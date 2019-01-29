Волкер и Ельченко обсудили план миротворческой операции в Донбассе

Подобные безответственные заявления спецпредставителя в Минской контактной группе не только не содействуют нормализации обстановки в зоне конфликта, но скорее затрудняют переговоры по мирному урегулированию,

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер и украинский постпред при ООН Владимир Ельченко обсудили дальнейшие шаги по развертыванию в Донбассе международной миротворческой операции, передает РИА Новости Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик рассказал, что разработан новый план урегулирования конфликта, предполагающий ввод совместной миссии ООН и ОБСЕ. План должны одобрить страны «нормандской четверки» – РФ, Германия, Франция и Украина.О данном предложении ОБСЕ недавно сообщил также глава украинского МИД Павел Климкин. По его словам, совместная миссия будет иметь полицейский и военный компоненты и международную администрацию.В ЛНР уже назвали план Сайдика безответственным.Как отметил министр иностранных дел Луганской республики Владислав Дейнего, предложение спецпредставителя ОБСЕ лишь затрудняет переговоры по урегулированию.заявил Дейнего.Он добавил, что единственным инструментом, позволяющим на сегодняшний день представителям Донбасса вести прямые переговоры с Киевом, являются минские договоренности. Они – единственная возможность сдерживать вооруженное противостояние и достигать компромиссы политическим путем.Ранее глава МИД Донецкой республики Наталья Никонорова назвала предложение Сайдика неприемлемым, подрывающим выполнение минских соглашений.