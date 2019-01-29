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Т-72С остаются самыми современными танками в иранской армии

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На завершившемся в субботу масштабном учении иранской армии «Эгтедар 97» было задействовано большое количество российской (советской) военной техники, сообщает Российская газета.

Т-72С остаются самыми современными танками в иранской армии



На маневрах можно было увидеть зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которые обеспечивали прикрытие наземных войск от угрозы с воздуха, реактивные системы БМ-21 «Град», оказывавших соединениям огневую поддержку.



БМП-2 транспортировали бойцов, поражали условного противника из 30-мм пушек и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».



Главной же ударной силой стали танки Т-72С, вооруженные гладкоствольной пушкой 2А46М калибра 125 мм, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и крупнокалиберным (12,7 мм) пулеметом НСВТ «Утёс».

Пушка способна применять как обычные снаряды, так и управляемое ракетное оружие. В настоящее время иранцы самостоятельно производят несколько вариантов таких ракет. Они наводятся по лазерному лучу и с расстояния до 4 км могут пробивать до 70 см брони за динамической защитой.

Сначала Россия поставляла в Иран готовые танки Т-72С, затем на территории страны было открыто производство, занимавшееся сборкой бронетехники из российских машинокомплектов.

Максимальная скорость танков – 60 км/час, запас хода – до 600 км. Мощность двигателя – 840 л.с.



Сегодня эти машины являются самыми современными серийными танками иранских сухопутных войск. Они заслужили высокую оценку военного руководства страны. Небольшое количество «семьдесят вторых» было задействовано в Ираке в боевых действиях против ИГ (группировка запрещена в РФ). Информации о потерях иранских Т-72С в открытых источниках не публиковалось.
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