Нейтронное оружие. Характеристики и легенды

Тактический ракетный комплекс армии США MGM-52 Lance - первый в мире носитель нейтронной боевой части. Фото US Army

Старт ракеты-перехватчика Sprint - носителя нейтронной БЧ. Фото US Army, 28 окт 1970 г.

Старт российской ракеты 53Т6 из состава комплекса ПРО А-135. Эта ракета, возможно, оснащается нейтронным боезарядом. Фото Минобороны РФ / mil.ru