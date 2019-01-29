СБУ может устранить нардепа Берёзу для дискредитации России
Нардеп Верховной рады Борислав Берёза (Берёза-Бляхер) прокомментировал пост Рамзан Кадырова по поводу того, что необходимо извиниться перед российской журналистской Ольгой Скабеевой. Напомним, что в Страсбурге один из украинских журналистов (г-н Сидоренко) толкнул Ольгу Скабееву в прямом эфире, затем толкать журналистку начал и Берёза. После этого за Скабееву в Сети вступился глава Чечни, призвав украинскую сторону к тому, чтобы та принесла извинения.
Кадыров:
По словам Берёзы, ему не за что приносить извинения перед Ольгой Скабеевой. При этом украинский нардеп добавил, что проверять заявление Кадырова на возможную угрозу должна Служба безопасности Украины.
Берёза:
Далее нардеп ВРУ добавил, что он ходит по улицам Киева «сам, без охраны, использует свою машину и общественный транспорт».
Берёза:
Следует заметить, что после таких заявлений Берёзы сам он может стать целью для той же СБУ. Дело в том, что нанесение физического вреда украинскому депутату вплоть до его устранения может быть использовано украинскими спецслужбами или их американскими кураторами в качестве очередной попытки дискредитации России. Вину могут переложить на выдуманных «чеченских диверсантов» или найти иной «кремлёвский след».
Кадыров:
Иначе найдется истинный человек, который влепит звонкую пощёчину.
По словам Берёзы, ему не за что приносить извинения перед Ольгой Скабеевой. При этом украинский нардеп добавил, что проверять заявление Кадырова на возможную угрозу должна Служба безопасности Украины.
Берёза:
Если бы что-то было более-менее серьёзное, они мне бы сообщили.
Далее нардеп ВРУ добавил, что он ходит по улицам Киева «сам, без охраны, использует свою машину и общественный транспорт».
Берёза:
Почему я должен что-то менять.
Следует заметить, что после таких заявлений Берёзы сам он может стать целью для той же СБУ. Дело в том, что нанесение физического вреда украинскому депутату вплоть до его устранения может быть использовано украинскими спецслужбами или их американскими кураторами в качестве очередной попытки дискредитации России. Вину могут переложить на выдуманных «чеченских диверсантов» или найти иной «кремлёвский след».
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- https://www.facebook.com/borislav.bereza
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