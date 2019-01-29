Госдеп: нарушения Москвой ДРСМД дали старт гонке вооружений

Россия уже поставила на вооружение ракетные системы 9М729, так что гонка уже началась,

Это просто смешно. Любой профессионал подтвердит, что показ боевой системы в статике не может быть доказательством того, что ракета имеет дальность полета, соответствующую договору,

Москва не права, продолжая поднимать этот вопрос. США неоднократно представляли ей факты и исчерпывающую информацию, подтверждающую это (что установка ПРО в Румынии не нарушает ДРСМД),