США провели серию тайных переговоров с афганскими джихадистами
Ряд афганских и европейских СМИ сообщает, что президент Афганистана Ашраф Гани в своём видеообращении, переданном по афганскому национальному телевидению, призвал движение «Талибан» (* запрещённое в РФ) начать прямые переговоры с официальным правительством страны.
Согласно заявлению президента Афганистана, «участники движения «Талибан»* должны понять, что у них есть только один выход – или они могут встать на сторону афганского народа, или продолжать оставаться инструментом в политических играх других государств, продолжая проливать кровь афганских граждан». «Ключ к миру в наше стране находится в Кабуле, и нигде в другом месте...».
Ранее сообщалось "о прогрессе в процессе мирного урегулирования", который наметился благодаря ряду тайных встреч на территории Катара между американскими представителям и лидерами «талибов». По некоторым данным, представители США якобы поддержали идею движения исламских религиозных экстремистов о полном выводе иностранных контингентов блока НАТО (включая американский) из Афганистана. Звучит с изрядной долей фантастики.
Так или иначе, в итоге специальным посланником США в Афганистане Джеймсом Доббинсом было заявлено о "достижении принципиального согласия на мирные переговоры со стороны движения "Талибан"* с афганским правительством в принципе".
Однако отношения между официальным афганским правительством и «талибами» находятся в состоянии крайнего антагонизма. В частности, в ходе локальных боестолкновений, периодических происходящих в различных районах Афганистана, уже много лет стороны даже не берут пленных (кроме добровольных дезертиров, переходящих задолго до начала того или иного боя), и попавших к ним в руки противников обе стороны жестоко казнят.
И те же «талибы» (по крайней мере, до последнего времени) заявляли и заявляют о том, что не будут «вести переговоры с кабульской властью, этими продажными американскими марионетками».
При этом лидеры афганского экстремистского движения заявляют, что отказываются также вести какие-либо переговоры о мирном урегулировании до вывода иностранных войск с территории страны, или, как минимум, когда этот процесс будет начат, а итоговая дата вывода войск НАТО будет точно согласована.
Согласно ранее озвученным предположениям американской стороны, принципиально можно говорить о выводе иностранных войск из Афганистана, но данный процесс займёт не менее полутора-двух лет.
Согласно заявлению президента Афганистана, «участники движения «Талибан»* должны понять, что у них есть только один выход – или они могут встать на сторону афганского народа, или продолжать оставаться инструментом в политических играх других государств, продолжая проливать кровь афганских граждан». «Ключ к миру в наше стране находится в Кабуле, и нигде в другом месте...».
Ранее сообщалось "о прогрессе в процессе мирного урегулирования", который наметился благодаря ряду тайных встреч на территории Катара между американскими представителям и лидерами «талибов». По некоторым данным, представители США якобы поддержали идею движения исламских религиозных экстремистов о полном выводе иностранных контингентов блока НАТО (включая американский) из Афганистана. Звучит с изрядной долей фантастики.
Президент Афганистана обращается к нации и призывает "талибов" к мирным переговорам
Так или иначе, в итоге специальным посланником США в Афганистане Джеймсом Доббинсом было заявлено о "достижении принципиального согласия на мирные переговоры со стороны движения "Талибан"* с афганским правительством в принципе".
Однако отношения между официальным афганским правительством и «талибами» находятся в состоянии крайнего антагонизма. В частности, в ходе локальных боестолкновений, периодических происходящих в различных районах Афганистана, уже много лет стороны даже не берут пленных (кроме добровольных дезертиров, переходящих задолго до начала того или иного боя), и попавших к ним в руки противников обе стороны жестоко казнят.
И те же «талибы» (по крайней мере, до последнего времени) заявляли и заявляют о том, что не будут «вести переговоры с кабульской властью, этими продажными американскими марионетками».
При этом лидеры афганского экстремистского движения заявляют, что отказываются также вести какие-либо переговоры о мирном урегулировании до вывода иностранных войск с территории страны, или, как минимум, когда этот процесс будет начат, а итоговая дата вывода войск НАТО будет точно согласована.
Согласно ранее озвученным предположениям американской стороны, принципиально можно говорить о выводе иностранных войск из Афганистана, но данный процесс займёт не менее полутора-двух лет.
- Использованы фотографии:
- "Афганское национальное телевидение"
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