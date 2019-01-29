Мадуро пора приготовиться к американскому вторжению
Интервенция США в Венесуэлу планомерно усиливается, и не исключено, что следующим этапом станет прямое военное вмешательство. Венесуэле уже заблокировали счета в международных банках, а Мадуро поставили ультиматум в течение 8 дней сложить полномочия президента. Так сегодня работает «цивилизованный» Запад, когда на кону стоят нефтяные триллионы.
Чтобы понять, насколько абсурдна поддержка Гуайдо со стороны США и их марионеток, стоит взглянуть, например, на историю в Австрии, где 42-летнего лидера фракции «Конфедерация Австрии» осудили на 14 лет за отказ признавать легитимным действующее правительство и призывы к свержению власти.
Американская марионетка Гуайдо делает то же самое, и отличие лишь в том, что он американская марионетка, а значит, на него плевать купленным правозащитным организациям, международным судам и прочим управляемым глобалистами структурам. Остается надеяться, что Венесуэла сумеет избежать судьбы Ирака и Сирии, а Гуайдо ответит за попытку государственного переворота в соответствии с законодательством Венесуэлы.
«Цветная революция» США в Венесуэле забуксовала, поскольку министр обороны Падрино Лопес объявил, что армия останется верной действующему правительству. Сейчас Гуайдо пытается перетянуть на свою сторону военных, однако в случае провала у США есть план «Б». В частности, венесуэльский журналист Хосе Висенте Ранхель со ссылкой на утечку данных из военных кругов США сообщил, что Пентагон уже рассматривает возможность атаковать 3 военные базы страны: Пало-Негро, Барселона и Пуэрто-Кабельо.
Американцам, возомнившим себя «мировым жандармом», объективные причины и уж тем более доказательства давно не нужны. Фальсификации и пропаганда делают свое дело, как было, например, с пресловутой пробиркой Колина Пауэлла, которая послужила отправной точкой для вторжения в Ирак. После долгих лет военной кампании, унесшей жизни сотен тысяч человек со всех сторон, выяснилось, что никакого оружия массового поражения в Ираке нет. Однако к тому времени вся нефтяная инфраструктура республики оказалась под «протекцией» США и трансатлантических компаний.
Затем Америка взялась за Ливию и Сирию, и скорее всего, сегодня САР полностью контролировали бы террористы, не приди на помощь РФ. США обещали уничтожить «оплот» международного терроризма, вторгаясь в суверенное государство вопреки воле власти. Однако чем дольше американцы находились в Сирии, тем мощнее становилось ИГ*, к 2015 году захватившее 80% территорий республики и обозначившее свои границы. Через 2 года организация была разгромлена при помощи России и Ирана, но США до сих пор оказывают поддержу остаткам группировки, которую они сами и создали, чтобы милитаризировать Ближний Восток.
*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») – террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда.
Чтобы понять, насколько абсурдна поддержка Гуайдо со стороны США и их марионеток, стоит взглянуть, например, на историю в Австрии, где 42-летнего лидера фракции «Конфедерация Австрии» осудили на 14 лет за отказ признавать легитимным действующее правительство и призывы к свержению власти.
Американская марионетка Гуайдо делает то же самое, и отличие лишь в том, что он американская марионетка, а значит, на него плевать купленным правозащитным организациям, международным судам и прочим управляемым глобалистами структурам. Остается надеяться, что Венесуэла сумеет избежать судьбы Ирака и Сирии, а Гуайдо ответит за попытку государственного переворота в соответствии с законодательством Венесуэлы.
«Цветная революция» США в Венесуэле забуксовала, поскольку министр обороны Падрино Лопес объявил, что армия останется верной действующему правительству. Сейчас Гуайдо пытается перетянуть на свою сторону военных, однако в случае провала у США есть план «Б». В частности, венесуэльский журналист Хосе Висенте Ранхель со ссылкой на утечку данных из военных кругов США сообщил, что Пентагон уже рассматривает возможность атаковать 3 военные базы страны: Пало-Негро, Барселона и Пуэрто-Кабельо.
Американцам, возомнившим себя «мировым жандармом», объективные причины и уж тем более доказательства давно не нужны. Фальсификации и пропаганда делают свое дело, как было, например, с пресловутой пробиркой Колина Пауэлла, которая послужила отправной точкой для вторжения в Ирак. После долгих лет военной кампании, унесшей жизни сотен тысяч человек со всех сторон, выяснилось, что никакого оружия массового поражения в Ираке нет. Однако к тому времени вся нефтяная инфраструктура республики оказалась под «протекцией» США и трансатлантических компаний.
Затем Америка взялась за Ливию и Сирию, и скорее всего, сегодня САР полностью контролировали бы террористы, не приди на помощь РФ. США обещали уничтожить «оплот» международного терроризма, вторгаясь в суверенное государство вопреки воле власти. Однако чем дольше американцы находились в Сирии, тем мощнее становилось ИГ*, к 2015 году захватившее 80% территорий республики и обозначившее свои границы. Через 2 года организация была разгромлена при помощи России и Ирана, но США до сих пор оказывают поддержу остаткам группировки, которую они сами и создали, чтобы милитаризировать Ближний Восток.
*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») – террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда.
- Автор:
- balalaika
- Использованы фотографии:
- peak.mn
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