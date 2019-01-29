В Киеве предложили похитить Януковича с территории России
После того, как Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы заочно, ввиду того, что он находится на территории России, в Киеве начали озвучивать способы доставки осужденного в пенитенциарные учреждения для отбытия наказания. С оригинальным решением этого вопроса выступил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун, который предложил послать в Россию украинский спецназ, который выкрадет экс-президента. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам бывшего замглавы СБУ, украинский спецназ может похитить с территории России экс-президента Януковича, но для этого власти Украины должны просчитать все риски этого похищения и взять на себя ответственность за него, поскольку планы спецоперации уже давно разработаны, так как возвращение Януковича неоднократно обсуждалось руководством сил специального назначения Украины. Ягун убежден, что украинский спецназ работает "не хуже, чем в том же Израиле или в США" и мог бы провести такую спецоперацию. При этом, конечно, имеется вероятность провала, отметил он, но шанс успешного исхода достаточно высок. Но экс-генерал СБУ признал, что Киев на это не пойдет, поскольку Порошенко "не хватит решительности".
Предложения о похищении Януковича с территории России на Украине звучат не впервые. В августе прошлого года с предложением воспользоваться "израильским опытом" выступил прокурор Руслан Кравченко, ранее занимавшийся делом экс-президента. По его словам Украине необходимо создать подразделение типа израильского "Моссада", которое бы выкрало Януковича из России.
24 января Оболонский суд Киева признал Януковича виновным по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно, так как Янукович с 2014 года находится в России и в суд, конечно же, не явился.
По словам бывшего замглавы СБУ, украинский спецназ может похитить с территории России экс-президента Януковича, но для этого власти Украины должны просчитать все риски этого похищения и взять на себя ответственность за него, поскольку планы спецоперации уже давно разработаны, так как возвращение Януковича неоднократно обсуждалось руководством сил специального назначения Украины. Ягун убежден, что украинский спецназ работает "не хуже, чем в том же Израиле или в США" и мог бы провести такую спецоперацию. При этом, конечно, имеется вероятность провала, отметил он, но шанс успешного исхода достаточно высок. Но экс-генерал СБУ признал, что Киев на это не пойдет, поскольку Порошенко "не хватит решительности".
Предложения о похищении Януковича с территории России на Украине звучат не впервые. В августе прошлого года с предложением воспользоваться "израильским опытом" выступил прокурор Руслан Кравченко, ранее занимавшийся делом экс-президента. По его словам Украине необходимо создать подразделение типа израильского "Моссада", которое бы выкрало Януковича из России.
24 января Оболонский суд Киева признал Януковича виновным по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно, так как Янукович с 2014 года находится в России и в суд, конечно же, не явился.
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