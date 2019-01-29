В США объяснили, почему их траты на армию не являются "особенно большими"
Соединенные Штаты тратят вынуждены трать на нужды Министерства обороны значительные средства, по сравнению с другими странами, потому что у американского военного бюджета есть "определенные особенности", пишет RT со ссылкой на Washington Post.
По словам обозревателя The Washington Post Роберта Сэмюэльсона, сравнивать американский военный бюджет с российским и китайским "не корректно", поскольку "реальные бюджеты" этих стран не обязательно соответствуют заявленным. Кроме того, США со времени окончания Второй мировой войны обеспечивают стабильность в Европе, Азии, Ближнем Востоке, а у Китая и России таких целей нет, поэтому их затраты намного меньше.
Еще одной причиной "удорожания" военного бюджета США является то, что американские солдаты "стоят дороже". В отличии от России и Китая, где имеется воинская повинность, американская армия - добровольная и чтобы привлечь в нее солдат, необходимо платить им высокую зарплату.
Еще одной причиной, убеждающих иностранцев в огромных тратах США на оборону является, по убеждению Сэмюэльсона, метод подсчета расходов. В рейтингах военных бюджетов США традиционно занимают первое место, так как их траты равны тратам восьми следующих за ними стран. Но это не верно, заявляет обозреватель, поскольку составители рейтинга просто переводили свои затраты в доллары и сравнивали. А считать необходимо по паритету покупательской способности, например, что истребители с одинаковыми характеристиками в разных странах будут стоить одинаково. В этом случае сумма затрат восьми стран возрастет вдвое, а расходы Китая надо будет считать не 226 млрд долларов, а 376. Россия - вместо 70 млрд. долларов тратит на оборону 176 млрд.
Таким образом, считает Самюэльсон, если все пересчитать правильно, то Соединенные Штаты тратят на оборону, конечно, побольше других стран, но не во много раз.
По словам обозревателя The Washington Post Роберта Сэмюэльсона, сравнивать американский военный бюджет с российским и китайским "не корректно", поскольку "реальные бюджеты" этих стран не обязательно соответствуют заявленным. Кроме того, США со времени окончания Второй мировой войны обеспечивают стабильность в Европе, Азии, Ближнем Востоке, а у Китая и России таких целей нет, поэтому их затраты намного меньше.
Еще одной причиной "удорожания" военного бюджета США является то, что американские солдаты "стоят дороже". В отличии от России и Китая, где имеется воинская повинность, американская армия - добровольная и чтобы привлечь в нее солдат, необходимо платить им высокую зарплату.
Еще одной причиной, убеждающих иностранцев в огромных тратах США на оборону является, по убеждению Сэмюэльсона, метод подсчета расходов. В рейтингах военных бюджетов США традиционно занимают первое место, так как их траты равны тратам восьми следующих за ними стран. Но это не верно, заявляет обозреватель, поскольку составители рейтинга просто переводили свои затраты в доллары и сравнивали. А считать необходимо по паритету покупательской способности, например, что истребители с одинаковыми характеристиками в разных странах будут стоить одинаково. В этом случае сумма затрат восьми стран возрастет вдвое, а расходы Китая надо будет считать не 226 млрд долларов, а 376. Россия - вместо 70 млрд. долларов тратит на оборону 176 млрд.
Таким образом, считает Самюэльсон, если все пересчитать правильно, то Соединенные Штаты тратят на оборону, конечно, побольше других стран, но не во много раз.
- Использованы фотографии:
- http://tpr.org/
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