Пушилин отстроит аэропорт, а Пасечник построит государство. Эх, заживём!

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Будут ли ДНР и ЛНР в составе России, станут ли самостоятельными государствами, зависнут ли в непризнанном статусе на десятилетия? В любом случае республикам необходимо сконцентрироваться на формировании дееспособного правительства, способного выполнять поставленные перед ним задачи и работать всерьез. Сегодня, к сожалению, люди, управляющие республиками, часто напоминают детей, играющих во взрослые игры.На выходных встречал гостей с «большой земли» на пограничном пункте Изварино. Когда гости вынырнули из уютного здания российской таможни на нашу сторону, они испытали самый настоящий культурный шок. Одинокий киоск на продуваемой всеми степными ветрами высоте, в котором сидит суровый республиканский пограничник, длинная очередь веселых людей с баулами, страшный туалет и какой-то бешеный араб за рулем гнилой маршрутки, который повез нас на автовокзал Краснодона. Судя по настороженным лицам россиян, после негостеприимной приграничной зоны они готовились к серьезным испытаниям. Долго и сосредоточенно они пытались понять минималистичный билборд, на котором глава ЛНР Пасечник угрожал населению «полноценным государством».В гостеприимном и опрятном Луганске их отпустило, но ненадолго. На следующий день, когда мы ехали в Донецк через практически полностью уничтоженное Никишино, а потом через унылый Шахтерск, гости с «большой земли» так опечалились, что красоты и благоустройство Донецка не произвели на них ровно никакого впечатления.Вероятно, именно так и должны выглядеть экскурсии по Новороссии – за последние годы власти ЛНР и ДНР создали достаточно эффективную дымовую завесу, благодаря которой россияне, а тем более иностранные гости видят вполне преуспевающие гордые маленькие республики, доверху набитые отважными героями и компетентными «народными избранниками». При этом нереальная нищета околиц и убожество местных управленцев старательно скрываются за лоском столиц республик и наиболее презентабельных персон: Басурина, Дейнего, Морозовой, Кобцевой и немногих других.Надо признать, обновленный состав Народного совета что в ЛНР, что в ДНР после выборов 2018 года выглядит значительно лучше. Проведена некоторая работа по очистке рядов в министерствах и управлениях. Однако в органах власти все еще немало фриков, которые не только успешно проваливают, портят и разворовывают все, до чего могут дотянуться, но и подрывают веру в осмысленность происходящего у населения и сторонников Новороссии в РФ. Впрочем, всего за несколько лет ЛДНР прошли большой путь и избавились от сотен наиболее одиозных персоналий, так что есть надежда, что уцелевшие в обозримом будущем последуют за своими собратьями по разуму.Тем не менее, проблема компетентности большинства народных избранников и должностных лиц в Новороссии остается крайне актуальной – за пустословием «лидеров» республик отчетливо проступает управленческий кризис. С одной стороны, мы дошли до того, что уже не можем свободно «казнить» местных чиновников, потому что, если посадим имеющихся, заменить их будет просто некем. Даже многократно проворовавшегося мэра Горловки Приходько терпят, несмотря на все его художества, просто по той причине, что поставить на его место некого (управлять прифронтовым городом особо никто и не рвется).С другой стороны, большинство людей, управляющих периферийными городами и поселками, просто не обладают достаточным опытом или знаниями, чтобы эффективно управлять чем-либо, крупнее продуктового магазина. На фоне постоянно меняющегося законодательства и постепенно нарастающей борьбы с коррупцией они просто парализованы страхом ответственности и наотрез отказываются от любой инициативы. В итоге получается, что одни умеют и могут, но часто занимаются обделыванием темных делишек, а вторые честны, но сами по себе ничего не умеют и всего боятся.То есть прежде чем говорить о «полноценном государстве», как это сделал недавно глава ЛНР Леонид Пасечник, неплохо бы просто для самих себя ответить на вопрос: где нам взять людей, чтобы расставить их на местах и как навести порядок за пределами Донецка и Луганска?Вероятно, чтобы ответить на этот вопрос, Леониду Пасечнику, как и Денису Пушилину, в первую очередь стоило бы оторваться от столичной жизни и объективов камер и начать обстоятельно колесить по вверенным им городам и весям, чтобы хоть немного разобраться в том, что происходит на периферии республик. Кстати, несмотря на колоссальные хищения, одним из неоспоримых достоинств Колывана (так жители ЛНР называли Игоря Плотницкого) являлась его любовь к частым поездкам по республике. Побочным эффектом поездок было поддержание в хорошем состоянии дорог даже в самых отдаленных населенных пунктах. Сейчас это наследие, увы, утрачено.Ну и, разумеется, надо гнать «в поле» депутатов Народного совета, министров и глав управлений, чтобы они осознавали, что за пределами бульвара Пушкина и ул. Артема тоже есть какая-то жизнь. В идеале чтобы ездили на передовую: им полезно будет подумать о вечном, да и населению приятно… Хорошо бы отправлять «передовых» специалистов и законодателей на места, чтобы они там объясняли чиновникам, как следует понимать их законы и что с этим всем делать. А то попытка задать тот или иной вопрос специалистам горсовета практически любого маленького городка вызывает у них панику и попытки самоубиться…Но самое главное – нужно срочно организовать какие-то добровольно-принудительные курсы повышения квалификации и тренинги для всех руководящих должностей, чиновников, представителей общественных организаций и молодежных движений. Тренеров, лекторов и профессионалов выписать из России. Впоследствии это поможет наладить связи с профильными кругами в РФ и проводить совместные мероприятия и конференции в онлайн- и офлайн-режиме. Еще важнее придумать, как добиться результата. Чтобы тренинги и семинары не превратились в повод для коллективного блуда и пьянки, а принесли вполне конкретные и ощутимые благотворные последствия.В общем, болтать — не мешки ворочать. С нынешними кадрами шансов у Леонида Пасечника построить «полноценное государство» приблизительно столько же, сколько у Пушилина «отстроить донецкий аэропорт».Даже для того чтобы эффективно (и безопасно для самого себя) заниматься распределением российских дотаций, не говоря уже о более сложных и ответственных функциях, республикам нужны вменяемые чиновники, завезти которых конвоями белых КамАЗов Россия отказывается. Чем дольше будет продолжаться перемирие, тем больше будет претензий к людям, которые занимаются освоением бюджетов, а это значит, что грамотный и ответственный чиновник превращается для республик в ресурс, чуть менее ценный, чем сами дотации.А это значит, что властям в ЛНР и ДНР пора бы уже прекратить заниматься культивированием кабинетных уродцев, отложить в сторону свои нелепые забавы и заняться вплотную производством специалистов, которые смогут обеспечить нормальное функционирование республик. В противном случае им предстоит отправиться вслед за Плотницким и Тимофеевым, а в худшем случае – встретиться с неуловимым украинским ДРГ.