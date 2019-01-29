США подарили таджикским пограничникам наземную радарную систему
Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь вооруженным силам Таджикистана, поставляя им различные вооружения и технику, передает РИА Новости со ссылкой на представителя американского посольства Саро Мародалиеву.
Согласно заявления представительницы посольства США, Вашингтон передал Душанбе наземную радарную систему стоимостью 3,8 млн. долларов. Радарная система, название которой не упоминается, должна обеспечить "постоянный контроль" участков границы, недоступных для патрулирования"обычным способом". Поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт пояснил, что американская система поступит на вооружение пограничников и обеспечит контроль за опасными участками таджикских рубежей.
Данная поставка американских вооружений не является первой для армии Таджикистана. Соединенные Штаты регулярно поставляют в республику партии техники, как они объясняют, "для отражения угрозы со стороны Афганистана". При этом в поставки не входит летальное оружие, обычно в партии входят автомобили, средства связи и разведки, а также проводится обучение таджикских военнослужащих. Всего же за 26 лет сотрудничества США оказали помощь Таджикистану на 1,8 млрд долларов.
По мнению российских военных экспертов, военная помощь США Таджикистану выглядит странной. Вашингтон поставляет военную технику Душанбе для контроля границ с Афганистаном, который они оккупировали еще в 2001 году.
Согласно заявления представительницы посольства США, Вашингтон передал Душанбе наземную радарную систему стоимостью 3,8 млн. долларов. Радарная система, название которой не упоминается, должна обеспечить "постоянный контроль" участков границы, недоступных для патрулирования"обычным способом". Поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт пояснил, что американская система поступит на вооружение пограничников и обеспечит контроль за опасными участками таджикских рубежей.
Данная поставка американских вооружений не является первой для армии Таджикистана. Соединенные Штаты регулярно поставляют в республику партии техники, как они объясняют, "для отражения угрозы со стороны Афганистана". При этом в поставки не входит летальное оружие, обычно в партии входят автомобили, средства связи и разведки, а также проводится обучение таджикских военнослужащих. Всего же за 26 лет сотрудничества США оказали помощь Таджикистану на 1,8 млрд долларов.
По мнению российских военных экспертов, военная помощь США Таджикистану выглядит странной. Вашингтон поставляет военную технику Душанбе для контроля границ с Афганистаном, который они оккупировали еще в 2001 году.
- Использованы фотографии:
- http://mil.wms.kg/
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