СБУ может устранить нардепа Берёзу для дискредитации России

Иначе найдется истинный человек, который влепит звонкую пощёчину.

Если бы что-то было более-менее серьёзное, они мне бы сообщили.

Почему я должен что-то менять.

Нардеп Верховной рады Борислав Берёза (Берёза-Бляхер) прокомментировал пост Рамзан Кадырова по поводу того, что необходимо извиниться перед российской журналистской Ольгой Скабеевой. Напомним, что в Страсбурге один из украинских журналистов (г-н Сидоренко) толкнул Ольгу Скабееву в прямом эфире, затем толкать журналистку начал и Берёза. После этого за Скабееву в Сети вступился глава Чечни, призвав украинскую сторону к тому, чтобы та принесла извинения.Кадыров:По словам Берёзы, ему не за что приносить извинения перед Ольгой Скабеевой. При этом украинский нардеп добавил, что проверять заявление Кадырова на возможную угрозу должна Служба безопасности Украины.Берёза:Далее нардеп ВРУ добавил, что он ходит по улицам Киева «сам, без охраны, использует свою машину и общественный транспорт».Берёза:Следует заметить, что после таких заявлений Берёзы сам он может стать целью для той же СБУ. Дело в том, что нанесение физического вреда украинскому депутату вплоть до его устранения может быть использовано украинскими спецслужбами или их американскими кураторами в качестве очередной попытки дискредитации России. Вину могут переложить на выдуманных «чеченских диверсантов» или найти иной «кремлёвский след».