Газопровод "Северный поток-2" будет полностью построен к концу года

Несмотря на призывы Соединенных Штатов остановить строительство газопровода "Северный поток-2", управляющая строительством компания Nord Stream 2 AG продолжает укладку труб по дну Балтийского моря и сообщает о постройке 30% от общей протяженности проекта. Об этом заявил финансовый директор компании Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.Компания Nord Stream 2 AG уложила более 500 километров труб по дну Балтийского моря, тем самым построив около 30% газопровода "Северный поток-2", сообщил Коркоран. По его словам, прокладка трубопровода идет по графику, по планам компании, первая нитка СП-2 будет закончена в ноябре этого года, строительство второй нитки будет закончено в декабре.На сегодняшний день компания получила разрешение всех государств, через чьи исключительные экономические зоны и территориальные воды пройдет газопровод - России, Финляндии, Швеции и Германии. В раздумьях пока Дания, которой направлен уже второй запрос. Как ранее пояснили в пресс-службе оператора СП-2, на случай отказа Дании, в компании разработан дополнительный план прокладки газопровода в обход датских вод. Этот план не предусматривает дополнительных вложений.СП-2 предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Украины и Польши. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год соединит Россию и Германию. По заявлению руководства "Газпрома", в случае окончания строительства СП-2 в декабре, начало поставок газа может начаться с 1 января 2020 года, т.е. на следующий день после окончания договора по транзиту с Украиной.