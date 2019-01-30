В РФ начали подготовку к возможному "отключению" страны от Интернета
Одной из тем очередного выпуска «Время-Вперёд!» стала новость, которая прошла несколько мимо внимания широких общественных масс. Минкомсвязи и Роскомнадзор поддержали законопроект об управлении Рунетом, который был внесён в Государственную Думу в декабре прошлого года.
Согласно этому законопроекту, предполагается создать инфраструктуру, которая сможет обеспечивать работоспособность интернет-ресурсов «в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».
Таким образом, российские власти сделали первый шаг по защите российского информационного суверенитета.
Сама тема контроля Рунета уже давно муссируется на просторах российского интернет-сообщества и воспринимается многими пользователями как желание власти сделать суверенный Интернет инструментом цензуры.
Главной же целью законопроекта, как утверждают его авторы, является стремление обезопасить Россию в случае попыток отключить её от глобальной сети и ничего более.
Правильно это или нет, спорный вопрос. В России могут создать китайский вариант со входом по паспортным данным и тотальным контролем. А западные заявления об отключении нашей страны от глобальной сети могут использоваться как предлог. Хотя китайцы давно научились обходить всевозможные ограничения "Чайнанета" с помощью ряда приложений и прочих возможностей.
Информация - в ролике:
Согласно этому законопроекту, предполагается создать инфраструктуру, которая сможет обеспечивать работоспособность интернет-ресурсов «в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет».
Таким образом, российские власти сделали первый шаг по защите российского информационного суверенитета.
Сама тема контроля Рунета уже давно муссируется на просторах российского интернет-сообщества и воспринимается многими пользователями как желание власти сделать суверенный Интернет инструментом цензуры.
Главной же целью законопроекта, как утверждают его авторы, является стремление обезопасить Россию в случае попыток отключить её от глобальной сети и ничего более.
Правильно это или нет, спорный вопрос. В России могут создать китайский вариант со входом по паспортным данным и тотальным контролем. А западные заявления об отключении нашей страны от глобальной сети могут использоваться как предлог. Хотя китайцы давно научились обходить всевозможные ограничения "Чайнанета" с помощью ряда приложений и прочих возможностей.
Информация - в ролике:
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