Доклад: Ожидающую прихода армии США Варшаву ждёт ушат холодной воды

Польша из-за политики своего руководства вошла в состав новых автократов. Она рассчитывает на то, что США, выводя контингент из Сирии и Афганистана, введёт его в гипотетический «Форт Трамп» на территории Польши. Но США сосредоточены на противостоянии Китаю. А у армии США в Центральной Европе нет запасной боеспособной бригады, не говоря уже о бронетанковой дивизии, которая ожидала бы в Польше «прихода русских».

Это станет для Польши ведром (ушатом, - в русском варианте) холодной воды.

Специалисты аналитического центра «Friends of Europe» («Друзья Европы») представили доклад, в котором озвучен анализ польской инициативы по созданию в стране военной базы «Форт Трамп». Речь идёт о готовности польских властей предоставить США свою территорию для размещения крупной американской военной базы «в качестве защиты от возможной российской агрессии».Докладчики весьма скептически относятся к самой идее размещения крупной американской базы фактически у российских границ (Калининградская область граничит с Польшей). С чем связан скепсис «Друзей Европы»?Связан он в первую очередь с тем, что сама инициатива Варшавы «выглядит как сомнение в приверженности НАТО духу коллективной обороны». Другими словами, польское руководство уличили в сомнениях следующего плана: если американской базы не будет на территории Польши, то союзники не придут (не успеют прийти) Польше на помощь в случае «агрессии России».В том же отчёте заявлено, что сегодня во главе Польши стоит политик, который пытается совместить стратегию национальной безопасности с чувством исторической обиды. При этом речь идёт даже не о президенте Анджее Дуде. Докладчики дают понять, что Дуда – фигура несамостоятельная. А настоящим главой государства выступает Ярослав Качиньский, который, по сути, и привёл Дуду к президентству.В докладе отмечается, что Качиньский видит врагов Польши повсюду и опирается исключительно на тесные отношения с Вашингтоном, игнорируя партнёрство со странами Европы.Из анализа представителя «Друзей Европы» Пола Тейлора:По словам Тейлора, Польшу в итоге ждёт разочарование, в том числе и по той причине, что желание разместить у себя американскую военную базу может охладить и без того непростые отношения с другими странами Европы, входящими в НАТО, – Германией и Францией в первую очередь.Из заявления: