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Волкер и Ельченко обсудили план миротворческой операции в Донбассе

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Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер и украинский постпред при ООН Владимир Ельченко обсудили дальнейшие шаги по развертыванию в Донбассе международной миротворческой операции, передает РИА Новости.

Волкер и Ельченко обсудили план миротворческой операции в Донбассе



Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик рассказал, что разработан новый план урегулирования конфликта, предполагающий ввод совместной миссии ООН и ОБСЕ. План должны одобрить страны «нормандской четверки» – РФ, Германия, Франция и Украина.

О данном предложении ОБСЕ недавно сообщил также глава украинского МИД Павел Климкин. По его словам, совместная миссия будет иметь полицейский и военный компоненты и международную администрацию.

В ЛНР уже назвали план Сайдика безответственным.

Как отметил министр иностранных дел Луганской республики Владислав Дейнего, предложение спецпредставителя ОБСЕ лишь затрудняет переговоры по урегулированию.

Подобные безответственные заявления спецпредставителя в Минской контактной группе не только не содействуют нормализации обстановки в зоне конфликта, но скорее затрудняют переговоры по мирному урегулированию,
заявил Дейнего.

Он добавил, что единственным инструментом, позволяющим на сегодняшний день представителям Донбасса вести прямые переговоры с Киевом, являются минские договоренности. Они – единственная возможность сдерживать вооруженное противостояние и достигать компромиссы политическим путем.

Ранее глава МИД Донецкой республики Наталья Никонорова назвала предложение Сайдика неприемлемым, подрывающим выполнение минских соглашений.
Использованы фотографии:
https://www.ukrinform.net
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