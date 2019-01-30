Хуану Гуаидо запретили выезд из Венесуэлы и заморозили счета

Верховный суд Венесуэлы вынес постановление о запрете на выезд из страны главного венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо. Речь идёт о человеке, который провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы после телефонного звонка из Белого дома. США пообещали Гуаидо "всестороннюю поддержку" и открыли доступ к замороженным Минфином Штатов миллиардам венесуэльского правительства.Постановление Верховного суда Венесуэлы было озвучено его председателем и стало ответом на запрос генпрокуратуры, обратившейся к суду с ходатайством об отказе 35-летнему главе венесуэльского парламента на выезд за пределы страны в связи с начатым расследованием о его антигосударственной деятельности. Также было принято решение заблокировать счета Хуана Гуаидо внутри страны.Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, во время своего выступления, официально призвал вооружённые силы Венесуэлы к мятежу против «нелегитимного и мафиозного режима Мадуро» и заявил, что Вашингтон «будет считать преступниками тех, кто будет выполнять преступные приказы нелегитимного президента». По сути, это первый подобный случай в мировой практике за несколько последних лет, впервые после волны "цветных революций" 2011-2012 годов.Также Вашингтон официально заявил о введении санкций против венесуэльской государственной нефтегазовой монополии «PDVSA» и заморозке её активов в США на сумму в 7 млрд. долларов, а также призвал другие страны провести такую же заморозку венесуэльских правительственных активов.В связи с новыми санкциями глава американского министерства финансов Стивен Мнучин заявил, что введённые ограничения деятельности с венесуэльских компаний будут сняты, а активы разморожены после передачи власти в стране новому, законно-избранному (по мнению американцев) президенту Венесуэлы.Одновременно с этим лидер венесуэльской «цветной революции» Хуан Гаидо призвал своих соотечественников к безостановочным манифестациям «до тех пор, пока диктатор не уйдёт». Также он подтвердил, что несколько дней назад им была проведена тайная встреча с рядом официальных политиков, в том числе с главой Национального учредительного собрания Диосадо Кабельо, где обсуждалась возможность проведения досрочных выборов.Николас Мадуро в своём обращении к народу заявил, что «новые санкции США по отношению к Венесуэле незаконны, и мы продолжим защиту наших интересов. И мы, весь народ, дружно скажем Трампу: не лезь в нашу страну! Руки прочь от Венесуэлы, Дональд Трамп, немедленно руки прочь!»По последним данным, в ходе протестов в Венесуэле погибло уже до 40 человек.