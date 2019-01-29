Т-72 «взломали», по зубам ли Т-90М «Прорыв-3»? Броня крепка, но есть нюансы

Источники информации:

http://btvt.narod.ru/4/kontakt5_.htm

http://militaryrussia.ru/blog/topic-294.html

http://foto-i-mir.ru/m829-usa/

http://www.dogswar.ru/

http://btvt.narod.ru/4/kontakt5_.html

Недавняя информация об успешных огневых испытаниях перспективного немецкого 120-мм гладкоствольного танкового орудия Rh-120/L55A1, реализовавшего сквозное пробитие «верхней лобовой детали и МТО танка-мишени Т-72» бронебойным оперённым подкалиберным снарядом DM53 на одном из полигонов оборонного ведомства Великобритании (в составе вооружения усовершенствованного по программе «Life Extension Project» ОБТ «Challenger 2 LEP») вызвала нескончаемый поток ликования у «диванных военных экспертов» и блогеров-русофобов, поле деятельности которых находится в медиапространстве «незалежной». Всё это информационное безумие преподносилось с колокольни якобы всеобъемлющего господства западноевропейской школы танкостроения над советской и российской соответственно.Конечно же, если взглянуть на данное событие в плоскости недавнего анонсирования поступления на вооружение 102-го отдельного танкового батальона Береговых войск Балтийского флота ВМФ России 6 рот из 60 устаревших ОБТ Т-72Б, то повод для серьёзных опасений действительно имеется, и победные реляции, доносящиеся из стана противника, не вызывают абсолютно никакого удивления. Тем не менее, если отойти от ситуации с насыщением западного балтийского операционного направления семьдесят вторыми и оценивать данную ситуацию под призмой наиболее передовых веяний становления современной российской бронетехники, то веских причин для радости у наших западноевропейских и прозападных «друзей» из Украины будет не так уж и много.Интеграцию танковой пушки Rh-120/L55A1 в систему вооружения «Challenger Mk 2 LEP» (взамен нарезной L30A1, обеспечивающей меньшую начальную скорость БОПС) можно считать логическим завершением объединения германской «Rheinmetall» и британской «BAE Systems» в концерн «Rheinmetall BAE System Land» (RBSL), где 55% акций будет принадлежать Берлину. Орудие обеспечит БОПСам семейства DM53 начальную скорость порядка 1800—1850 м/с при 4,5%-ном увеличении допустимого давления в канале ствола (с 670 до 700 МПа), что определённо доведёт бронепробиваемость DM53 до 750—780 мм в стальном эквиваленте, в то время как ранний вариант Rh-120L55 обеспечивал бронепробиваемость порядка 650—680 мм. Вот только выбранная специалистами RBSL в качестве танка-мишени модификация Т-72 определённо не обладала тем уровнем эквивалентной стойкости от кинетического действия сердечников БОПС, которая имеется у новейших ОБТ от НПК «Уралвагонзавод» — Т-90М «Прорыв-3», первый батальонный комплект которых, по данным ТАСС, должен в ближайшее время поступить на вооружение одной из отдельных танковых бригад Сухопутных войск России.Для начала необходимо отметить два важных момента. Уверенное сквозное пробитие бронебойным подкалиберным снарядом DM53 (с входным отверстием на ВЛД и выходным — на кормовом бронелисте корпуса) даже ранней модификации Т-72М1, состоявшей на вооружении стран-участниц Варшавского договора, могло быть достигнуто лишь в случае отсутствия боекомплекта в магазине карусельного типа, а также после изъятия из моторно-трансмиссионного отделения (МТО) двигателя В-46 и «гитары» (входного редуктора), которые, с учётом деталей контура обметания автомата заряжания пушки и бронеперегордки между боевым отделением и МТО, добавляют ещё около 400 мм эквивалента. Итого все отделения танка вместе с эквивалентом верхней лобовой детали в 420 мм, образованным 3-слойной преградой из двух стальных листов, стеклотекстолитового габарита и дополнительного высокопрочного 16-мм стального листа, представляют собой бронепреграду со стойкостью порядка 820—900 мм.Можно ли пробить данный габарит посредством далеко не самого совершенного немецкого БОПСа DM53? Естественно, нет. По-видимому, стрельба велась либо по пустому корпусу Т-72М1, либо с дистанции не более 500—1000 м, на которой кинетическая энергия бронебойного снаряда всё ещё достаточно высока и с учётом применения новой пушки Rh-120/L55A1 обеспечивает пробитие 850-мм эквивалента в случае угла наклона бронеплиты менее 80 градусов, когда явление рикошета сведено к минимуму.Кроме того, никаких реальных свидетельств пробития семьдесят второго «навылет» в ходе испытаний немецкой пушки нет. Есть только крайне ограниченная информация от руководителя btvt.info Андрея Тарасенко и обозревателя-эксперта Алексея Хлопотова, которые ссылаются на неизвестных очевидцев из «Rheinmetall» и «BAE Systems».Как бы там ни было, и в первом, и во втором случае отчётливо просматриваются черты обычной «пиар-акции», характерной для западноевропейских и американских оборонных компаний, предпринимающих отчаянные попытки сохранить конкурентоспособность своей продукции на фоне значительно более дешёвой и не менее эффективной техники российской разработки.В связи с этим особую актуальность приобретает оценка защищённости от усовершенствованной немецкой 120-мм танковой пушки Rh-120/L55A1 более совершенных нижнетагильских ОБТ — Т-90М, которым, в отличие от менее защищённых Т-72Б3 обр. 2016 г. и Т-72Б3М, уже в ближайшие 3—4 года уготовано занять куда более значимую нишу в составе танковых бригад и полков. Начнём с многослойной верхней лобовой детали, эквивалентная стойкость от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов которой составляла 830 мм у ранней модификаций «Владимира» — Т-90А «Объект 188А1», с учётом наличия элементов 4С22 встроенной динамической защиты «Контакт-5». Уже тогда, в далёкие 90-е, обеспечивалась защита от новейших на то время американских БОПС M829A2/3, а также «героев» нашего сегодняшнего обзора — пушки Rh-120/L55A1 и снаряда DM53 на удалении более 1500—2000 м. Учитывая тот факт, что «Контакт-5» снижает кинетическую энергию БОПС примерно на 20%, реальная стойкость «голой» лобовой бронеплиты корпуса Т-90 модификаций А/С достигала 670 мм и обеспечивала защиту от снарядов M829A1.Верхняя лобовая деталь Т-90М «Прорыв-3» может похвастаться наличием элементов модульной динамической защиты 4С23 «Реликт», которая увеличивает бронезащищённость ВЛД от БОПС на 50%, доводя её до 1000—1050 мм! В данном случае обеспечивается защита не только от разрекламированного немецкого снаряда DM53, выстреливаемого улучшенной гладкоствольной пушкой Rh-120/L55 с повышенным пределом давления в канале ствола, но и от более опасных штатовских M829E4 AKE («Advanced Kinetic Energy») с бронепробиваемостью около 950 мм, при условии применения из пушек M256/L44. При этом каждый впустую потраченный снаряд будет обходиться примерно в 10 тыс. долларов, что Пентагон явно не обрадует. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и с лобовыми бронеплитами башни, представленными передними и задними броневыми стенками, а также габаритом спецбронирования с «отражающими листами», стойкость которых возрастает с 800—830 мм до 1000 мм (благодаря использованию «Реликта»).Тем не менее, бездумно идеализировать видимый уровень бронезащищённости Т-90М также не стоит, ведь уже в обозримом будущем могут доведены до ума перспективная 130-мм немецкая пушка от «Rheinmetall», а также 140-мм французское орудие от компании «Nexter», которые являются основными претендентами на интеграцию в систему вооружения перспективной тяжелой боевой платформы «Main Ground Combat System» и способны обеспечить бронепробиваемость 1050 мм и более. Естественно, бронирование башни Т-90М, имеющее ослабленные зоны близ маски пушки с эквивалентной стойкостью порядка 650 мм, ничего не сможет противопоставить вышеуказанным изделиям. Спасти ситуацию здесь сможет лишь крупносерийное производство перспективных ОБТ Т-14 «Армата»… и без вариантов.