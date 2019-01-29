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Глава МИД РФ прокомментировал "записку Болтона" о тысячах солдат в Колумбии

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Осуществят ли США вооружённое вторжение в Венесуэлу?

Да, осуществят - 17 (21.79%)
21.79%
Нет, они на это не решатся - 10 (12.82%)
12.82%
Могут довести госпереворот до конца чужими руками - 48 (61.54%)
61.54%
Другой вариант в комментариях - 3 (3.85%)
3.85%
Глава МИД России прокомментировал информацию, озвученную в СМИ о записи в блокноте советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Напомним, что в сети появился снимок блокнотного листка, на котором было написано о вводе в Колумбию 5 тысяч (американских) военнослужащих.

Глава МИД РФ прокомментировал "записку Болтона" о тысячах солдат в Колумбии



Сергей Лавров отметил, что эта фраза «наводит на многие мысли».

Глава внешнеполитического ведомства России:
… тем более, учитывая, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для интервенции под предлогом тяжёлой гуманитарной ситуации звучат в открытую в Соединенных Штатах и в ряде других стран.


На этом фоне президент Венесуэлы продолжил совершать посещение частей и соединений вооружённых сил страны. Кроме того, Николас Мадуро лично участвует в военных маневрах, проходящих в эти, непростые для Венесуэлы, дни. Его главная задача - заручиться полной поддержкой военных, а также представителей других силовых структур.

Фактически именно Венесуэла сегодня становится горячей точкой номер один на карте мира. Все ждут того, по какому же сценарию ситуация будет развиваться в дальнейшем, если США всё-таки решатся на интервенцию с той целью, чтобы привести к президентству «на переходный период» своего ставленника Хуана Гуаидо.

Предлагаем нашим читателям поделиться мнением при ответе на вопрос: Осуществят ли американские войска вторжение в Венесуэлу?
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/USarmy
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