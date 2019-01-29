Названы самые неудачные фейки в западных СМИ о России

Но осталось достаточно доказательств, позволяющих убедиться, насколько ужасающе, чудовищно и непростительно было это фиаско,

Ресурс Intercept привел список провальных фейков о «российском вмешательстве» в выборы в США, опубликованных американскими изданиями.Автор отмечает, что примеры приведены в порядке возрастания реакции общественности и увеличения уровня «журналистской халатности».Статья Slate от 31 октября 2016 года расположилась на 5 месте. Издание тогда заявило, что некая «группа интернет-исследователей» обнаружила в компании Трампа секретный сервер, посредством которого тот держал связь с Москвой. Эту информацию цитировала даже соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Позднее более влиятельное издание сообщение опровергло.Четвертое место заняла британская The Guardian, утверждавшая в ноябре прошлого года, что экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт несколько раз навещал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в эквадорском посольстве в Лондоне. Это утверждение до сих пор не доказано. В посольстве Эквадора информацию назвали «полным фейком».На третьем месте статья CNN, опубликованная в июле 2018 года. В ней автор утверждал, что бывший адвокат президента Майкл Коэн готов поделиться информацией о строительстве в Москве Trump Tower. В переговорах о строительстве якобы принимал участие Трамп-младший. Позже адвокат Коэна признался, что вся информация выдумана от начала до конца.На второе место помещена статья портала BuzzFeed, заявившего, что Трамп лично инструктировал своего на тот момент действующего адвоката Коэна соврать команде спецпрокурора Мюллера о переговорах по строительству в Москве башни Trump Tower. Однако затем даже следователи Мюллера выступили с опровержением опубликованного материала, назвав его «не соответствующими действительности».На первое место вышел материал CNN (декабрь 2017-го) о том, что Трамп-младший заранее имел доступ к электронной переписке Национального комитета Демпартии США, опубликованной позднее на сайте WikiLeaks. Однако и эта история оказалась ложью, поскольку Трамп-младший получил документы лишь после их публикации, то есть когда о них говорил уже весь мир.CNN по этому поводу до сих пор хранит молчание, а скандальный материал был удален из интернета без следа, отмечает Intercept.резюмирует автор.