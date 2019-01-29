Госдеп: нарушения Москвой ДРСМД дали старт гонке вооружений
Гонка вооружений с Россией де-факто уже идет, и виновата в этом именно Москва, передает Интерфакс заявление заместителя госсекретаря США Андреа Томпсон.
Данное заявление Томпсон сделала, комментируя ситуация вокруг Договора о РСМД.
По ее словам, Россия явно нарушает договор, в то время как США «соблюдает это соглашение и выполняет все взятые на себя обязательства».
При этом чиновница отметила, что показ российским военным ведомством ракеты 9М729 на брифинге 23 января является профанацией.
Томпсон заявила также, что база ПРО в Румынии не нарушает положения ДРСМД.
В заключение она вновь напомнила, что если Россия до 2 февраля не вернется к соблюдению соглашения, то американские власти запустят процесс выхода из ДРСМД.
Напомним, в декабре прошлого года госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум Москве с требованием в течение двух месяцев уничтожить либо модифицировать ракету 9М729 и вернуться к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Иначе США, по его словам, «приостановят свое участие» в этом соглашении.
Данное заявление Томпсон сделала, комментируя ситуация вокруг Договора о РСМД.
Россия уже поставила на вооружение ракетные системы 9М729, так что гонка уже началась,сказала она.
По ее словам, Россия явно нарушает договор, в то время как США «соблюдает это соглашение и выполняет все взятые на себя обязательства».
При этом чиновница отметила, что показ российским военным ведомством ракеты 9М729 на брифинге 23 января является профанацией.
Это просто смешно. Любой профессионал подтвердит, что показ боевой системы в статике не может быть доказательством того, что ракета имеет дальность полета, соответствующую договору,добавила она.
Томпсон заявила также, что база ПРО в Румынии не нарушает положения ДРСМД.
Москва не права, продолжая поднимать этот вопрос. США неоднократно представляли ей факты и исчерпывающую информацию, подтверждающую это (что установка ПРО в Румынии не нарушает ДРСМД),сказала заместитель госсекретаря.
В заключение она вновь напомнила, что если Россия до 2 февраля не вернется к соблюдению соглашения, то американские власти запустят процесс выхода из ДРСМД.
Напомним, в декабре прошлого года госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум Москве с требованием в течение двух месяцев уничтожить либо модифицировать ракету 9М729 и вернуться к выполнению обязательств, взятых на себя в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Иначе США, по его словам, «приостановят свое участие» в этом соглашении.
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