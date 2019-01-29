Новости

Газопровод "Северный поток-2" будет полностью построен к концу года

25
Несмотря на призывы Соединенных Штатов остановить строительство газопровода "Северный поток-2", управляющая строительством компания Nord Stream 2 AG продолжает укладку труб по дну Балтийского моря и сообщает о постройке 30% от общей протяженности проекта. Об этом заявил финансовый директор компании Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции.

Газопровод "Северный поток-2" будет полностью построен к концу года



Компания Nord Stream 2 AG уложила более 500 километров труб по дну Балтийского моря, тем самым построив около 30% газопровода "Северный поток-2", сообщил Коркоран. По его словам, прокладка трубопровода идет по графику, по планам компании, первая нитка СП-2 будет закончена в ноябре этого года, строительство второй нитки будет закончено в декабре.

На сегодняшний день компания получила разрешение всех государств, через чьи исключительные экономические зоны и территориальные воды пройдет газопровод - России, Финляндии, Швеции и Германии. В раздумьях пока Дания, которой направлен уже второй запрос. Как ранее пояснили в пресс-службе оператора СП-2, на случай отказа Дании, в компании разработан дополнительный план прокладки газопровода в обход датских вод. Этот план не предусматривает дополнительных вложений.

СП-2 предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Украины и Польши. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год соединит Россию и Германию. По заявлению руководства "Газпрома", в случае окончания строительства СП-2 в декабре, начало поставок газа может начаться с 1 января 2020 года, т.е. на следующий день после окончания договора по транзиту с Украиной.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Газпром возобновил укладку второй нитки газопровода "Турецкий поток"
Первая готова. Газпром закончил морскую укладку нитки "Турецкого потока"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти