Можно, если осторожно. Европа осваивает новый вид дружбы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается давить на Россию и Китай по требованию США и намерен выстраивать нейтральную внешнюю политику, о чем, по информации издания Wall Street Journal, он объявил на днях американским дипломатам.
По данным WSJ, резкая формулировка Орбана стала следствием его недавней встречи с послом США в Будапеште, в ходе которой тот потребовал от главы кабинета министров поучаствовать в «уменьшении влияния Москвы и Пекина в Европе», а также увеличить поддержку Украины в противостоянии с Россией.
Виктор Орбан, как сообщается, предложения отверг, заявив при этом, что его страна ценит НАТО и готова посылать свои силы туда, где размещаются ее дополнительные контингенты (например, в Прибалтику). При этом премьер-министр отметил, что рассчитывает вести бизнес с российской стороной, участвовать в передовых европейских проектах Китая и, более того, планирует сделать Венгрию «нейтральной, как Австрия».
Комментируя достаточно смелое заявление венгерского политика, можно сказать, что в своем стремлении уйти из под назойливой опеки США он воспользовался тем оружием, без которого в тех же Штатах немыслима ни одна внешнеполитическая дискуссия, а именно лицемерием. Ведь упрекнуть Орбана в отсутствии атлантической солидарности никак нельзя: венгерские военнослужащие действительно несут службу в Прибалтике, которая, согласно утверждениям западных СМИ, является одним из самых опасных регионов мира, так как именно туда собирается нанести свой следующий удар «кровавый российский режим». О том же, что тайные планы Кремля по вероломному захвату бедных республик с развалившейся промышленностью и патовой демографической ситуацией – не более чем очередная страшилка, призванная оправдать возросшие расходы членов альянса на оборону, сообщать вряд ли кто-то будет. А потому – честь и хвала стойким солдатам Венгрии, пришедшим на помощь своим прибалтийским товарищам в столь трудное время.
Интересно, что на позицию Виктора Орбана не оказали влияние даже так называемые «плюшки», подкинутые не так давно из-за океана. Тот же WSJ, не скрывая разочарования, пишет, что в конце прошлого года посол в Венгрии Дэвид Корнштейн заявил об отсутствии «проблем с венгерской демократией», а Государственный департамент США и вовсе «отменил грант на создание независимых медиа в Венгрии, где все ведущие СМИ принадлежат союзникам Орбана». Вот и получается, что Вашингтон искренне, со всей душой, оповестил венгерские власти, что пока не планирует осуществлять «цветную революцию» в стране, а те, в свою очередь, взяли и в эту открытую душу плюнули. Нехорошо.
И все-таки данная ситуация интересна не столько позицией Будапешта, сколько оценкой того, как его позиция отражает коллективный настрой все Европы, а особенно ЕС, в отношении американского куратора. Ведь, с одной стороны, Брюссель решительно борется с пресловутыми российскими фейками и троллями и готовится героически отстаивать уже упомянутые страны Балтии и Польшу от «агрессии России». С другой – та же Венгрия неожиданно наращивает свой золотой запас, словно усомнившись в силе доллара, а ведущие европейские компании продолжают финансирование «Северного потока-2», совершенно не боясь, по всей видимости, энергетической кабалы.
Получается, нынешняя Европа в унисон с Будапештом начинает медленно, но верно действовать в том же жанре политического лицемерия, согласно которому она вроде как преданный и покладистый союзник США, однако план побега все-таки готовит.
По данным WSJ, резкая формулировка Орбана стала следствием его недавней встречи с послом США в Будапеште, в ходе которой тот потребовал от главы кабинета министров поучаствовать в «уменьшении влияния Москвы и Пекина в Европе», а также увеличить поддержку Украины в противостоянии с Россией.
Виктор Орбан, как сообщается, предложения отверг, заявив при этом, что его страна ценит НАТО и готова посылать свои силы туда, где размещаются ее дополнительные контингенты (например, в Прибалтику). При этом премьер-министр отметил, что рассчитывает вести бизнес с российской стороной, участвовать в передовых европейских проектах Китая и, более того, планирует сделать Венгрию «нейтральной, как Австрия».
Комментируя достаточно смелое заявление венгерского политика, можно сказать, что в своем стремлении уйти из под назойливой опеки США он воспользовался тем оружием, без которого в тех же Штатах немыслима ни одна внешнеполитическая дискуссия, а именно лицемерием. Ведь упрекнуть Орбана в отсутствии атлантической солидарности никак нельзя: венгерские военнослужащие действительно несут службу в Прибалтике, которая, согласно утверждениям западных СМИ, является одним из самых опасных регионов мира, так как именно туда собирается нанести свой следующий удар «кровавый российский режим». О том же, что тайные планы Кремля по вероломному захвату бедных республик с развалившейся промышленностью и патовой демографической ситуацией – не более чем очередная страшилка, призванная оправдать возросшие расходы членов альянса на оборону, сообщать вряд ли кто-то будет. А потому – честь и хвала стойким солдатам Венгрии, пришедшим на помощь своим прибалтийским товарищам в столь трудное время.
Интересно, что на позицию Виктора Орбана не оказали влияние даже так называемые «плюшки», подкинутые не так давно из-за океана. Тот же WSJ, не скрывая разочарования, пишет, что в конце прошлого года посол в Венгрии Дэвид Корнштейн заявил об отсутствии «проблем с венгерской демократией», а Государственный департамент США и вовсе «отменил грант на создание независимых медиа в Венгрии, где все ведущие СМИ принадлежат союзникам Орбана». Вот и получается, что Вашингтон искренне, со всей душой, оповестил венгерские власти, что пока не планирует осуществлять «цветную революцию» в стране, а те, в свою очередь, взяли и в эту открытую душу плюнули. Нехорошо.
И все-таки данная ситуация интересна не столько позицией Будапешта, сколько оценкой того, как его позиция отражает коллективный настрой все Европы, а особенно ЕС, в отношении американского куратора. Ведь, с одной стороны, Брюссель решительно борется с пресловутыми российскими фейками и троллями и готовится героически отстаивать уже упомянутые страны Балтии и Польшу от «агрессии России». С другой – та же Венгрия неожиданно наращивает свой золотой запас, словно усомнившись в силе доллара, а ведущие европейские компании продолжают финансирование «Северного потока-2», совершенно не боясь, по всей видимости, энергетической кабалы.
Получается, нынешняя Европа в унисон с Будапештом начинает медленно, но верно действовать в том же жанре политического лицемерия, согласно которому она вроде как преданный и покладистый союзник США, однако план побега все-таки готовит.
- Автор:
- Андрей Орлов
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