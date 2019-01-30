Украина. Выборы. Третий сценарий

Большинство обозревателей называют двух возможных победителей мартовских президентских выборов: Петра Порошенко, вооружившегося томосом и админресурсом, и Юлию Тимошенко, вооружившуюся своим большим опытом и протестным настроением масс. Что ж, они оба системные политики, одинаково или почти одинаково рукопожатные в Вашингтоне и заматеревшие в русофобии. В принципе, Вашингтону должно быть всё равно, какой из этих сценариев сыграет, пусть победит, как говорится, сильнейший, и Госдеп США сможет предъявить миру бандеровскую «демократию» как некий свой колониальный образец: смотрите, как сражаются мои политические гладиаторы!Возможно, всё так и будет, мы тоже об этом писали, но появились маленькие такие нюансы, которые говорят о принципиальной возможности третьего сценария, причём не венесуэльского, о котором по случаю тоже заговорили на Украине.Вообще, времена после удачных больших госпереворотов, когда их ещё не называли революциями, называли обычно временами череды «дворцовых переворотов», потому что они повторялись в истории с завидной регулярностью. А так как историю даже при глобализме-либерализме отменить не удалось, то их следует ожидать сегодня на Украине, если позволят внешние обстоятельства. То есть на Украине может осуществиться и третий сценарий, а именно «дворцовый» крайний националистический.Первым его анонсировал главарь вооружённого авангарда бандеровской «революции гидности» Дмитро Ярош, ныне главарь Украинской добровольческой армии и нардеп ВРУ, когда сказал о возможности вооружённого майдана, если президентские выборы пойдут не так, как нужно нацистам. Ещё Ярош заикнулся в этом своём заявлении, что не удалось сделать страну «самостоятельной и процветающей», чем поставил вопрос: кого он считает ответственным за это? Что, если не Россию?Заметим, что Ярош, филолог по образованию, является одним из идеологов интегральной националистической революции, которая теоретически ещё не завершилась, поскольку включает вторую завершающую фазу освобождения страны от «внутренней оккупации»."Белый вождь", лидер "Национального корпуса" и "Азова", тоже известный нацист и нардеп ВРУ Андрей Билецкий на форуме этого корпуса в Киеве неожиданно для большинства комментаторов не стал выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы как бы в последний момент, поскольку ранее его пресс-служба делала противоположные заявления.Причём Билецкий сделал это демонстративно, с вызовом: он «отказывается принимать участие в этом фарсе». Потому что в президенты идут клоуны, а политики занимаются клоунадой. Билецкий призвал своих национальных дружинников не участвовать в выборах, хотя его «Национальные дружины» получили от ЦИК статус наблюдателей.Политтехнологически это как бы выгодно Петру Порошенко: низкая явка избирателей облегчает ему возможность орудовать административными инструментами. Некоторые политологи заговорили о том, что Билецкий выгодно продал кому-то свой силовой наци-ресурс или просто выполняет приказ более высокого вождя, главы МВД Арсена Авакова.Однако после таких заявлений Билецкий может и не признать итоги выборов, если подтвердится, что они, как он и предсказывал, стали фарсом. Надо сказать, нацисты более последовательны в своих действиях, когда они действуют самостоятельно, чем политические марионетки, по определению. Вопрос: насколько самостоятельны Ярош и Билецкий? Способны ли они из идейных соображений кинуть своих кураторов и начать самостоятельную игру? Когда-то западные кукловоды просчитались таким образом с Адольфом Гитлером, который в начале своей деятельности тоже ведь был просто националистом, выполнявшим поручения финансовой олигархии Запада. А потом «рука демократии» вынесла его в фюреры нации.Заметим, что нацисты из западных регионов Украины, которые представляют партия «Свобода» и «Правый сектор» * (после отставки Яроша), выдвинули своего кандидата в президенты Руслана Кошулинского, то есть собираются участвовать в этом политическом «фарсе». Единство нацистов на Украине дало некую трещину? Во всяком случае, единого кандидата от них на этих выборах нет, может быть, потому, что по умолчанию на эту роль претендует «циничный Бандера» Петро Порошенко. Однако не все из них с этим согласны.Ярош пообещал: если выборы пойдут «не так», будет вооружённый майдан. Билецкий ничего не обещает, но называет эти выборы «фарсом». Кстати, оба они родом с Восточной Украины. Все политики всегда не договаривают, о чём они думают на самом деле, а наши штатные обозреватели почему-то всегда исходят из официальных заявлений. Они могут быть и преднамеренно вводящими в заблуждение, не только общественное мнение, но и своих политических противников.Не надо недооценивать нацистов и переоценивать их риторику, но надо больше следить за руками. Они хотя и «циничные Бандеры», но тоже ведь понимают то, о чём говорит, например, политолог Андрей Ермолаев: «Запад одновременно вооружает и раздевает Украину». Ермолаев прогнозирует социальный взрыв «пустых кастрюль» в конце 2019 года, и он в этом не одинок, политолог Олег Постернак тоже считает, что «второй Венесуэлы не избежать», если на выборах не удастся выпустить пар из предвыборного котла. Тогда и может прийти время «дворцового» нацистского сценария на Украине.Социологи прогнозируют, что на президентские выборы придёт голосовать до 35% избирателей, в то время как 40% их проигнорируют. Андрей Билецкий может приписать не проголосовавших своему ораторскому дару; как оценит этих неизбирателей Ярош, неизвестно. Определённо можно сказать то, что они оставили свои руки свободными.