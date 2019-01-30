Американский премьер-министр для Латвии
На протяжении почти четырёх месяцев Латвия фактически не имела правительства. В прямом смысле этого слова. Складывалось впечатление, что латыши у власти окончательно обленились и устали изображать наличие даже формального государственного устройства и суверенитета. И в самом деле, ну зачем стране с такими дружескими, можно сказать, интимными отношениями с американскими хозяевами своё собственное правительство? Посольства США вполне хватает и для внутренней, и для внешней политики прибалтийского лимитрофа. Правда, начало 2019-го года граждане Латвии встретили даже без сформированного бюджета, но и это, казалось, не волновало европейскую страну.
И вот, откуда ни возьмись, на латвийском политическом небосклоне в виде безальтернативного кандидата на пост премьер-министра появился Кришьянис Кариньш. Не то чтобы Кришьянис был уж совсем безвестной фигурой. С 2004 по 2006 годы этот гражданин занимал более чем неблагодарный пост министра экономики Латвии, но после растворился в прибалтийском политикуме. И вдруг, по сути, стал премьер-министром.
Кришьянис Кариньш
При этом стоит помнить, что его партия «Новое Единство» (слеплена из либеральных партий с националистическим душком) на выборах в сейм республики стала даже не третьей, а последней, едва набрав 6,6%. По мнению даже некоторых латвийских СМИ, «Новое Единство» — самая непопулярная партия во всей стране. А представители этой партии в Латвии так же любимы, как Плахотнюк в Молдавии. Какие такие ветры судьбы после 4 месяцев боя политических быков вознесли третьесортного политикана из третьесортной партии на высоты главы правительства?
И тут акулы пера принялись «копать» информацию на достаточно новое для столь высокого поста лицо. Быстро выяснилось, что Кришьянис Кариньш родился 13 декабря 1964 года в… США. В Уилмингтоне, штат Делавэр, в семье сбежавших в 1944 году вместе с немецкими оккупантами латышей. Учился будущий премьер-министр в колледже св. Джона и даже не помышлял возвращаться на родину предков. После колледжа оказался в престижном Пенсильванском университете, который неоднократно подозревался как кузница кадров для ЦРУ. В этом же университете получил степень доктора. После разрабатывал электронный словарь произношения на английском, немецком и арабском (!) языках и активно преподавал.
И вдруг в 1994 году тридцатилетнего Кришьяниса, всю сознательную жизнь изучавшего лингвистику, потянуло на землю предков. Словно таких пертурбаций гражданину было мало, так он ещё и область трудовой деятельности сменил. Внезапно Кариньш открыл в себе талант в пищевой промышленности. Основанная им компания «Lасu ledus» поставляет лёд, грили (а-ля сосисочная) и фаст-фуд (от гамбургеров до хот-догов и мексиканских лепёшек-тортилий).
Бизнес по-европейски от Кариньша
В 2000-х сосисочный король с образованием лингвиста почувствовал острую тягу к политике. А уже в 2002-м стал одним из основателей правой партии с националистическим подтекстом «Новое время». Получив, как новички в политикуме Латвии, почти четверть голосов избирателей, несмотря на заявления о необходимости перевести образование полностью на платную основу, к 2006 году «Новое время» набрало уже только 16% голосов. В итоге партия к 2011-му слилась в экстазе с двумя другими партиями, так и получилось «Единство». Но бывшие коллеги быстро перессорились и погрязли в коррупционных скандалах. И по старой доброй привычке, вместо того чтобы менять девочек, партийцы поменяли кровати, т.е. сделали партии лёгкий ребрендинг. Так появилось «Новое Единство» и, конечно, в его составе был оборотистый Кариньш.
Мало того что новый премьер-министр состоит в партии, откровенно презираемой большинством избирателей и коллег. Мало того что, даже перебравшись в Латвию, Кариньш надолго на месте не задержался – служба государева «заставила» его переехать в Брюссель в Европарламент и оставаться в уютной Европе вплоть до 2019 года. И даже не то беда, что парень с «любимой» родиной познакомился в более чем сознательном возрасте, уже будучи чистокровным американцем, и непосредственно в 13-й сейм Латвии не избирался.
Вопрос вызвало гражданство премьер-министра. Всё время нахождения в составе сейма и Европарламента Кариньш оставался гражданином… США. И глаза на подобный казус закрывали. В конце концов, «братья по разуму» из бывших советских республик давно подают завидный пример гибкого, как резиновый шланг, отношения к двойному гражданству, особенно если это гражданство западных стран. Не секрет, что министр здравоохранения Украины мадам Супрун – гражданка Канады, чем нарушает закон самой Украины. Не секрет и то, что чуть ли не половина парламента и правительства Молдавии давно достают из широких штанин… паспорт Румынии.
Однако латвийские товарищи от политологии и журналистики оказались недогадливы. Ведь премьер-министр из Штатов, казалось бы, в новинку. Поэтому, стесняясь собственного любопытства, журналисты робко спросили: «Не желает ли утверждённый в должности премьер-министр отказаться от американского гражданства?»
Вместо того чтобы утопить скользкий вопрос в реке патетичного популизма в стиле «нас приютили от кровавого режима большевиков», «это моя благодарность нашим демократическим братьям» и т.д., Кришьянис сразу выпалил, что даже не думал отказываться от гражданства США. Пока граждане старались прийти в себя, Кариньш заявил, что с рождения является гражданином двух государств (!). В переводе на русский язык это означает, что государственнические сентенции аборигенов Латвии самого Кариньша ни капли не волнуют.
Латышский СС. Возможно, кто-то из них — предки современных политиков Прибалтики
И удивляться здесь нечему. Просто если раньше хозяйские назначенцы пытались соблюсти формальный этикет, то после майдана, кровавого марша «арабской весны» и недавней прямой посадки в кресло президента Венесуэлы г-на Гуайдо по звонку из Вашингтона, весь этот налёт цивилизованности перестал быть необходимым. Теперь уж даже самому большому оптимисту понятно, что демократические воззрения туземцев никого не волнуют.
А для Латвии же гражданин, подобный Кариньшу, вообще не новость. Ныне историю забывают быстрее, чем она пишется. Как известно, после распада Союза Латвию сначала возглавил совсем ненадолго Анатолий Горбунов, а после него Гунтис Улманис. Но за обоими не только полз шлейф ВЛКСМ и КПСС, но и неслась волна обвинений в коррупции. К тому же Улманис приходился внучатым племянником Карлису Улманису – фактическому диктатору «свободной» Латвии с 1934 по 1940 годы.
Поэтому, устав от бывших коммунисто-комсомольцев, перерожденцев, нечистых на руку, западные товарищи прислали в Латвию проверенные годами кадры из состава бежавших вместе с нацистами семей коллаборационистов. Так на трон взошла Вайра Вике-Фрейберга. Родилась Вайра в 1937 году в Риге. Отец её умер, не увидев дочь. Зато матушка быстро выскочила замуж ещё раз, отчима звали Эдгар Херманович. В 1944-м году ввиду предполагаемого сотрудничества отчима с нацистским режимом вся семья бежала за границу. В итоге в первый раз девочка Вайра пошла в школу в лагере для «беженцев» недалеко от Любека.
После нескольких переездов из страны в страну семья Вайры оказалась в известной всем обители всех беглых нацистских пособников – в Канаде. Там Вайра получила высшее образование и вышла замуж за Иманта Фрейберга, тоже выходца из семьи, бежавшей вместе с нацистскими оккупантами от советских войск. Два одиночества нашли друг друга, и компания подобралась просто идеальная для воспитания будущих кадров «независимых» государств.
Вайра Вике-Фрейберга
Всё это время Вайра продолжала свою бурную деятельность в области психологии, получила степень доктора, преподавала, состояла членом различных ассоциаций и комитетов. Одновременно с этим она изучала латышские народные песни и прочую фольклористику, скорее на любительском уровне, но издавала свои изыскания на постоянной основе. При этом уже тогда, ещё до распада Союза, Вайра стала вползать в политику, находясь в составе различных комитетов при генерал-губернаторе Канады. Профессионального психолога смогли засунуть даже в комитет по вопросам безопасного хранения ядерных отходов!
И вдруг в 1997 году Вайра приезжает в Латвию, где её, видимо, как выдающегося исследователя латышского фольклора, уже в следующем же году назначают главой Института Латвии, отвечающего за формирование позитивного образа страны в мире. Верно, от большого ума латышские власти решили мир ещё и местными частушками замучить.
Уже в 1999 году этот фольклорный психолог становится президентом страны от созданной всего лишь за два года до этого националистической партии ТБ/ДННЛ (как водится в латышском политикуме, сейчас этой партии, конечно, не существует). При этом за президента голосовал не народ, а сейм, в котором у ТБ/ДННЛ не было и трети голосов. Вишенкой на торте этой политической профанации был тот факт, что за несколько часов до «выборов» Вайра была ещё гражданкой Канады, но к обеду успела избавиться от неудобной бумажки. На следующих выборах кандидатура Вайры на пост президента вообще была безальтернативной.
Политика западной ставленницы полностью оправдала надежды США. Она отличалась оголтелой русофобией. Кстати, именно Вайра посеяла семена паранойи по поводу военного вторжения России. В общем, если бы не пол Вайры и Кариньша, то первая была даже не предшественником, а оригинальной версией, а Кариньш уже в свою очередь стал клоном.
В итоге политика и сама государственность на территории бывших союзных республик напоминает американские горки с 90-х годов. Вечно по одной и той же колее, все постоянно орут и кого-то периодически тошнит.
И вот, откуда ни возьмись, на латвийском политическом небосклоне в виде безальтернативного кандидата на пост премьер-министра появился Кришьянис Кариньш. Не то чтобы Кришьянис был уж совсем безвестной фигурой. С 2004 по 2006 годы этот гражданин занимал более чем неблагодарный пост министра экономики Латвии, но после растворился в прибалтийском политикуме. И вдруг, по сути, стал премьер-министром.
Кришьянис Кариньш
При этом стоит помнить, что его партия «Новое Единство» (слеплена из либеральных партий с националистическим душком) на выборах в сейм республики стала даже не третьей, а последней, едва набрав 6,6%. По мнению даже некоторых латвийских СМИ, «Новое Единство» — самая непопулярная партия во всей стране. А представители этой партии в Латвии так же любимы, как Плахотнюк в Молдавии. Какие такие ветры судьбы после 4 месяцев боя политических быков вознесли третьесортного политикана из третьесортной партии на высоты главы правительства?
И тут акулы пера принялись «копать» информацию на достаточно новое для столь высокого поста лицо. Быстро выяснилось, что Кришьянис Кариньш родился 13 декабря 1964 года в… США. В Уилмингтоне, штат Делавэр, в семье сбежавших в 1944 году вместе с немецкими оккупантами латышей. Учился будущий премьер-министр в колледже св. Джона и даже не помышлял возвращаться на родину предков. После колледжа оказался в престижном Пенсильванском университете, который неоднократно подозревался как кузница кадров для ЦРУ. В этом же университете получил степень доктора. После разрабатывал электронный словарь произношения на английском, немецком и арабском (!) языках и активно преподавал.
И вдруг в 1994 году тридцатилетнего Кришьяниса, всю сознательную жизнь изучавшего лингвистику, потянуло на землю предков. Словно таких пертурбаций гражданину было мало, так он ещё и область трудовой деятельности сменил. Внезапно Кариньш открыл в себе талант в пищевой промышленности. Основанная им компания «Lасu ledus» поставляет лёд, грили (а-ля сосисочная) и фаст-фуд (от гамбургеров до хот-догов и мексиканских лепёшек-тортилий).
Бизнес по-европейски от Кариньша
В 2000-х сосисочный король с образованием лингвиста почувствовал острую тягу к политике. А уже в 2002-м стал одним из основателей правой партии с националистическим подтекстом «Новое время». Получив, как новички в политикуме Латвии, почти четверть голосов избирателей, несмотря на заявления о необходимости перевести образование полностью на платную основу, к 2006 году «Новое время» набрало уже только 16% голосов. В итоге партия к 2011-му слилась в экстазе с двумя другими партиями, так и получилось «Единство». Но бывшие коллеги быстро перессорились и погрязли в коррупционных скандалах. И по старой доброй привычке, вместо того чтобы менять девочек, партийцы поменяли кровати, т.е. сделали партии лёгкий ребрендинг. Так появилось «Новое Единство» и, конечно, в его составе был оборотистый Кариньш.
Мало того что новый премьер-министр состоит в партии, откровенно презираемой большинством избирателей и коллег. Мало того что, даже перебравшись в Латвию, Кариньш надолго на месте не задержался – служба государева «заставила» его переехать в Брюссель в Европарламент и оставаться в уютной Европе вплоть до 2019 года. И даже не то беда, что парень с «любимой» родиной познакомился в более чем сознательном возрасте, уже будучи чистокровным американцем, и непосредственно в 13-й сейм Латвии не избирался.
Вопрос вызвало гражданство премьер-министра. Всё время нахождения в составе сейма и Европарламента Кариньш оставался гражданином… США. И глаза на подобный казус закрывали. В конце концов, «братья по разуму» из бывших советских республик давно подают завидный пример гибкого, как резиновый шланг, отношения к двойному гражданству, особенно если это гражданство западных стран. Не секрет, что министр здравоохранения Украины мадам Супрун – гражданка Канады, чем нарушает закон самой Украины. Не секрет и то, что чуть ли не половина парламента и правительства Молдавии давно достают из широких штанин… паспорт Румынии.
Однако латвийские товарищи от политологии и журналистики оказались недогадливы. Ведь премьер-министр из Штатов, казалось бы, в новинку. Поэтому, стесняясь собственного любопытства, журналисты робко спросили: «Не желает ли утверждённый в должности премьер-министр отказаться от американского гражданства?»
Вместо того чтобы утопить скользкий вопрос в реке патетичного популизма в стиле «нас приютили от кровавого режима большевиков», «это моя благодарность нашим демократическим братьям» и т.д., Кришьянис сразу выпалил, что даже не думал отказываться от гражданства США. Пока граждане старались прийти в себя, Кариньш заявил, что с рождения является гражданином двух государств (!). В переводе на русский язык это означает, что государственнические сентенции аборигенов Латвии самого Кариньша ни капли не волнуют.
Латышский СС. Возможно, кто-то из них — предки современных политиков Прибалтики
И удивляться здесь нечему. Просто если раньше хозяйские назначенцы пытались соблюсти формальный этикет, то после майдана, кровавого марша «арабской весны» и недавней прямой посадки в кресло президента Венесуэлы г-на Гуайдо по звонку из Вашингтона, весь этот налёт цивилизованности перестал быть необходимым. Теперь уж даже самому большому оптимисту понятно, что демократические воззрения туземцев никого не волнуют.
А для Латвии же гражданин, подобный Кариньшу, вообще не новость. Ныне историю забывают быстрее, чем она пишется. Как известно, после распада Союза Латвию сначала возглавил совсем ненадолго Анатолий Горбунов, а после него Гунтис Улманис. Но за обоими не только полз шлейф ВЛКСМ и КПСС, но и неслась волна обвинений в коррупции. К тому же Улманис приходился внучатым племянником Карлису Улманису – фактическому диктатору «свободной» Латвии с 1934 по 1940 годы.
Поэтому, устав от бывших коммунисто-комсомольцев, перерожденцев, нечистых на руку, западные товарищи прислали в Латвию проверенные годами кадры из состава бежавших вместе с нацистами семей коллаборационистов. Так на трон взошла Вайра Вике-Фрейберга. Родилась Вайра в 1937 году в Риге. Отец её умер, не увидев дочь. Зато матушка быстро выскочила замуж ещё раз, отчима звали Эдгар Херманович. В 1944-м году ввиду предполагаемого сотрудничества отчима с нацистским режимом вся семья бежала за границу. В итоге в первый раз девочка Вайра пошла в школу в лагере для «беженцев» недалеко от Любека.
После нескольких переездов из страны в страну семья Вайры оказалась в известной всем обители всех беглых нацистских пособников – в Канаде. Там Вайра получила высшее образование и вышла замуж за Иманта Фрейберга, тоже выходца из семьи, бежавшей вместе с нацистскими оккупантами от советских войск. Два одиночества нашли друг друга, и компания подобралась просто идеальная для воспитания будущих кадров «независимых» государств.
Вайра Вике-Фрейберга
Всё это время Вайра продолжала свою бурную деятельность в области психологии, получила степень доктора, преподавала, состояла членом различных ассоциаций и комитетов. Одновременно с этим она изучала латышские народные песни и прочую фольклористику, скорее на любительском уровне, но издавала свои изыскания на постоянной основе. При этом уже тогда, ещё до распада Союза, Вайра стала вползать в политику, находясь в составе различных комитетов при генерал-губернаторе Канады. Профессионального психолога смогли засунуть даже в комитет по вопросам безопасного хранения ядерных отходов!
И вдруг в 1997 году Вайра приезжает в Латвию, где её, видимо, как выдающегося исследователя латышского фольклора, уже в следующем же году назначают главой Института Латвии, отвечающего за формирование позитивного образа страны в мире. Верно, от большого ума латышские власти решили мир ещё и местными частушками замучить.
Уже в 1999 году этот фольклорный психолог становится президентом страны от созданной всего лишь за два года до этого националистической партии ТБ/ДННЛ (как водится в латышском политикуме, сейчас этой партии, конечно, не существует). При этом за президента голосовал не народ, а сейм, в котором у ТБ/ДННЛ не было и трети голосов. Вишенкой на торте этой политической профанации был тот факт, что за несколько часов до «выборов» Вайра была ещё гражданкой Канады, но к обеду успела избавиться от неудобной бумажки. На следующих выборах кандидатура Вайры на пост президента вообще была безальтернативной.
Политика западной ставленницы полностью оправдала надежды США. Она отличалась оголтелой русофобией. Кстати, именно Вайра посеяла семена паранойи по поводу военного вторжения России. В общем, если бы не пол Вайры и Кариньша, то первая была даже не предшественником, а оригинальной версией, а Кариньш уже в свою очередь стал клоном.
В итоге политика и сама государственность на территории бывших союзных республик напоминает американские горки с 90-х годов. Вечно по одной и той же колее, все постоянно орут и кого-то периодически тошнит.
- Автор:
- Восточный ветер
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