Гуаидо в Венесуэле: Если меня задержат, это будет госпереворотом

Мы примем все юридические, политические, оперативные меры, коммерческие и иные меры для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей Родине. Мы дадим необходимый симметричный ответ для защиты интересов Венесуэлы уже в ближайшее время.

Нет, Трамп, так не пойдёт!

Ходят слухи о моём возможном задержании. Если меня задержат, то это будет госпереворотом.

США продолжают оказывать открытое давление на Венесуэлу с единственной целью – усадить в президентское кресло своего ставленника. Его фамилию никто толком не знает, путая то с Гайадо, то с Гуидо, но зато представители властей разных стран один за другим признают 35-летнего Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента – вслед за США. Если в Европе ещё решили поиграть в ожидание, то, например, суверенный Израиль признал Гуаидо «врио президента» уже через несколько суток после его самопровозглашения.Для усиления давления на президента Мадуро США ввели санкции против нефтегазовой госкомпании Венесуэлы. Мадуро заявил, что намерен противодействовать изъятию венесуэльской собственности, включая дочернюю для PDVSA компанию, работающую в США.Президент Венесуэлы:Далее Мадуро по-английски заявил:Объясняя введение санкций против венесуэльской госкомпании, министр финансов США Стивен Мнучин цинично заявил, что её таким образом «сберегают для народа Венесуэлы». Ровно так же нефтегазовые компании США «сберегали» для народов Ливии и Ирака. Теперь большая их часть находится под американским контролем, а народы этих стран окончательно погружены в хаос и нищету.На таком фоне обращает на себя внимание заявление того самого Хуана Гуаидо. В заявлении этого человека не меньший цинизм, чем в заявлении Мнучина:Удивительные слова. Их произносит человек, который сам пытается получить президентское кресло при поддержке США на волне подготовленного в тех же США сценарии государственного переворота.