия занимались всего несколько стран, обладающих развитой наукой и промышленностью. Насколько известно, Соединенные Штаты отказались от продолжения работ по этой тематике в начале девяностых годов. К концу того же десятилетия все запасы нейтронных боезарядов были утилизированы за ненадобностью. Франция, согласно некоторым источникам, тоже не стала сохранять подобное вооружение.
Китай в прошлом декларировал отсутствие необходимости в нейтронном оружии, но при этом указывал на наличие технологий для его скорого создания. Есть ли у НОАК подобные системы в настоящее время – неизвестно. Схожим образом обстоит дело и с израильской программой. Имеются сведения о создании нейтронной бомбы в Израиле, но это государство не раскрывает информацию о своих стратегических вооружениях.
В нашей стране нейтронное оружие создавалось и производилось серийно. По некоторым данным, часть таких изделий до сих пор остается на вооружении. В зарубежных источниках часто встречается версия о применении нейтронного боезаряда в качестве боевой части противоракеты 53Т6 из состава комплекса ПРО А-135 «Амур». Впрочем, в отечественных материалах по этому изделию упоминается только «обычная» ядерная боеголовка.
В целом, на данный момент нейтронные бомбы не являются самым популярным и распространенным видом ядерного оружия. Они не смогли найти применение в сфере стратегического ядерного вооружения, а также не сумели заметно потеснить тактические системы. Мало того, к настоящему времени большая часть такого вооружения, по всей видимости, вышла из эксплуатации.
Есть основания полагать, что в ближайшем будущем ученые ведущих стран вновь вернутся к тематике нейтронного вооружения. При этом теперь речь может идти не о бомбах или боевых частях для ракет, но о т.н. нейтронных пушках. Так, в марте прошлого года заместитель министра обороны США по перспективным разработкам Майк Гриффин рассказал о возможных путях развития перспективных вооружений. По его мнению, большое будущее имеют т.н. вооружения на основе направленной энергии, в том числе источники пучков нейтральных частиц. Впрочем, замминистра не раскрыл какие-либо данные о старте работ или о реальном интересе со стороны военных.
***
В прошлом нейтронное оружие всех основных типов считалось перспективным и удобным средством ведения боевых действий. Однако дальнейшая проработка и освоение таких вооружений была связана с рядом трудностей, накладывавших определенные ограничения на применение и расчетную эффективность. Кроме того, достаточно быстро появились эффективные средства защиты от потока быстрых нейтронов. Все это серьезно ударило по перспективам нейтронных систем, а затем привело к известным результатам.
К настоящему времени – согласно доступным данным – на вооружении остались лишь некоторые образцы нейтронного оружия, причем их количество не слишком велико. Считается, что разработка новых вооружений не ведется. Однако армии мира проявляют интерес к оружию на основе т.н. новых физических принципов, в том числе генераторов нейтральных частиц. Таким образом, нейтронное оружие получает второй шанс, пусть даже и в ином виде. Дойдут ли до эксплуатации и применения перспективные нейтронные пушки – пока говорить рано. Вполне возможно, что они повторят путь своих «собратьев» в виде бомб и других зарядов. Однако нельзя исключать и другой вариант развития событий, при котором они вновь не смогут выйти за пределы лабораторий.
По материалам сайтов:
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
http://ivo.unn.ru/
https://vpk-news.ru/
http://nvo.ng.ru/
https://militaryarms.ru/
https://fas.org/
http://btvt.narod.ru/
http://army.mil/
http://forums.airbase.ru/
http://military.tomsk.ru/blog/topic-875.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter