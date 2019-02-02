81-мм управляемая мина Merlin
С начала 1980-х годов в западных странах начали рассматривать минометы как потенциальное средство для борьбы с советской бронетехникой. Разработка в западных странах минометных и артиллерийских управляемых боеприпасов, способных поражать основные боевые танки, БМП, БТР и другую бронетехнику сверху, где у них было наиболее слабое бронирование, должно было существенно повысить противотанковую оборону армий НАТО. Данные разработки были абсолютно обоснованы, принимая во внимание размер и возможности вооруженных сил противостоящего им противника.
К 1990 году сухопутные войска СССР накопили огромное количество боевых бронированных машин (ББМ). Только танков на 1 января 1990 года имелось 63 900 штук, в том числе около 4 тысяч наиболее современных основных боевых танков Т-80 и до 10 тысяч Т-72 (в том числе, в зоне готовившегося к заключению ДОВСЕ – 41 580 танков), а также 76 520 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Эта стальная лавина, особенно на фоне масштабных учений «Запад-81» и «Щит-82», держала в напряжении весь блок НАТО. Стоит отметить, что здесь не учитывается бронетехника стран союзников из Варшавского договора.
Слова «но от тайги до британских морей» из известной песни, пожалуй, никогда не были так близки к истине, как в 1980-е годы. Стальная лавина или паровой каток советских войск в Европе мог, по оценкам специалистов, за трое суток раскатать оборону противников из блока НАТО (без учета использования ядерного оружия). Бросок советских танковых частей до вод Ла-Манша и до самого Лиссабона был вполне реален. При этом основными танкоопасными направлениями и местами наиболее вероятного удара с массированным применением танковых и механизированных соединений считались Северогерманская низменность и Фульдский коридор.
Последний выводил советские войска напрямую к Франкфурту-на-Майне – важнейшему финансовому центру ФРГ, а также расположенной возле города крупной американской авиационной базе, которую планировалось использовать для переброски подкреплений непосредственно из США. Также Рейн было гораздо легче форсировать в его верхнем течении, а это открывало советским танкам путь к Ла-Маншу и позволяло отрезать южные районы ФРГ от остальной страны, изолируя находящиеся там американские части. От границ ГДР до Франкфурта-на-Майне было не более 100 километров. При этом северный путь был в два раза длиннее, а также был пересечен крупными судоходными реками и каналами. Прекрасно понимая, что удержать позиции в Фульдском коридоре, возможно, не удастся, натовские генералы даже предусмотрели установку в пределах Фульдского коридора 141 ядерного фугаса мощностью от 0,1 до 10 кт.
При этом основной задачей обороняющихся было выбивание танков и другой бронетехники наступающего противника. Сама перспектива увидеть советские танки по другую сторону Ла-Манша не нравилась и британским военным. Именно поэтому в самом начале 1980-х годов в Великобритании были инициированы работы по созданию различных управляемых боеприпасов для борьбы с бронетехникой противника, в том числе и достаточно необычной 81-мм противотанковой управляемой мины Merlin для стандартного британского 81-мм миномета L-16.
Сами минометы к тому моменту уже прочно застолбили за собой место одного из важных видов полевой артиллерии, являясь средством огневой поддержки пехотных подразделений непосредственно на поле боя. Логичным путем их развития была адаптация для борьбы с ББМ противника путем создания специальных боеприпасов – управляемых мин. В этом случае эффективное поражение бронированных целей достигалось за счет крутой навесной траектории полета мины, оснащенной мощной кумулятивной частью, и попадания в слабозащищенную крышу боевых машин.
Важно также отметить, что созданию иностранных противотанковых управляемых мин и снарядов во многом способствовали и успехи в проектировании тепловых (ИК) и радиолокационных (РЛ) головок самонаведения (ГСН). Конструкторы сумели наделить новые системы возможностью «распознавать» и хорошо «видеть» цель на поле боя, обеспечивая надежное попадание в выбранные объекты. В рамках создания минометных боеприпасов на Западе были созданы и приняты на вооружение управляемые противотанковые мины к 81-мм и 120-мм минометам, действующие по принципу «выстрели и забыл». Исключительно английской разработкой была 81-мм мина «Мерлин», которая оснащалась радиолокационной ГСН.
81-мм мина, получившая имя известного волшебника из британских легенд, была управляемой на конечном участке траектории полета. Ее разработкой занимались специалисты компании British Aerospace, работы велись с 1981 года и осуществлялись на собственные средства британской компании. Для использования новых боеприпасов подходили штатные 81-мм минометы британской армии, при этом мина обеспечивала поражение бронированных целей на удалении до четырех километров. «Глазами и ушами» нового умного боеприпаса была радиолокационная головка самонаведения. После вылета из ствола миномета происходило раскрытие хвостовых стабилизаторов, а также четырех аэродинамических рулей управления, которые были расположены в передней части корпуса мины. На нисходящем участке траектории полета, имеющая мини-РЛС миллиметрового диапазона начинала круговое сканирование земной поверхности. Первоначально ГСН искала подвижные цели на площади 300 на 300 метров, если таковые не обнаруживались, включался режим сканирования целей по второму сценарию: поиск неподвижных целей на площади 100 на 100 метров. После обнаружения объекта для атаки осуществлялось наведение мины на цель вплоть до момента соударения. Для повышения точности стрельбы минометным расчетом могли использоваться портативные ЭВМ, упрощающие расчет и подготовку данных для ведения огня.
Использовать управляемые мины «Мерлин» планировалось со стандартным 81-мм британским минометом L-16, который был принят на вооружение еще в 1962 году и по сей день используется британской армией, странами Британского содружества, армией США и большим количеством других государств по всему миру, к примеру, в Японии он производится по лицензии. Миномет является совместной разработкой конструкторов Великобритании и Канады. Он принимал участие во всех войнах, в которых участвовали британские солдаты во второй половине XX века, в том числе, в Фолклендской войне и войне в Персидском заливе.
Миномет L-16 был построен по классической схеме «мнимого треугольника», он состоит из ствола, двуноги-лафета с прицелом, а также опорной плиты круглой формы. Казенная часть гладкостенного ствола-моноблока была специально утолщена, что способствует длительности ведения огня, на внешней поверхности до половины его длины было сделано оребрение, которое служит для лучшего охлаждения ствола при интенсивной стрельбе усиленными зарядами. В казенной части находится стреляющий механизм со сменным бойком. Конструкция двуноги-лафета имеет оригинальное исполнение: ноги расположены на разной высоте («К-образная» двунога), левая нога крепится неподвижно, а правая – при помощи шарнира. Такое конструкторское решение позволило установить винт подъемного механизма лишь на одной ноге, сэкономив, таким образом, лишние граммы. Также на облегчение конструкции работает широкое использование высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов, опорная плита штампованная. Миномет сравнительно легкий (35,3 кг), для сравнения российский 82-мм миномет 2Б14-1 «Поднос» ощутимо тяжелее – около 42 кг.
В армии Великобритании 81-мм минометы L-16 находятся на вооружении минометных взводов рот огневой поддержки пехотных и мотопехотных батальонов. Каждый батальон имеет по штату по 6-8 таких минометов, парашютные батальоны – 8, батальоны морской пехоты – 6. Расчет миномета состоит из трех человек. Масса миномета составляет 35,3 кг. Разобрав на три части: ствол (12,3 кг), двуножник с прицелом (11,8 кг) и опорную плиту (11,3 кг), расчет может переносить миномет на небольшие расстояния в наспинных вьюках. В целом оружие является достаточно мобильным, для его транспортировки может использоваться практическая любая автомобильная техника, а также бронетранспортеры.
Управляемая мина Merlin для 81-мм миномета L-16 разрабатывалась в Великобритании с 1981 по 1989 год. Проведенные испытания подтвердили высокую эффективность нового оружия, поэтому в 1993 году данный боеприпас был официально принят на вооружение. Для управляемой мины Merlin были заявлены следующие характеристики (данные из статьи Михаила Растопшина «Артиллерийские высокоточные боеприпасы», журнал «Техника и вооружения», №8 за 1999 год): дальность стрельбы от 1,5 км (минимальная) до 4 км (максимальная); длина мины – 900 мм, масса мины – 6,5 кг; тип боевой части – кумулятивная; масса ВВ – 0,5-1 кг; бронепробиваемость – до 500 мм; максимальная дальность обнаружения цели – 1 км.
Мина «Мерлин» не была единственной в своем роде. Британская компания British Aerospace совместно с другими западноевропейскими фирмами: Thomson Brandt Armement (Франция), Manufacture Federale d'Armes d'Altdor (Швейцария), BPD (Италия) создала также более совершенную 120-мм управляемую мину «Griffin», которая могла использоваться для поражения современных и перспективных танков противника. Ее радиолокационная всепогодная ГСН была создана на базе головки самонаведения 81-мм мины Merlin. Мина Griffin была активно-реактивным 120-мм боеприпасом. На начальном этапе она летела по баллистической траектории. В наивысшей точке происходило отделение боевой части, после чего раскрывался тормозной парашют, устанавливались в рабочее положение 6 стабилизаторов, а также включалась система наведения боевой части на цель. Наличие специальных пороховых двигателей позволяло корректировать курс, крен и тангаж. На высоте примерно 900 метров ГСН мины начинала сканировать земную поверхность на площади 500 на 500 метров в поисках движущихся бронеобъектов, если такие не находились мина начинала поиск неподвижных целей, расположенных в зоне площадью 150 на 150 метров.
Созданная в Великобритании 81-мм управляемая мина Merlin на испытаниях подтвердила свою эффективность, совместно разработанная 120-мм мина «Griffin» была еще более совершенной, она оснащалась кумулятивной тандемной боевой частью и обеспечивала пробитие до 700 мм брони. По сути, подобные мины превращали любой миномет в настоящее орудие ПТО или замену ПТРК. Их основной проблемой стало то, что к моменту завершения разработок и принятию на вооружение угроза большой войны в Европе сошла на нет. Советский Союз прекратил свое существование, а вместе с ним исчезли и десятки тысяч танков, которые были развернуты на территории Восточной Европы. Вместе с этим угас и первоначальный энтузиазм британских военных, который погасило также серьезное сокращение оборонных бюджетов, ставшее характерным для подавляющего большинства европейских государств.
Источники информации:
http://otvaga2004.ru/kaleydoskop/kaleydoskop-ammo/vysokotochnye-boepripasy
https://strangernn.livejournal.com/1857933.html#cutid1
https://pogo-on-air.livejournal.com/1368368.html
http://warfor.me/minomet-l16-i-ego-modifikatsii
Материалы из открытых источников
К 1990 году сухопутные войска СССР накопили огромное количество боевых бронированных машин (ББМ). Только танков на 1 января 1990 года имелось 63 900 штук, в том числе около 4 тысяч наиболее современных основных боевых танков Т-80 и до 10 тысяч Т-72 (в том числе, в зоне готовившегося к заключению ДОВСЕ – 41 580 танков), а также 76 520 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Эта стальная лавина, особенно на фоне масштабных учений «Запад-81» и «Щит-82», держала в напряжении весь блок НАТО. Стоит отметить, что здесь не учитывается бронетехника стран союзников из Варшавского договора.
Слова «но от тайги до британских морей» из известной песни, пожалуй, никогда не были так близки к истине, как в 1980-е годы. Стальная лавина или паровой каток советских войск в Европе мог, по оценкам специалистов, за трое суток раскатать оборону противников из блока НАТО (без учета использования ядерного оружия). Бросок советских танковых частей до вод Ла-Манша и до самого Лиссабона был вполне реален. При этом основными танкоопасными направлениями и местами наиболее вероятного удара с массированным применением танковых и механизированных соединений считались Северогерманская низменность и Фульдский коридор.
Танки Т-72А на параде в честь завершения учений «Запад-81»
Последний выводил советские войска напрямую к Франкфурту-на-Майне – важнейшему финансовому центру ФРГ, а также расположенной возле города крупной американской авиационной базе, которую планировалось использовать для переброски подкреплений непосредственно из США. Также Рейн было гораздо легче форсировать в его верхнем течении, а это открывало советским танкам путь к Ла-Маншу и позволяло отрезать южные районы ФРГ от остальной страны, изолируя находящиеся там американские части. От границ ГДР до Франкфурта-на-Майне было не более 100 километров. При этом северный путь был в два раза длиннее, а также был пересечен крупными судоходными реками и каналами. Прекрасно понимая, что удержать позиции в Фульдском коридоре, возможно, не удастся, натовские генералы даже предусмотрели установку в пределах Фульдского коридора 141 ядерного фугаса мощностью от 0,1 до 10 кт.
При этом основной задачей обороняющихся было выбивание танков и другой бронетехники наступающего противника. Сама перспектива увидеть советские танки по другую сторону Ла-Манша не нравилась и британским военным. Именно поэтому в самом начале 1980-х годов в Великобритании были инициированы работы по созданию различных управляемых боеприпасов для борьбы с бронетехникой противника, в том числе и достаточно необычной 81-мм противотанковой управляемой мины Merlin для стандартного британского 81-мм миномета L-16.
Сами минометы к тому моменту уже прочно застолбили за собой место одного из важных видов полевой артиллерии, являясь средством огневой поддержки пехотных подразделений непосредственно на поле боя. Логичным путем их развития была адаптация для борьбы с ББМ противника путем создания специальных боеприпасов – управляемых мин. В этом случае эффективное поражение бронированных целей достигалось за счет крутой навесной траектории полета мины, оснащенной мощной кумулятивной частью, и попадания в слабозащищенную крышу боевых машин.
81-мм мина Merlin, фото: strangernn.livejournal.com
Важно также отметить, что созданию иностранных противотанковых управляемых мин и снарядов во многом способствовали и успехи в проектировании тепловых (ИК) и радиолокационных (РЛ) головок самонаведения (ГСН). Конструкторы сумели наделить новые системы возможностью «распознавать» и хорошо «видеть» цель на поле боя, обеспечивая надежное попадание в выбранные объекты. В рамках создания минометных боеприпасов на Западе были созданы и приняты на вооружение управляемые противотанковые мины к 81-мм и 120-мм минометам, действующие по принципу «выстрели и забыл». Исключительно английской разработкой была 81-мм мина «Мерлин», которая оснащалась радиолокационной ГСН.
81-мм мина, получившая имя известного волшебника из британских легенд, была управляемой на конечном участке траектории полета. Ее разработкой занимались специалисты компании British Aerospace, работы велись с 1981 года и осуществлялись на собственные средства британской компании. Для использования новых боеприпасов подходили штатные 81-мм минометы британской армии, при этом мина обеспечивала поражение бронированных целей на удалении до четырех километров. «Глазами и ушами» нового умного боеприпаса была радиолокационная головка самонаведения. После вылета из ствола миномета происходило раскрытие хвостовых стабилизаторов, а также четырех аэродинамических рулей управления, которые были расположены в передней части корпуса мины. На нисходящем участке траектории полета, имеющая мини-РЛС миллиметрового диапазона начинала круговое сканирование земной поверхности. Первоначально ГСН искала подвижные цели на площади 300 на 300 метров, если таковые не обнаруживались, включался режим сканирования целей по второму сценарию: поиск неподвижных целей на площади 100 на 100 метров. После обнаружения объекта для атаки осуществлялось наведение мины на цель вплоть до момента соударения. Для повышения точности стрельбы минометным расчетом могли использоваться портативные ЭВМ, упрощающие расчет и подготовку данных для ведения огня.
Схема применения мины Merlin, фото: strangernn.livejournal.com
Использовать управляемые мины «Мерлин» планировалось со стандартным 81-мм британским минометом L-16, который был принят на вооружение еще в 1962 году и по сей день используется британской армией, странами Британского содружества, армией США и большим количеством других государств по всему миру, к примеру, в Японии он производится по лицензии. Миномет является совместной разработкой конструкторов Великобритании и Канады. Он принимал участие во всех войнах, в которых участвовали британские солдаты во второй половине XX века, в том числе, в Фолклендской войне и войне в Персидском заливе.
Миномет L-16 был построен по классической схеме «мнимого треугольника», он состоит из ствола, двуноги-лафета с прицелом, а также опорной плиты круглой формы. Казенная часть гладкостенного ствола-моноблока была специально утолщена, что способствует длительности ведения огня, на внешней поверхности до половины его длины было сделано оребрение, которое служит для лучшего охлаждения ствола при интенсивной стрельбе усиленными зарядами. В казенной части находится стреляющий механизм со сменным бойком. Конструкция двуноги-лафета имеет оригинальное исполнение: ноги расположены на разной высоте («К-образная» двунога), левая нога крепится неподвижно, а правая – при помощи шарнира. Такое конструкторское решение позволило установить винт подъемного механизма лишь на одной ноге, сэкономив, таким образом, лишние граммы. Также на облегчение конструкции работает широкое использование высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов, опорная плита штампованная. Миномет сравнительно легкий (35,3 кг), для сравнения российский 82-мм миномет 2Б14-1 «Поднос» ощутимо тяжелее – около 42 кг.
81-мм миномет L-16
В армии Великобритании 81-мм минометы L-16 находятся на вооружении минометных взводов рот огневой поддержки пехотных и мотопехотных батальонов. Каждый батальон имеет по штату по 6-8 таких минометов, парашютные батальоны – 8, батальоны морской пехоты – 6. Расчет миномета состоит из трех человек. Масса миномета составляет 35,3 кг. Разобрав на три части: ствол (12,3 кг), двуножник с прицелом (11,8 кг) и опорную плиту (11,3 кг), расчет может переносить миномет на небольшие расстояния в наспинных вьюках. В целом оружие является достаточно мобильным, для его транспортировки может использоваться практическая любая автомобильная техника, а также бронетранспортеры.
Управляемая мина Merlin для 81-мм миномета L-16 разрабатывалась в Великобритании с 1981 по 1989 год. Проведенные испытания подтвердили высокую эффективность нового оружия, поэтому в 1993 году данный боеприпас был официально принят на вооружение. Для управляемой мины Merlin были заявлены следующие характеристики (данные из статьи Михаила Растопшина «Артиллерийские высокоточные боеприпасы», журнал «Техника и вооружения», №8 за 1999 год): дальность стрельбы от 1,5 км (минимальная) до 4 км (максимальная); длина мины – 900 мм, масса мины – 6,5 кг; тип боевой части – кумулятивная; масса ВВ – 0,5-1 кг; бронепробиваемость – до 500 мм; максимальная дальность обнаружения цели – 1 км.
Мина «Мерлин» не была единственной в своем роде. Британская компания British Aerospace совместно с другими западноевропейскими фирмами: Thomson Brandt Armement (Франция), Manufacture Federale d'Armes d'Altdor (Швейцария), BPD (Италия) создала также более совершенную 120-мм управляемую мину «Griffin», которая могла использоваться для поражения современных и перспективных танков противника. Ее радиолокационная всепогодная ГСН была создана на базе головки самонаведения 81-мм мины Merlin. Мина Griffin была активно-реактивным 120-мм боеприпасом. На начальном этапе она летела по баллистической траектории. В наивысшей точке происходило отделение боевой части, после чего раскрывался тормозной парашют, устанавливались в рабочее положение 6 стабилизаторов, а также включалась система наведения боевой части на цель. Наличие специальных пороховых двигателей позволяло корректировать курс, крен и тангаж. На высоте примерно 900 метров ГСН мины начинала сканировать земную поверхность на площади 500 на 500 метров в поисках движущихся бронеобъектов, если такие не находились мина начинала поиск неподвижных целей, расположенных в зоне площадью 150 на 150 метров.
Расчет британского 81-мм миномета L-16
Созданная в Великобритании 81-мм управляемая мина Merlin на испытаниях подтвердила свою эффективность, совместно разработанная 120-мм мина «Griffin» была еще более совершенной, она оснащалась кумулятивной тандемной боевой частью и обеспечивала пробитие до 700 мм брони. По сути, подобные мины превращали любой миномет в настоящее орудие ПТО или замену ПТРК. Их основной проблемой стало то, что к моменту завершения разработок и принятию на вооружение угроза большой войны в Европе сошла на нет. Советский Союз прекратил свое существование, а вместе с ним исчезли и десятки тысяч танков, которые были развернуты на территории Восточной Европы. Вместе с этим угас и первоначальный энтузиазм британских военных, который погасило также серьезное сокращение оборонных бюджетов, ставшее характерным для подавляющего большинства европейских государств.
Источники информации:
http://otvaga2004.ru/kaleydoskop/kaleydoskop-ammo/vysokotochnye-boepripasy
https://strangernn.livejournal.com/1857933.html#cutid1
https://pogo-on-air.livejournal.com/1368368.html
http://warfor.me/minomet-l16-i-ego-modifikatsii
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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