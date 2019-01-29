У Индонезии возникли проблемы с оплатой за российские Су-35

Индонезия, скорей всего, в этом году не получит российские истребители Су-35 и причиной этого отнюдь не американские санкции, заявил министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду на слушаниях в парламенте страны, сообщает блог bmpd со ссылкой на индонезийскую газету "Kompas".По словам индонезийского министра обороны, в закупке российских истребителей участвуют три министерства: обороны, торговли и финансов. Согласно заключенному контракту, 50% оплаты за Су-35 должно производиться встречными поставками в Россию индонезийских товаров, однако министерства финансов и торговли до сих пор не согласовали необходимую номенклатуру товаров, тем самым срывая вступление контракта в силу.Ранее сообщалось, что начало поставок российских самолетов Су-35 начнется через 12 месяцев после вступления контракта в силу. В Джакарте рассчитывали, что соглашение, подписанное в феврале 2018 года, вступит в силу в августе 2018, а первые два самолета поступят в ВВС страны уже в феврале этого года. Однако ввиду того, что платежи за самолеты от Индонезии до сих пор не поступили, то и контракт в силу не вступил, а это делает маловероятным получение российских самолетов ВВС страны в этом году.При этом в Минобороны Индонезии отметили, что в данном случае в отсутствии платежей за контракт нельзя обвинить санкции США, поскольку этот контракт не подпадал под ограничения Вашингтона.Контракт на приобретение Индонезией 11 истребителей Су-35 был подписан 14 февраля 2018 года. Стоимость контракта составляет 1,14 млрд долл, из которых 50% покрывается встречными поставками индонезийских товаров, которые фактически должны были не доставляться в Россию, а реализовываться на международном рынке.