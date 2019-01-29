В Саратове задержан палестинец, работавший на иностранную разведку

С 2016 года Эль Ахмед по заданию сотрудника одной из иностранных спецслужб осуществлял сбор и передачу информации об общественно-политической ситуации в Саратовской области, а также мусульманской умме (общине) России,

Выходец из Палестины Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмед, являющийся гражданином России, состоял на связи у иностранной разведки и с 2016 года передавал ей информацию о мусульманской умме России и общественно-политической ситуации в Саратовской области, передает РИА Новости сообщение регионального управления ФСБ.По данным пресс-службы, уроженец Палестины Эль Ахмед в 2011 году получил российское гражданство и имеет постоянное место жительство в Саратове. Около трех лет назад он вступил в контакт со спецслужбой иностранного государства (какого именно, не уточняется).говорится в релизе ФСБ.В управлении отметили, что переданные сведения не являются государственной тайной, однако дальнейшее сотрудничество с иностранной разведкой создавало предпосылки к нанесению ущерба национальной безопасности России.В этой связи Ахмед получил предупреждение от регионального управления ФСБ о недопустимости дальнейших действий, могущих привести к совершению преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена», добавили в пресс-службе.