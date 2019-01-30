Советский танкист-рекордсмен. Как сражался Дмитрий Лавриненко
Осенью 1941 года Красная Армия вела ожесточенные бои на подступах к советской столице. Гитлеровские полчища, рвавшиеся к Москве, столкнулись с невиданным прежде сопротивлением советских бойцов. Для немцев это было шоком – планы блицкрига рассыпались на глазах и причиной тому был, в первую очередь, настоящий героизм советских солдат и офицеров.
6 октября 1941 года части 4-й танковой бригады, находившейся в тот момент в районе села Первый Воин на Орловщине, столкнулись с превосходящими силами противника. На них наступали танковые и мотопехотные подразделения 4-й танковой дивизии, которой командовал генерал-майор Вилибальд фон Лангерман унд Эрленкамп. Для того, чтобы помочь советским пехотинцам отбиться от танков противника, командование бригады срочно направило на помощь группу из четырех танков Т-34. Командовать группой был назначен старший лейтенант Дмитрий Лавриненко.
Советские танки атаковали противника неожиданно и смогли запутать его, представив картину таким образом, что против немцев действуют превосходящие силы. Всего четырем танковым экипажам удалось уничтожить 15 танков гитлеровской дивизии, причем четыре танка подбил экипаж самого Лавриненко. Это была далеко не первая и не последняя победа старшего лейтенанта Лавриненко, которому было суждено войти в историю в качестве самого результативного танкиста Красной Армии за всю Великую Отечественную войну.
Ко времени описываемых событий Дмитрию Федоровичу Лавриненко только исполнилось 27 лет. Он был кадровым военным. Уроженец станицы Бесстрашной (ныне Отрадненского района Краснодарского края), кубанский казак по происхождению, Дмитрий Лавриненко родился 1 (14) октября 1914 г. Он вполне мог гордиться своими родными. Его отец Федор Лавриненко, красногвардеец, погиб в годы Гражданской войны, а мать Матрена Прокофьевна была председателем станичного совета хутора Сладкий Армавирского района. Сына она воспитывала в одиночку. В 1931 году 17-летний Дима окончил школу крестьянской молодежи в станице Вознесенской и поступил на учительские курсы в Армавире, после чего устроился учителем в школу на хуторе Сладкий. В 1933-1934 гг. он работал статистиком в главной конторе совхоза «Хуторок», затем кассиром сберкассы в селе Новокубанском.
В 1934 году двадцатилетний Дима Лавриненко добровольцем пошел на службу в Красную Армию. Крепкий парень, кубанский казак по происхождению, он был распределен в кавалерию. Однако вскоре он решил сменить военную специальность и поступил в Ульяновское бронетанковое училище, которое окончил в мае 1938 года по сжатой программе.
Тогда Красной Армии очень требовались командиры – танкисты. Лавриненко, бывший учитель, успевал в училище очень хорошо по всем предметам, причем не только по теоретическим, но и по практическим, особенно отличаясь в стрельбе из всех видов оружия. Конечно, тогда еще никто не мог предположить, что Лавриненко вскоре навсегда останется в истории Красной Армии как самый лучший танковый ас Великой Отечественной войны.
Выпустившись из училища, Дмитрий Лавриненко был распределен по своему профилю в танковое подразделение и вскоре принял участие в походе Красной Армии на Западную Украину, а затем в Бессарабию. На момент начала Великой Отечественной войны лейтенант Лавриненко проходил службу командиром танкового взвода в 15-й танковой дивизии 16-го механизированного корпуса в городе Станислав (Ивано-Франковск). Несмотря на то, что дивизия дислоцировалась на западе Украины, в непосредственной близости от советской границы, она не сразу приняла участие в боях с противником.
2 июля 1941 года дивизию стали отводить за реку Днестр, а 4 июля приняли решение передислоцировать 16-й механизированный корпус в Гомельскую область Белоруссии. Кстати, именно во время войны, летом 1941 года, Дмитрий поженился со своей невестой Ниной, с которой познакомился в Виннице на молодежном вечере.
Дивизия отступала в Белоруссию с большими затруднениями. Пройдя около 300 километров, она растеряла много танков, выходивших из строя по техническим причинам. Поэтому отойти далеко она не успела. 7 июля гитлеровцы заняли Бердичев, после чего 16-й механизированный корпус вступил в бой с противником, но понес большие потери и был вынужден отступить. После непродолжительных боев корпус стал отходить все дальше и дальше. В Уманском котле погибли остатки 15-й танковой дивизии.
Но наиболее ценным танкистам, к которым командование отнесло и офицера Лавриненко, чей танк вышел из строя, незадолго до этого был отдан приказ отбыть на переформирование. Это было очень своевременное решение, поскольку танкистов готовить приходилось дольше, чем пехотинцев, и использовать их в бою в качестве простых стрелков было просто бессмысленно. Погибли бы прекрасные специалисты и кто бы вел в бой новые советские танки?
19 августа 1941 года в поселке Прудбой Сталинградской области была сформирована 4-я танковая бригада, командиром которой назначили полковника М.Е. Катукова, прежде командовавшего 20-й танковой дивизией 9-го механизированного корпуса. Бригаду вооружили новыми танками Т-34 и КВ, выпущенными на Сталинградском тракторном заводе.
В состав бригады в качестве командира танкового взвода Т-34 был назначен и лейтенант Лавриненко. Он тяжело переживал, что ему до сего времени не удавалось принять участие в боях, и очень радовался, что получил новенький танк Т-34.
На фронт бригаду отправили 23 сентября. Дорога заняла несколько дней. 28 сентября бригада сосредоточилась в районе деревни Акулово в Одинцовском районе Московской области. Здесь еще некоторое время продолжалось формирование бригады, пока она не была передана в оперативное подчинение 1-го особого гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор Д.Д. Лелюшенко.
Спустя три дня танковая группа Лавриненко и приняла участие в первом знаменательном бою у села Первый Воин. Танковый экипаж Лавриненко продолжал сражаться под Мценском и на следующие дни. К 11 октября на счету экипажа были уже 7 танков противника, одно противотанковое орудие, около двух взводов немецкой пехоты. Неплохо начал войну командир танкового взвода!
Интересно, что память о боях под Мценском оставил и самый известный немецкий командир-танкист Гейнц Гудериан, командовавший действовавшей на данном направлении 2-й танковой группой вермахта. Гудериан вспоминал, как подчиненные ему подразделения были изрядно потрепаны советскими танкистами:
Южнее города Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжёлый момент. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери.
20 октября танковый экипаж Лавриненко был оставлен для охраны штаба 50-й армии в Серпухове. Здесь советскому командиру вновь удалось проявить свою удаль. Он силами одного своего экипажа уничтожил немецкую колонну, приближавшуюся к городу. Два артиллерийских орудия были расстреляны сразу, а третье раздавлено танком Лавриненко. После этого подвига экипаж старшего лейтенанта Лавриненко захватил 13 автоматов, 6 минометов, 10 мотоциклов с колясками и одно противотанковое орудие с полным боекомплектом, несколько немецких военнослужащих были взяты в плен.
Отличился экипаж Лавриненко и на волоколамском направлении, где развернулись крайне ожесточенные бои. В районе Скирманово танк Лавриненко подбили из противотанкового орудия. Стрелок-радист Иван Борзых получил ранение в плечо и был заменен Александром Шаровым. Экипаж продолжил свой боевой путь, хотя танковая бригада понесла серьезные потери.
17 ноября 1941 года вновь была создана танковая группа под командованием Лавриненко из состава трех танков Т-34 и трех или четырех танков БТ-7 из 2-го танкового батальона. В задачу группы входила поддержка 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Перед полком была поставлена задача атаковать село Лысцево. Советские танкисты сошлись с 18 немецкими танками.
Всего за 8 минут были уничтожены 7 немецких танков. Затем танки Лавриненко и второго командира, Маликова, ворвались в Лысцево. Село было занято, о чем Лавриненко и доложил в штаб. Затем перед ним была поставлена задача направиться на помощь 1073-му полку, в тыл котором вышли немцы. Лавриненко, отправив БТ-7 Маликова в штаб, в одиночку со своим экипажем атаковал бронетанковую колонну противника. В результате боя из восьми немецких танков были уничтожены шесть – три средних и три легких танка. Продвижение немцев притормозилось, что дало возможность советской пехоте отойти на новые позиции и избежать окружения превосходящими силами противника.
18 ноября 1941 года противник стал прорываться к деревне Гусенево. Гитлеровская мотопехота вела ее обстрел из минометов. К командному пункту дивизии прорывались восемь танков противника, генерал-майор Панфилов был убит осколком минометной мины. Лавриненко во главе своего экипажа вступил в бой с противником и смог уничтожить семь из восьми танков противника. Лишь то, что спусковой механизм танкового орудия заело, не позволило ему уничтожить восьмую машину, в панике ретировавшуюся с места боя.
Потрясенный гибелью генерала Панфилова, Лавриненко выскочил из танка и стал расстреливать немецких танкистов, выпрыгивавших из горящих машин. В этот момент появились еще десять танков противника. Танк Лавриненко был поврежден. Стрелок-радист Шаров был смертельно ранен, а механик-водитель сержант Бедный заживо сгорел в танке, когда детонировал боекомплект. Лишь Лавриненко и Федотову, которые стали вытаскивать раненого Шарова, удалось уцелеть.
5 декабря 1941 года гвардии старшего лейтенанта Лавриненко представили к высокому званию Героя Советского Союза. Подчеркивалось, что он с 4 октября по 5 декабря уничтожил 37 тяжелых, средних и легких танков противника. Это был впечатляющий результат, учитывая, что лишь два месяца экипаж Лавриненко находился в боях.
Старший лейтенант Лавриненко, назначенный командиром танковой роты в составе 1-й гвардейской танковой бригады, продолжал сражаться у Волоколамска. 18 декабря разгорелись бои в районе деревни Гряды. Лавриненко же действовал в районе села Покровского, где ему удалось уничтожить немецкий гарнизон, после чего рота двинулась на деревню Горюны. И там находившиеся немцы также были разгромлены. В этом бою экипаж Лавриненко уничтожил 52-й немецкий танк.
Хотя немцы покинули деревню Горюны, она сразу же подверглась сильному артиллерийскому обстрелу орудий противника. Этот обстрел и стал роковым для старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который лишь на 13 дней пережил свое представление к званию Героя Советского Союза. Направляясь к командиру 17-й танковой бригады с докладом, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, покинувший свой танк, погиб в результате попадания в него осколка минометного снаряда. Роковая случайность унесла жизнь танкового аса.
Старшего лейтенанта Лавриненко похоронили на шоссе, между селом Покровским и деревней Горюны. В 1967 году место захоронения советского офицера было найдено поисковиками – учащимися средней школы № 296 г. Москвы. Дмитрия Федоровича Лавриненко перезахоронили в братской могиле в районе деревни Деньково Истринского района Московской области. На похоронах присутствовала и мать героя Матрена Прокофьевна, которая, кстати, дожила до 1985 года.
Провоевав всего два с половиной месяца, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко стал самым эффективным танкистом РККА, уничтожив 52 танка противника. Можно себе представить, какой урон он нанес противнику и далее, не погибни от шального осколка! Ведь впереди было еще три с лишним года войны.
Интересно, что, несмотря на представление к званию Героя Советского Союза в декабре 1941 года, Лавриненко лишь в 1990 году был посмертно награжден этой высокой наградой. На момент же смерти он посмертно получил орден Ленина (22 декабря 1941 года).
6 октября 1941 года части 4-й танковой бригады, находившейся в тот момент в районе села Первый Воин на Орловщине, столкнулись с превосходящими силами противника. На них наступали танковые и мотопехотные подразделения 4-й танковой дивизии, которой командовал генерал-майор Вилибальд фон Лангерман унд Эрленкамп. Для того, чтобы помочь советским пехотинцам отбиться от танков противника, командование бригады срочно направило на помощь группу из четырех танков Т-34. Командовать группой был назначен старший лейтенант Дмитрий Лавриненко.
Советские танки атаковали противника неожиданно и смогли запутать его, представив картину таким образом, что против немцев действуют превосходящие силы. Всего четырем танковым экипажам удалось уничтожить 15 танков гитлеровской дивизии, причем четыре танка подбил экипаж самого Лавриненко. Это была далеко не первая и не последняя победа старшего лейтенанта Лавриненко, которому было суждено войти в историю в качестве самого результативного танкиста Красной Армии за всю Великую Отечественную войну.
Ко времени описываемых событий Дмитрию Федоровичу Лавриненко только исполнилось 27 лет. Он был кадровым военным. Уроженец станицы Бесстрашной (ныне Отрадненского района Краснодарского края), кубанский казак по происхождению, Дмитрий Лавриненко родился 1 (14) октября 1914 г. Он вполне мог гордиться своими родными. Его отец Федор Лавриненко, красногвардеец, погиб в годы Гражданской войны, а мать Матрена Прокофьевна была председателем станичного совета хутора Сладкий Армавирского района. Сына она воспитывала в одиночку. В 1931 году 17-летний Дима окончил школу крестьянской молодежи в станице Вознесенской и поступил на учительские курсы в Армавире, после чего устроился учителем в школу на хуторе Сладкий. В 1933-1934 гг. он работал статистиком в главной конторе совхоза «Хуторок», затем кассиром сберкассы в селе Новокубанском.
В 1934 году двадцатилетний Дима Лавриненко добровольцем пошел на службу в Красную Армию. Крепкий парень, кубанский казак по происхождению, он был распределен в кавалерию. Однако вскоре он решил сменить военную специальность и поступил в Ульяновское бронетанковое училище, которое окончил в мае 1938 года по сжатой программе.
Тогда Красной Армии очень требовались командиры – танкисты. Лавриненко, бывший учитель, успевал в училище очень хорошо по всем предметам, причем не только по теоретическим, но и по практическим, особенно отличаясь в стрельбе из всех видов оружия. Конечно, тогда еще никто не мог предположить, что Лавриненко вскоре навсегда останется в истории Красной Армии как самый лучший танковый ас Великой Отечественной войны.
Выпустившись из училища, Дмитрий Лавриненко был распределен по своему профилю в танковое подразделение и вскоре принял участие в походе Красной Армии на Западную Украину, а затем в Бессарабию. На момент начала Великой Отечественной войны лейтенант Лавриненко проходил службу командиром танкового взвода в 15-й танковой дивизии 16-го механизированного корпуса в городе Станислав (Ивано-Франковск). Несмотря на то, что дивизия дислоцировалась на западе Украины, в непосредственной близости от советской границы, она не сразу приняла участие в боях с противником.
2 июля 1941 года дивизию стали отводить за реку Днестр, а 4 июля приняли решение передислоцировать 16-й механизированный корпус в Гомельскую область Белоруссии. Кстати, именно во время войны, летом 1941 года, Дмитрий поженился со своей невестой Ниной, с которой познакомился в Виннице на молодежном вечере.
Дивизия отступала в Белоруссию с большими затруднениями. Пройдя около 300 километров, она растеряла много танков, выходивших из строя по техническим причинам. Поэтому отойти далеко она не успела. 7 июля гитлеровцы заняли Бердичев, после чего 16-й механизированный корпус вступил в бой с противником, но понес большие потери и был вынужден отступить. После непродолжительных боев корпус стал отходить все дальше и дальше. В Уманском котле погибли остатки 15-й танковой дивизии.
Но наиболее ценным танкистам, к которым командование отнесло и офицера Лавриненко, чей танк вышел из строя, незадолго до этого был отдан приказ отбыть на переформирование. Это было очень своевременное решение, поскольку танкистов готовить приходилось дольше, чем пехотинцев, и использовать их в бою в качестве простых стрелков было просто бессмысленно. Погибли бы прекрасные специалисты и кто бы вел в бой новые советские танки?
19 августа 1941 года в поселке Прудбой Сталинградской области была сформирована 4-я танковая бригада, командиром которой назначили полковника М.Е. Катукова, прежде командовавшего 20-й танковой дивизией 9-го механизированного корпуса. Бригаду вооружили новыми танками Т-34 и КВ, выпущенными на Сталинградском тракторном заводе.
В состав бригады в качестве командира танкового взвода Т-34 был назначен и лейтенант Лавриненко. Он тяжело переживал, что ему до сего времени не удавалось принять участие в боях, и очень радовался, что получил новенький танк Т-34.
На фронт бригаду отправили 23 сентября. Дорога заняла несколько дней. 28 сентября бригада сосредоточилась в районе деревни Акулово в Одинцовском районе Московской области. Здесь еще некоторое время продолжалось формирование бригады, пока она не была передана в оперативное подчинение 1-го особого гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор Д.Д. Лелюшенко.
Спустя три дня танковая группа Лавриненко и приняла участие в первом знаменательном бою у села Первый Воин. Танковый экипаж Лавриненко продолжал сражаться под Мценском и на следующие дни. К 11 октября на счету экипажа были уже 7 танков противника, одно противотанковое орудие, около двух взводов немецкой пехоты. Неплохо начал войну командир танкового взвода!
Интересно, что память о боях под Мценском оставил и самый известный немецкий командир-танкист Гейнц Гудериан, командовавший действовавшей на данном направлении 2-й танковой группой вермахта. Гудериан вспоминал, как подчиненные ему подразделения были изрядно потрепаны советскими танкистами:
Южнее города Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжёлый момент. Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери.
20 октября танковый экипаж Лавриненко был оставлен для охраны штаба 50-й армии в Серпухове. Здесь советскому командиру вновь удалось проявить свою удаль. Он силами одного своего экипажа уничтожил немецкую колонну, приближавшуюся к городу. Два артиллерийских орудия были расстреляны сразу, а третье раздавлено танком Лавриненко. После этого подвига экипаж старшего лейтенанта Лавриненко захватил 13 автоматов, 6 минометов, 10 мотоциклов с колясками и одно противотанковое орудие с полным боекомплектом, несколько немецких военнослужащих были взяты в плен.
Отличился экипаж Лавриненко и на волоколамском направлении, где развернулись крайне ожесточенные бои. В районе Скирманово танк Лавриненко подбили из противотанкового орудия. Стрелок-радист Иван Борзых получил ранение в плечо и был заменен Александром Шаровым. Экипаж продолжил свой боевой путь, хотя танковая бригада понесла серьезные потери.
17 ноября 1941 года вновь была создана танковая группа под командованием Лавриненко из состава трех танков Т-34 и трех или четырех танков БТ-7 из 2-го танкового батальона. В задачу группы входила поддержка 1073-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Перед полком была поставлена задача атаковать село Лысцево. Советские танкисты сошлись с 18 немецкими танками.
Всего за 8 минут были уничтожены 7 немецких танков. Затем танки Лавриненко и второго командира, Маликова, ворвались в Лысцево. Село было занято, о чем Лавриненко и доложил в штаб. Затем перед ним была поставлена задача направиться на помощь 1073-му полку, в тыл котором вышли немцы. Лавриненко, отправив БТ-7 Маликова в штаб, в одиночку со своим экипажем атаковал бронетанковую колонну противника. В результате боя из восьми немецких танков были уничтожены шесть – три средних и три легких танка. Продвижение немцев притормозилось, что дало возможность советской пехоте отойти на новые позиции и избежать окружения превосходящими силами противника.
18 ноября 1941 года противник стал прорываться к деревне Гусенево. Гитлеровская мотопехота вела ее обстрел из минометов. К командному пункту дивизии прорывались восемь танков противника, генерал-майор Панфилов был убит осколком минометной мины. Лавриненко во главе своего экипажа вступил в бой с противником и смог уничтожить семь из восьми танков противника. Лишь то, что спусковой механизм танкового орудия заело, не позволило ему уничтожить восьмую машину, в панике ретировавшуюся с места боя.
Потрясенный гибелью генерала Панфилова, Лавриненко выскочил из танка и стал расстреливать немецких танкистов, выпрыгивавших из горящих машин. В этот момент появились еще десять танков противника. Танк Лавриненко был поврежден. Стрелок-радист Шаров был смертельно ранен, а механик-водитель сержант Бедный заживо сгорел в танке, когда детонировал боекомплект. Лишь Лавриненко и Федотову, которые стали вытаскивать раненого Шарова, удалось уцелеть.
5 декабря 1941 года гвардии старшего лейтенанта Лавриненко представили к высокому званию Героя Советского Союза. Подчеркивалось, что он с 4 октября по 5 декабря уничтожил 37 тяжелых, средних и легких танков противника. Это был впечатляющий результат, учитывая, что лишь два месяца экипаж Лавриненко находился в боях.
Старший лейтенант Лавриненко, назначенный командиром танковой роты в составе 1-й гвардейской танковой бригады, продолжал сражаться у Волоколамска. 18 декабря разгорелись бои в районе деревни Гряды. Лавриненко же действовал в районе села Покровского, где ему удалось уничтожить немецкий гарнизон, после чего рота двинулась на деревню Горюны. И там находившиеся немцы также были разгромлены. В этом бою экипаж Лавриненко уничтожил 52-й немецкий танк.
Хотя немцы покинули деревню Горюны, она сразу же подверглась сильному артиллерийскому обстрелу орудий противника. Этот обстрел и стал роковым для старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который лишь на 13 дней пережил свое представление к званию Героя Советского Союза. Направляясь к командиру 17-й танковой бригады с докладом, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, покинувший свой танк, погиб в результате попадания в него осколка минометного снаряда. Роковая случайность унесла жизнь танкового аса.
Старшего лейтенанта Лавриненко похоронили на шоссе, между селом Покровским и деревней Горюны. В 1967 году место захоронения советского офицера было найдено поисковиками – учащимися средней школы № 296 г. Москвы. Дмитрия Федоровича Лавриненко перезахоронили в братской могиле в районе деревни Деньково Истринского района Московской области. На похоронах присутствовала и мать героя Матрена Прокофьевна, которая, кстати, дожила до 1985 года.
Провоевав всего два с половиной месяца, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко стал самым эффективным танкистом РККА, уничтожив 52 танка противника. Можно себе представить, какой урон он нанес противнику и далее, не погибни от шального осколка! Ведь впереди было еще три с лишним года войны.
Интересно, что, несмотря на представление к званию Героя Советского Союза в декабре 1941 года, Лавриненко лишь в 1990 году был посмертно награжден этой высокой наградой. На момент же смерти он посмертно получил орден Ленина (22 декабря 1941 года).
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- http://russian7.ru
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