Зафиксировано прибытие израильской спецкоманды в Латинскую Америку
Израильское издание «Times of Israel» опубликовало информацию о вылете чартерного спецрейса гражданской авиакомпании «El AL» со 130 военнослужащими различных специальностей на борту.
Целью миссии была заявлена помощь в поисково-спасательной операции, которая идёт в Бразилии после недавно случившегося катастрофического прорыва дамбы, в результате чего пострадали тысячи людей, а число погибших исчисляется сотнями.
Конечной точкой израильского рейса стал аэропорт Белу-Оризонти на юго-западе Бразилии. После 14-часового прямого перелёта группу израильских военных спасателей приветствовал Ромеу Зема, губернатор области Минас-Жерайс. Израильское издание уточняет, что данный рейс был согласован в субботней беседе между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Напомним, что Израиль известен рядом спецмиссий в странах Латинской Америки (самой известной из которых стало похищение известного нациста Адольфа Эйхмана), но данная военно-спасательная миссия – первая в истории миссия помощи Бразилии в преодолении последствий катастрофы.
Отметим, что отношения между Израилем и Бразилией вышли на новый уровень после того, как президентом страны был избран Жаир Болсонару, который признал Иерусалим столицей Израиля. Он завил о плане переноса в Иерусалим бразильского посольства и пообещал закрыть у себя в стране посольство Палестины, отметив, что «Палестина – это не государство».
Целью миссии была заявлена помощь в поисково-спасательной операции, которая идёт в Бразилии после недавно случившегося катастрофического прорыва дамбы, в результате чего пострадали тысячи людей, а число погибших исчисляется сотнями.
Конечной точкой израильского рейса стал аэропорт Белу-Оризонти на юго-западе Бразилии. После 14-часового прямого перелёта группу израильских военных спасателей приветствовал Ромеу Зема, губернатор области Минас-Жерайс. Израильское издание уточняет, что данный рейс был согласован в субботней беседе между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Напомним, что Израиль известен рядом спецмиссий в странах Латинской Америки (самой известной из которых стало похищение известного нациста Адольфа Эйхмана), но данная военно-спасательная миссия – первая в истории миссия помощи Бразилии в преодолении последствий катастрофы.
Отметим, что отношения между Израилем и Бразилией вышли на новый уровень после того, как президентом страны был избран Жаир Болсонару, который признал Иерусалим столицей Израиля. Он завил о плане переноса в Иерусалим бразильского посольства и пообещал закрыть у себя в стране посольство Палестины, отметив, что «Палестина – это не государство».
- Использованы фотографии:
- Twitter/IDF
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