Взрыв прогремел на коксохимическом заводе в Днепропетровской области

Из Днепропетровской области приходят сообщения о взрыве на Днепровском коксохимическом заводе. Речь идёт о промышленном предприятии, расположенном в городе Днепродзержинск (после переименования – Каменское). Сообщается, что взрыв прогремел примерно в половине четвёртого утра по местному времени.Эпицентром взрыва стал смолоперегонный цех. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, после чего начался пожар – произошло возгорание битума. Общая площадь пожара составила около 200 кв. метров. Это по официальным сводкам. Очевидцы сообщают о гораздо большей площади распространения огня.На данный момент известно о пяти пострадавших. Все они направлены в местную клинику. Об их состоянии на данный момент не сообщается. Не сообщается и о том, по чьей конкретно вине произошёл взрыв той самой газовоздушной смеси.Днепродзержинский коксохимзавод является одним из первых предприятий эпохи СССР в этой отрасли. Начал он свою работу в 1931 году. После украинских событий 2014 года у завода начались серьёзные проблемы, связанные с рынками сбыта. Произошли массовые сокращения. Экономическая ситуация на предприятии бывшего Днепродзержинска остаётся напряжённой.