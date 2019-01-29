Глава МИД РФ прокомментировал "записку Болтона" о тысячах солдат в Колумбии

… тем более, учитывая, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для интервенции под предлогом тяжёлой гуманитарной ситуации звучат в открытую в Соединенных Штатах и в ряде других стран.

Глава МИД России прокомментировал информацию, озвученную в СМИ о записи в блокноте советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Напомним, что в сети появился снимок блокнотного листка, на котором было написано о вводе в Колумбию 5 тысяч (американских) военнослужащих.Сергей Лавров отметил, что эта фраза «наводит на многие мысли».Глава внешнеполитического ведомства России:На этом фоне президент Венесуэлы продолжил совершать посещение частей и соединений вооружённых сил страны. Кроме того, Николас Мадуро лично участвует в военных маневрах, проходящих в эти, непростые для Венесуэлы, дни. Его главная задача - заручиться полной поддержкой военных, а также представителей других силовых структур.Фактически именно Венесуэла сегодня становится горячей точкой номер один на карте мира. Все ждут того, по какому же сценарию ситуация будет развиваться в дальнейшем, если США всё-таки решатся на интервенцию с той целью, чтобы привести к президентству «на переходный период» своего ставленника Хуана Гуаидо.Предлагаем нашим читателям поделиться мнением при ответе на вопрос: