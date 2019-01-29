Украинский политолог: нации под названием «россияне» не существует
Украинский политолог и экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин выразил уверенность, что нации под названием «россияне» не существует, передает РИА Новости.
Соскин изложил свое видение истории России и Украины.
По мнению Соскина, доказательством его слов являются международные соревнования, на которых российская команда обозначается словом «Russia».
Так что Русь можно считать «протоназванием Украины», поэтому «никаких россиян не существует», добавил политолог.
Это не первый, мягко говоря, своеобразный взгляд на исторические вопросы украинских политологов, ученых и политиков. Так, Петр Порошенко ранее назвал строительство Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Он также выразил убеждение, что «Русская Правда» – это «один из древних документов правосудия на Украине».
А в 2017 году украинский президент обвинил Россию в попытке похитить Анну Ярославну (младшую из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого, родилась примерно в 1032 году). Он также назвал работы художника Айвазовского украинским наследием.
Соскин изложил свое видение истории России и Украины.
Я подчеркиваю, что нации под названием "россияне" не существует. Само название «Россия» появилось просто: это была всего лишь калька с латинского написания "Rus",сказал политолог, отвечая на вопрос о возможности примирения двух стран.
По мнению Соскина, доказательством его слов являются международные соревнования, на которых российская команда обозначается словом «Russia».
На самом деле это наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа,заявил он.
Так что Русь можно считать «протоназванием Украины», поэтому «никаких россиян не существует», добавил политолог.
Это не первый, мягко говоря, своеобразный взгляд на исторические вопросы украинских политологов, ученых и политиков. Так, Петр Порошенко ранее назвал строительство Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Он также выразил убеждение, что «Русская Правда» – это «один из древних документов правосудия на Украине».
А в 2017 году украинский президент обвинил Россию в попытке похитить Анну Ярославну (младшую из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого, родилась примерно в 1032 году). Он также назвал работы художника Айвазовского украинским наследием.
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- https://twitter.com/soskininfo
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