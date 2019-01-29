Эксперт рассказал о числе "Сарматов", способных уничтожить население США
Рассуждения о так называемом «ядерном пепле» продолжаются. В своё время слова о том, что вместо Соединённых Штатов на Земле может остаться тот самый «ядерный пепел», высказал известный телеведущий Дмитрий Киселёв, за что получил изрядную порцию критики не только со стороны зарубежных «партнёров», но и внутри страны.
Теперь рассуждениями о возможности уничтожить население США отметился военный эксперт Алексей Леонков, которого цитирует еженедельник «Звезда».
По словам Леонкова, отвечающего на слова тех, кто усомнился в возможностях российских Вооружённых сил, одной ракеты «Сармат» с ядерной начинкой достаточно, чтобы унести до 37,5 млн человек в густонаселённых районах США.
Леонков напомнил, что РС-28 «Сармат» способна доставить ядерный заряд от 6,75 до 7,5 мегатонн. А "десять МБР "Сармат" уничтожат всё население США".
Сам факт того, что отдельные военные (и не военные тоже) эксперты обсуждают вопросы возможности уничтожения населения определённой страны, может говорить только об одном: планета вернулась в состояние Холодной войны. Кстати, не нужно думать, что подобного рода заявлениями отмечаются только у нас в России - и из США нередко слышны заявления о том, «по каким объектам в России необходимо в первую очередь наносить ядерные удары». Такие мысли озвучиваются в крупных СМИ известными и относительно известными людьми.
Теперь рассуждениями о возможности уничтожить население США отметился военный эксперт Алексей Леонков, которого цитирует еженедельник «Звезда».
По словам Леонкова, отвечающего на слова тех, кто усомнился в возможностях российских Вооружённых сил, одной ракеты «Сармат» с ядерной начинкой достаточно, чтобы унести до 37,5 млн человек в густонаселённых районах США.
Леонков напомнил, что РС-28 «Сармат» способна доставить ядерный заряд от 6,75 до 7,5 мегатонн. А "десять МБР "Сармат" уничтожат всё население США".
Сам факт того, что отдельные военные (и не военные тоже) эксперты обсуждают вопросы возможности уничтожения населения определённой страны, может говорить только об одном: планета вернулась в состояние Холодной войны. Кстати, не нужно думать, что подобного рода заявлениями отмечаются только у нас в России - и из США нередко слышны заявления о том, «по каким объектам в России необходимо в первую очередь наносить ядерные удары». Такие мысли озвучиваются в крупных СМИ известными и относительно известными людьми.
- Использованы фотографии:
- YouTube
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter