В Лондоне сообщили о переброске иранских сил к границе Израиля
Лондонская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает о якобы переброске Ираном на юг Сирии подразделений иранской армии и проиранских вооруженных сил, включая подразделения ливанской "Хизбаллы", сообщает издание newsru.co.il.
По данным лондонского издания, иранские и проиранские силы якобы секретно перебазируются в районы ас-Суэйда, Дараа и Кунейтра, расположенные менее чем в 80 км от границы Израиля, что может привести к резкому обострению ситуации. В данных районах замечены боевики ливанской группировки "Хизбаллы" и бойцов проиранских милиций, которые ранее дислоцировались в районах возле Дамаска, по которым израильская авиация ранее нанесла авиаудары.
Как пишет газета, в ее редакцию якобы поступила информация от жителей провинции Дараа о том, что в провинциях Дараа и Кунейтре открыты офисы и вербовочные пункты "Хизбаллы", в которых вербуют молодежь в ряды как самой организации, так и в ополчение. Новобранцам якобы обещают от 300 до 350 долларов США в месяц, что в несколько раз превышает месячный оклад рядового в регулярной армии Сирии. По информации от того же источника, проиранское ополчение действует вместе с 90-й пехотной бригадой регулярной армии Сирии в Кунейтре, в непосредственной близости от границы Израиля.
Кстати, публикации такого рода, неоднократно появляются в западных СМИ в преддверии воинских операций регулярной сирийской армии. Как правило, информацию о якобы группировке "Хизбаллы" и проиранских силах, сосредоточенных около границы с Израилем, поставляют "некие источники". Задача же у таких "вбросов" всего одна - рассорить Асада с российскими военными, которые гарантировали отсутствие проиранских сил в районе границы Израиля.
По данным лондонского издания, иранские и проиранские силы якобы секретно перебазируются в районы ас-Суэйда, Дараа и Кунейтра, расположенные менее чем в 80 км от границы Израиля, что может привести к резкому обострению ситуации. В данных районах замечены боевики ливанской группировки "Хизбаллы" и бойцов проиранских милиций, которые ранее дислоцировались в районах возле Дамаска, по которым израильская авиация ранее нанесла авиаудары.
Как пишет газета, в ее редакцию якобы поступила информация от жителей провинции Дараа о том, что в провинциях Дараа и Кунейтре открыты офисы и вербовочные пункты "Хизбаллы", в которых вербуют молодежь в ряды как самой организации, так и в ополчение. Новобранцам якобы обещают от 300 до 350 долларов США в месяц, что в несколько раз превышает месячный оклад рядового в регулярной армии Сирии. По информации от того же источника, проиранское ополчение действует вместе с 90-й пехотной бригадой регулярной армии Сирии в Кунейтре, в непосредственной близости от границы Израиля.
Кстати, публикации такого рода, неоднократно появляются в западных СМИ в преддверии воинских операций регулярной сирийской армии. Как правило, информацию о якобы группировке "Хизбаллы" и проиранских силах, сосредоточенных около границы с Израилем, поставляют "некие источники". Задача же у таких "вбросов" всего одна - рассорить Асада с российскими военными, которые гарантировали отсутствие проиранских сил в районе границы Израиля.
- Использованы фотографии:
- https://www.crisisgroup.org/
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