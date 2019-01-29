Первый раз в юнармейский класс

В следующем учебном году некоторые югорские школьники сядут за парты не в обычном общеобразовательном классе, а в военно-патриотическом юнармейском.Идея его создания принадлежит педагогам одной из школ города Покачи. Авторы инициативы стали лауреатами на конкурсе социальных и культурных проектов в номинации «Молодёжные инициативы» и получили грант. Победители уже признались, что бюджет направят на закупку специальной формы. В первую очередь ярко-алый берет, костюмы песочного цвета и отличительный значок с орлом получат пятиклассники.Форма – значимый атрибут для ребят. Она выделяет их на любых мероприятиях и в тоже время дисциплинирует. Именно поэтому в первую очередь для ребят стараются приобрести специальное обмундирование. Часто форменные комплекты юнармейцам дарят в рамках благотворительной помощи крупные предприятия. Например, якутское градообразующее предприятие «Полюс Алдан» закупило для мальчишек и девчонок из Алдана, Томмота, Ленинского и Нижнего Куранаха не только зимнюю и летнюю форму, но и атрибутику для торжественных мероприятий. Архангельским патриотам обмундирование подарил местный целлюлозно-бумажный комбинат, а 1500 брянских юнармейцев одели за счёт областного бюджета. Благодаря поддержке магаданской Федерации стрелковых видов спорта проект «Юнармия на службе Родины» получил грант в размере 3 млн рублей, часть которого также пойдёт на пополнение гардероба.Кстати, формы сотрудничества с крупными организациями, предприятиями, фондами, объединениями – всего более 40 партнёров – у «Юнармии» разнообразные. И одно из важнейших направлений – профориентация молодежи. Недавно концерн «Техмаш», ведущее российское производственное объединение по разработке и производству боеприпасов, объявил о создании юнармейского центра. Генеральный директор концерна Владимир Лепин пояснил: «Сотрудничество направлено на популяризацию военно-технических знаний среди молодежи, пропаганду военно-прикладных видов спорта, подготовку специалистов для работы в оборонно-промышленном комплексе».Центр будет действовать на базе столичного Научно-исследовательского машиностроительного института имени В.В. Бахирева, где юнармейцы смогут не только встречаться с ведущими инженерами и конструкторами, но и изучать особенности производства НИМИ. Такое личное «знакомство» с нюансами профессий и возможность попробовать разные направления смогут дать наглядное понимание той или иной работы.Уже более 300 тысяч юношей и девушек из всех регионов России приобщились к юнармейскому движению и получили не только важные азы патриотического воспитания, но и возможность открыть для себя самые разные сферы жизни: армия, образования, культура, бизнес, наука, волонтёрство. Именно благодаря широкой образовательно-просветительской деятельности «Юнармии» большинство ребят определяются с профессией и с уверенностью смотрят в будущее.