НПО машиностроения запатентовало новый способ заправки ракет
Специалисты НПО машиностроения (разработчик МБР «Стилет» и гиперзвукового блока «Авангард») запатентовали мобильный способ заправки ракет, сообщает пресс-служба предприятия.
В настоящее время ракетная техника заправляется, как правило» непосредственно на стартовой позиции. Но перед этим топливо необходимо привезти и подготовить: сначала компонент по железной дороге доставляют на техническую позицию, где сливают в специальные хранилища. Там топливо проходит подготовку. Затем оно перекачивается в автозаправщик, который и отправляется на стартовую позицию для заправки ракеты.
Этот способ проверен годами. Но с годами он становится всё менее надежным, поскольку используется устаревшее оборудование, доставшееся в наследство от СССР. Старые комплексы требуют капитального ремонта (хотя комплектующие уже не производятся) и крупных вложений. Поэтому в последние годы специалисты искали новую методику подготовки топлива.
Инженеры решили отказаться от стационарных хранилищ. На смену им придут мобильные комплексы.
По данным пресс-службы, новый способ уже запатентован. Его суть в том, что топливо из железнодорожной цистерны сразу переливается в заправочную автоцистерну, к которой затем «подстыковывается мобильный агрегат термостатирования и газонасыщения». После подготовки топливо в тех же цистернах отправляется на стартовую позицию для заправки ракет.
Достоинства такого способа: агрегаты легко перебрасываются в те регионы, где планируется пуск ракеты; во-вторых, комплексы построены на современной элементной базе, которая со временем позволит автоматизировать процесс подготовки топлива; в-третьих, этот способ безопаснее традиционного «стационарного», поскольку сокращается количество переливов топлива, содержащего такие компоненты, как амил и гептил (вещества 1 класса опасности).
Указанные компоненты используются в ракетах «Стилет», которые будут применяться в качестве первых носителей гиперзвуковых «Авангардов».
В настоящее время ракетная техника заправляется, как правило» непосредственно на стартовой позиции. Но перед этим топливо необходимо привезти и подготовить: сначала компонент по железной дороге доставляют на техническую позицию, где сливают в специальные хранилища. Там топливо проходит подготовку. Затем оно перекачивается в автозаправщик, который и отправляется на стартовую позицию для заправки ракеты.
Этот способ проверен годами. Но с годами он становится всё менее надежным, поскольку используется устаревшее оборудование, доставшееся в наследство от СССР. Старые комплексы требуют капитального ремонта (хотя комплектующие уже не производятся) и крупных вложений. Поэтому в последние годы специалисты искали новую методику подготовки топлива.
Инженеры решили отказаться от стационарных хранилищ. На смену им придут мобильные комплексы.
По данным пресс-службы, новый способ уже запатентован. Его суть в том, что топливо из железнодорожной цистерны сразу переливается в заправочную автоцистерну, к которой затем «подстыковывается мобильный агрегат термостатирования и газонасыщения». После подготовки топливо в тех же цистернах отправляется на стартовую позицию для заправки ракет.
Достоинства такого способа: агрегаты легко перебрасываются в те регионы, где планируется пуск ракеты; во-вторых, комплексы построены на современной элементной базе, которая со временем позволит автоматизировать процесс подготовки топлива; в-третьих, этот способ безопаснее традиционного «стационарного», поскольку сокращается количество переливов топлива, содержащего такие компоненты, как амил и гептил (вещества 1 класса опасности).
Указанные компоненты используются в ракетах «Стилет», которые будут применяться в качестве первых носителей гиперзвуковых «Авангардов».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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